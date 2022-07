A Wimbledon tecnici e giocatori fanno la spesa coi buoni pasto: “Stanno ripulendo i frigoriferi” La direzione dell’All England Club ha preso male l’uso “poco ragionevole” della diaria da parte degli staff. Il caso è esploso per la nota spese di un allenatore che ha acquistato ben 27 confezioni di yogurt.

La direzione dell’All England Club ha mandato una mail a giocatori e allenatori per raccomandare ragionevolezza nelle spese fatte usufruendo della diaria giornaliera.

"Stanno ripulendo i frigoriferi". Basta questa frase espressa con grande imbarazzo per spiegare come a Wimbledon abbiano valutato come eccessivo l'utilizzo della diaria giornaliera concessa ad allenatori e giocatori. Spendono tutti i soldi che l'All England Club mette a disposizione in ticket da consumare in alcuni negozi convenzionati e presenti nei pressi del Center Court.

È come avere i tagliandi dei buoni pasto che in azienda o in ufficio sono appannaggio dei dipendenti e usarli per acquisti al supermercato che li accetta. Cosa c'è di male? Nulla in apparenza ma in Inghilterra hanno preso male questa tendenza allo ‘scrocco', ad approfittare della cifra elargita per comprare di tutto consumando l'intero importo per comprare anche cose/alimenti non necessari.

Il caso è scoppiato quando sul tavolo degli organizzatori sono arrivati una serie di ricevute sospette sulle indennità giornaliere. Una in particolare ha attirato l'attenzione: un tecnico di cui non è stato divulgato il nome ha messo nel paniere ben 27 confezioni di yogurt probiotico così da esaurire la diaria a loro assegnata.

La zona ristoro nei pressi del Center Court: è in questi locali che tecnici e giocatori possono consumare l’indennità quotidiana loro concessa.

L'All England Club concede ai giocatori 160 dollari (90 sterline, 156 euro) e agli allenatori 80 dollari (45 sterline, 78 e rotti in euro) caricati su card elettroniche che portano al collo e possono essere utilizzate in 6 punti vendita (tra cui caffetterie, paninoteche, ristoranti, sushi bar e altri esercizi commerciali per la vendita al dettaglio) dislocati nell'area di Wimbledon che ospita l'evento.

L'abuso di questa indennità ha fatto il paio con le proteste per i prezzi al pubblico – che non usufruisce di benefit – ritenuti molto elevati: una pinta di birra, più o meno un bicchiere da mezzo litro, costa circa 9 euro mentre per un piccolo vassoio di patatine fritte e crocchette di pollo si arrivare a sborsare fino a 12 euro.

L’abuso dei ticket da parte degli staff fa il paio con le polemiche per i prezzi elevati nella zona del torneo.

In un messaggio di posta elettronica gli organizzatori hanno chiesto esplicitamente al personale autorizzato (dai tennisti fino ai loto staff) di essere più parsimoniosi, più giusti nelle loro spese. "La tendenza – ha rivelato a The Sun una fonte interna all'All England Club – è consumare l'intero importo giornaliero. Dopo che un allenatore è stato visto andare un po' troppo oltre è arrivato l'invito rivolto a tutti perché siano più ragionevoli. I vertici sono preoccupati dal fatto che stessero letteralmente ripulendo i frigoriferi prima di tornare a casa".