Alcaraz e la mossa del finto ritiro che ha illuso Zverev nel momento decisivo agli Australian Open

Alexander Zverev non è riuscito a sfruttare appieno il vantaggio offertogli dai problemi fisici accusati da Alcaraz. Merito di un Carlos che ci ha sempre creduto e alla fine, dopo aver superato il momento più difficile, si è imposto al quinto. C'è stata anche una situazione in cui lo spagnolo ha un po' ingannato involontariamente l'avversario che ha pensato ad un ritiro del suo rivale. Una percezione sbagliata, visto che Carlitos ha proseguito il suo match regolarmente chiarendo poi il tutto in conferenza.

Alcaraz inganna involontariamente Zverev, niente ritiro

D'altronde Alcaraz era già riuscito a resistere dopo aver prima vomitato e poi accusato i crampi nelle fasi iniziali del terzo set, arrendendosi solo al tie-break. In avvio di quarto, sul punteggio di 1-0, il numero uno del mondo era pronto a cambiare campo ma la sua camminata ha tratto in inganno sia l'avversario e sia alcuni spettatori. Infatti, Carlos si è un po' spostato più verso la rete che verso la zona della panchina e questo ha colpito anche l'attenzione di Zverev che lo ha guardato.

Il tedesco, stando al linguaggio del corpo, si è forse illuso per un attimo che lo spagnolo si stesse ritirando ma rapidamente si è ricreduto. Infatti Alcaraz è tornato nel suo "angolo" non prima però di essersi scusato con Zverev alzando la mano: probabilmente si è accorto di averlo tratto momentaneamente in inganno con la sua andatura. Sascha non ha fatto una piega e ha ripreso il suo posto in campo, riconcentrandosi sul match, senza pensarci più.

Alcaraz spiega quanto accaduto nel cambio campo

In conferenza interrogato sull'accaduto Alcaraz ha chiarito: "Ho visto il video in cui sembra io possa ritirarmi, ma il pensiero del ritiro non mi ha mai sfiorato. Cosa è successo? A volte lo lasciavo passare, altre volte era lui a lasciarmi passare durante i cambi campo, ed è per questo che potrebbe aver creato confusione". Nessun caso dunque, ma solo una percezione sbagliata su un tennista che ha sempre pensato ad una sola cosa: "Crederci, crederci sempre".