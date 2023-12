Sci oggi in TV, dove vedere Super-G maschile in Val Gardena: orari e diretta Il programma della Coppa del mondo di Sci alpino prosegue oggi, venerdì 15 dicembre, in Val Gardena con il Super-G maschile. Qui tutte le informazioni su dove seguirlo in diretta tv e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il programma della Coppa del mondo di Sci alpino prosegue oggi, venerdì 15 dicembre, in Val Gardena sulla Saslong con il Super-G. Un appuntamento importante che prenderà il via a partire dalle ore 11:45. L'Italia del direttore tecnico Massimo Carca si è presentato a questo appuntamento convocando ben dieci azzurri. Si tratta di Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Jacques Alliod, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Guglielmo Bosca che proveranno a regalare agli azzurri un podio.

Non sarà facile però conquistare l'ambito risultato contro una concorrenza così spietata. Paris e compagni dovranno infatti difendersi da avversari di tutto rispetto e molto temibili che potrebbero dare del filo da torcere all'Italia. Stiamo parlando campioni del calibro dello svizzero Marco Odermatt e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Qui tutte le informazioni su dove seguire in diretta tv e in diretta streaming il Super-G maschile in Val Gardena in questa Coppa del mondo di Sci aplino 2023.

Dove vedere il Super-G maschile in TV e in streaming

Il Super-G maschile, così come tutte le altre discipline della Coppa del mondo di sci, saranno trasmesse in diretta tv e in chiaro su Rai 2. La possibilità per tutti gli abbonati sarà inoltre quella di poter assistere alla gara anche sul canale Eurosport 1 HD disponibile al canale 210 della piattaforma satellitare di Sky e DAZN, entrambe riservate ad abbonati. La diretta streaming sarà invece disponibile sulle piattaforme di riferimento di Rai Play, Discovery +, su Sky Go, NOW e DAZN per dispositivi mobili.

L'orario del Super-G maschile in Val Gardena di oggi

Il Super-G maschile in Val Gardena rappresenta uno dei quattro appuntamento del lungo weekend di sci che inizierà giovedì 14 dicembre e si concluderà lunedì 18 (in Alta Badia). La partenza è fissata alle ore 11:45. Questo il programma completo di tutte le prove di Coppa del Mondo.

Sabato 16 dicembre : 11,45 Discesa libera maschile Val Gardena

: 11,45 maschile Val Gardena Domenica 17 dicembre : ore 10 e ore 13.30, gigante maschile Alta Badia

: ore 10 e ore 13.30, maschile Alta Badia Lunedì 18 dicembre: ore 10 e ore 13:30, gigante maschile Alta Badia