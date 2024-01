Sci oggi in TV, dove vedere Super-G maschile di Wengen: orari e diretta Oggi a Wengen andrà in scena il Super G: tutto ciò che c’è da sapere sugli atleti azzurri in gara, sui pettorali e sul secondo appuntamento di velocità del 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Wengen gli atleti sono attesi da tre prove di velocità: dopo la discesa di ieri, con partenza sopra l'Hundschopf, che è stata valida come recupero della gara annullata di Beaver Creek, oggi andrà in scena il Super G.

Dopo gli otto azzurri impegnati nella discesa di ieri l'Italia spera ancora di ripercorrere gli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno sulle stesse nevi dove erano arrivati podi in tutte le specialità. Confermati anche gli italiani che prenderanno parte all'evento di oggi: l'Italia si presenterà all'appuntamento con Bosca (il primo a scendere nella start list), Paris, Casse, Innerhofer, Schieder, Molteni, Zazzi e Alliod.

Le premesse per una grande giornata ci sono tutte, a cominciare dalle condizioni meteorologiche che si preannunciano ideali per tutte le gare in programma da qui a domenica. Dopo la discesa largo quindi al Super G, che precederà la seconda discesa e lo slalom di domenica che chiuderà il weekend.

I pettorali altri azzurri per la discesa maschile

Il primo degli Italiani a disputare il SuperG di oggi sarà Bosca con il pettorale numero 5, seguito da Paris con il 18 e Casse con il 19. Innerhofer scenderà con il numero 28, 37 per Schieder e 44 per Molteni; chiudono la lista degli azzurri Zazzi con il 52 e Alliod con il pettorale numero 54.

Dove vedere la discesa maschile di sci in tv e streaming: orario e programma

Le gare della Coppa del Mondo maschile di sci alpino saranno visibili in chiaro su RaiSport che ha acquistato i diritti della competizione. Anche il Super G dunque sarà visibile sugli stessi canali. In contemporanea in diretta tv la discesa sarà trasmessa anche su Eurosport1, disponibile per chi ha sottoscritto un abbonamento. Rai Play, Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN offriranno invece la diretta in streaming della gara.

12 gennaio – 0re 12:30 Super G maschile