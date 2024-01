Sci oggi in TV, dove vedere slalom femminile di Kranjska Gora e il gigante maschile di Adelboden: gli orari Due gare in programma oggi. A Kranjska Gora Brignone e Goggia impegnate nello slalom gigante femminile dalle 9:30, mentre ad Adelboden alle 10:30 c’è quello maschile. Diretta TV su RaiSport ed Eurosport. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel giorno dell'Epifania sono due le gare in programma per la Coppa del Mondo di sci. Le donne correranno lo slalom a Kranjska Gora, mentre gli uomini saranno in Svizzera ad Adelboden. Il gigante femminile inizierà alle 9:30, la seconda manche sarà alle 12:30. Mentre quello maschile prenderà il via alle 10:30, mentre la seconda manche scatterà alle 13:30. Diretta TV su RaiSport ed Eurosport. Streaming con RaiPlay, Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.

I pettorali di Federica Brignone e delle altre azzurre per lo slalom gigante femminile

In Slovenia sulla pista di Kranjska Gora Federica Brignone scenderà in pista con il pettorale numero 1. Sarà lei ad aprire le danze. Numero 5 per l'americana Mikaela Shiffrin e 6 per Marta Bassino. Numero 11 per Sofia Goggia.

Dove vedere lo slalom femminile di sci in tv e streaming: orario e programma

Due manche, la prima alle ore inizierà alle 9:30 mentre la seconda alle 12:30. Programma leggermente anticipato per la Coppa del Mondo femminile che a Kranjska Gora vivrà lo Slalom gigante. Favoritissime Mikaela Shiffrin e Federica Brigone, l'americana è la leader del campionato e precede la sciatrice italiana. La gara si potrà seguire in diretta TV su RaiSport canale 58 del digitale terrestre e su Eurosport, canale visibile invece a pagamento. Streaming possibile con RaiPlay, Sky Go, NOW, DAZN, Discovery+.

I pettorali di De Aliprandini e Della Vite nello slalom gigante maschile

Sono tre gli italiani che hanno la possibilità di ben figurare: Luca De Aliprandini che scenderà con il pettorale numero ???, Filippo Della Vite ??? e Alex Vinatzer ???.

A che ora vedere il gigante maschile in diretta TV e streaming

Lo slalom maschile si terrà invece ad Adelboden, altra pista storica e amata da sciatore e appassionati. Gli orari differiscono di un'ora rispetto al gigante femminile. In Svizzera si partirà alle ore 10:30 con la prima manche, la seconda dopo tre ore e cioè alle 13:30. Diretta televisiva su RaiSport e su Eurosport. Streaming possibile in moltissimi modi: da RaiPlay a SkyGo, da NOW a DAZN passando per Discovery+.