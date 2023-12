Sci oggi in TV, dove vedere Super-G maschile di Bormio e slalom femminile di Lienz: gli orari Ancora Coppa del Mondo protagonista nel periodo delle vacanze di Natale. Si gareggia sia in Austria, a Lienz dove di scena ci sono le donne impegnate con il gigante e lo slalom, e in Italia, a Bormio con la discesa e il super-G maschile. Occhi puntati su Federica Brignone e Dominik Paris. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Lo sci alpino e la Coppa del Mondo non si fermano per le vacanze di Natale e si continua a gareggiare anche nel periodo delle festività. In programma lo slalom a Lienz in Austria per quanto riguarda le donne, mentre l'appuntamento con gli uomini è la discesa e il super-G in Italia, a Bormio.

Sulle nevi italiane, per i colori azzurri tutti gli occhi sono puntati su Dominik Paris ma c'è attesa anche per Giovanni Franzoni e Mattia Casse. Per le donne, in Austria, ovviamente le speranze sono tutte su Federica Brignone, reduce dalla strepitosa doppietta di Tremblant e ha chiuso sul podio (seconda) all’esordio a Soelden. Per la campionessa azzurra l'obiettivo è provare ancora una volta ad insidiare Mikaela Shiffrin in chiave classifica generale di Coppa del Mondo.

Oggi venerdì 29, si riparte con uno slalom femminile ed un super-G maschile. Come per le giornate di gara precedenti le manche femminili partiranno alle 10.00 ed alle 13.15, mentre per lo slalom via previsto alle 13.00, e saranno inframmezzate dalle gare veloci maschili, previste sempre alle 11.30.

I pettorali di Brignone e le altre azzurre per lo slalom femminile

Shiffrin e Vlhova sono le favorite per il successo nello Slalom speciale odierno. Federica Brignone slalomista pura non è, ma essendo in lizza per la Coppa del Mondo ha bisogno di punti e prova a ottenerli pure nella gara di oggi. Partirà però con il pettorale numero 31. Marta Rossetti avrà invece il 26. 33 per Della Mea, 36 per Beatrice Sola e 37 per Peterlini.

Dove vedere lo slalom femminile di sci in tv e streaming: orario e programma

Tutte le gare della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino vengono trasmesse in diretta TV in chiaro e senza costi aggiuntivi sui canali Rai del DT, Rai2 HD, RaiSport HD, mentre a pagamento è possibile seguire le discese in diretta su Eurosport 1 HD. Il live streaming in chiaro è affidato a RaiPlay, mentre su eurosport.it e discovery+ sono previste le dirette per i soli abbonati. Gli orari delle gare di oggi venerdì 29 dicembre sono i seguenti: alle ore 10:00 scatta la 1a manche di slalom femminile, mentre la seconda è in programma a partire dalle 13:00.

29 dicembre – ore 10.00: 1a manche slalom femminile Lienz (Austria), (Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD)

29 dicembre – ore 13.00: 2a manche slalom femminile Lienz (Austria), (Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD)

I pettorali di Paris e Casse nel Super-G maschile

Sarà proprio Dominik Paris ad aprire il Super Gigante di Bormio. Paris ha il numero 1, il 4 invece per Guglielmo Bosca. Numero 15 invece per Mattia Casse. 30 per Innerhofer, 36 per Scheider e 44 per Molteni.

A che ora vedere il Super-G maschile in diretta TV e streaming

Anche per il Super-G maschile di Coppa del Mondo è prevista la doppia diretta in TV e in streaming con l'opzione in chiaro e gratuita e quella a pagamento per abbonati. Nel primo caso, in TV ci si deve sintonizzare su Rai2 HD e su RaiSport GD (per lo streaming c'è RaiPlay), mentre nel secondo caso appuntamento su Eurosport 1 HD (eurosport.it e Discovery+ per lo streaming a pagamento). L'orario del Super-G di Bormio prevede il via dai paletti di partenza alle 11:30-

29 dicembre – ore 11.30: super G maschile Bormio (Italia), (Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD)