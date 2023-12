Sci oggi in TV, dove vedere Super-G femminile a St. Moritz: orari e diretta Tra sabato 9 e domenica 10 dicembre sono di scena in Svizzera a St. Moritz un Super G e le discese libere che vedranno impegnate le nostre Federica Brignone e Sofia Goggia. Appuntamento alle 10:30 in punto, diretta in chiaro delle gare di Coppa del Mondo su Rai 2.

A cura di Alessio Pediglieri

Sofia Goggia, chiamata alla vittoria a St. Moritz in Coppa del Mondo

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024 torna in Europa per uno degli appuntamenti classici: St. Moritz. Il tutto dopo aver concluso la doppia trasferta nordamericana tra Stati Uniti e Canada, caratterizzata dal maltempo che ha messo a dura prova ancora una volta l'organizzazione. Tra sabato 9 e domenica 10 dicembre, appuntamento dedicato alla velocità con un super G e due discese, dove tutti attendono la nostra Sofia Goggia. Le prove sono in calendario tutte dalle ore 10:30, diretta TV e streaming in chiaro su Rai e RaiPlay, a pagamento su Eurosport.

A St Morizt c’è una attesa altissima per l'Italia in pista, su una neve che ha già regalato straordinarie emozioni tra donne e uomini, con ben 37 podi complessivi, sette vittorie e una tripletta indelebile del 2020 con Fattori, Ghedina e Fishballer sul podio. Attorno a Sofia Goggia tutti gli occhi puntati, visto che è la indiscussa favorita in discesa libera e che proverà a cercare gloria anche nei due Super G per provare il controsorpasso in coppa del Mondo a Federica Brignone straordinaria dominatrice a Tremblant dove ha vinto con una eccezionale rimonta nella tormenta.

Le azzurre convocate insieme a Sofia Goggia per la Coppa del Mondo a St. Morizt

Sofia Goggia guida la truppa azzurra scelta dal direttore tecnico azzurro Gianluca Rulfi che ha convocato anche Federica Brignone, Marta Bassino, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago e Laura Pirovano. Chiamate anche Elena Dolmen, Teresa Runggaldier e Monica Zanoner, che parteciperanno ai training di discesa e faranno selezione solamente per la gara di sabato.

Dove vedere in TV e streaming il Super G femminile: orario e programma

Le gare di St.Moritz, valide per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino, sono iniziate con le sessioni di training mercoledì in vista delle gare in programma tra sabato e domenica. Gli eventi saranno trasmessi in diretta TV su Rai 2 in chiaro e su Eurosport 1 a pagamento. In diretta streaming per abbonati, appuntamento su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Per tutti coloro che vogliono seguire le prove gratuitamente, in diretta live su RaiPlay.

Il programma completo delle gare a St. Morizt

Sabato 9 dicembre

10.30 Disceca femminile St.Moritz (Svizzera)

10.30 Disceca femminile St.Moritz (Svizzera) Domenica 10 dicembre

10.30 SuperG femminile St.Moritz (Svizzera)