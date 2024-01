Sci oggi in TV, dove vedere lo slalom gigante femminile di Plan de Corones: orari e diretta Oggi a Plan de Corones è in programma lo slalom gigante femminile con inizio della 1ª manche alle ore 10:30, alle 13:30 invece la 2ª manche. In pista le azzurre Brignone e Goggia. Diretta TV su Rai 2 ed Eurosport. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Oggi la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 fa tappa in Alto Adige con lo slalom gigante femminile che andrà in scena a Plan de Corones. La prima manche inizierà alle ore 10:30, mentre la seconda manche sarà alle 13:30. Tra le protagoniste più attese della gara sulla pista Erta a San Vigilio di Marebbe ci sono le italiane Federica Brignone, Marta Bassino e Sofia Goggia. Diretta TV su Rai 2 ed Eurosport. Streaming con RaiPlay, Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.

I pettorali di Federica Brignone e delle altre azzurre per lo slalom gigante femminile

In Italia sulla pista di Plan de Corones nella prima manche dello slalom gigante femminile della Coppa del Mondo 2023-2024 Marta Bassino scenderà in pista con il pettorale numero 2. Sarà lei ad aprire le danze per quanto riguarda le sciatrici azzurre: pettorale numero 4 per Federica Brignone mentre Sofia Goggia scenderà con il numero 14. A seguire le altre italiane in gara: Elisa Platino col 25, Roberta Melesi col 26, Asja Zenere col 29, Lara Della Mea col 36, Ilaria Ghisalberti col 46 e Laura Pirovano col 54.

Dove vedere lo slalom femminile di sci in tv e streaming: orario e programma

Due manche, la prima inizierà alle ore 10:30 mentre la seconda alle 12:30. Programma tradizionale per la Coppa del Mondo femminile che a Plan de Corones (Kronplatz) vivrà lo Slalom gigante femminile. Favoritissime l'italiana Federica Brignone e la svizzera Lara Gut-Behrami che possono approffittare dell'assenza della leader del campionato Mikaela Shiffrin infortunatasi a Cortina. La gara si potrà vedere in diretta TV in chiaro gratis su Rai 2 HD, canale 2 del digitale terrestre, e su Eurosport, canale visibile invece a pagamento presente nel bouquet dei canali del decoder Sky e della piattaforma DAZN. Live streaming possibile con RaiPlay, Sky Go, NOW, DAZN, Discovery+.