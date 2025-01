video suggerito

Alcaraz colpito dal ritiro di Draper sceglie di farsi da parte: fa vedere al pubblico come comportarsi Carlos Alcaraz campione di sportività agli Australian Open dopo il ritiro di Draper per infortunio. Comportamento impeccabile per lasciare la scena all’avversario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Carlos Alcaraz ha quasi rinunciato a celebrare in campo la qualificazione ai quarti degli Australian Open dopo il ritiro di Jack Draper. Problemi fisici per il britannico che ha alzato bandiera bianca dopo i primi due set persi contro lo spagnolo. Quest'ultimo si è comportato in modo impeccabile, lasciando la scena all'avversario e chiedendo al pubblico di dedicare a lui tutti gli applausi.

Draper si ritira, Alcaraz ai quarti di finale degli Australian Open

La testa di serie numero 15 ha accusato il colpo dopo 3 partite vinte tutte al quinto set. Impossibile proseguire la sfida con Alcaraz per Draper che dopo aver chiesto già le cure mediche al termine del primo parziale, si è dovuto arrendere dopo il secondo. Ancora una volta ha pagato dazio ad un infortunio Draper che si è quasi scusato con il pubblico prima di lasciare la Rod Laver Arena.

Il gesto di Alcaraz per Draper dopo la partita, si rivolge direttamente al pubblico

Prima però ha incassato l'abbraccio caloroso di Carlos Alcaraz che è apparso sinceramente dispiaciuto della situazione. Quest'ultimo al momento del classico saluto ai tifosi ha iniziato ad applaudire verso Draper e poi ha indicato con la mano il suo avversario, chiedendo dunque a tutti di regalare a lui l'ovazione dunque e non per il vincitore del match.

Le parole di Alcaraz per Draper e la dedica sulla telecamera

Non contento, Alcaraz ha poi dedicato a Draper anche la scritta sulla telecamera, mettendo il passaggio del turno in secondo piano dunque: "Sarai dove meriti. Guarisci presto Jack". E il copione si è ripetuto anche nell'intervista post-match, dove ha confermato il suo dispiacere per le sorti del rivale: "Non è il modo in cui voglio vincere. Sono solo felice ovviamente di giocare un altro quarto di finale. Ma un po' triste per Jack. È una brava persona. Non merita di farsi male. Tornerà più forte di sempre. Voglio solo augurargli una pronta guarigione".