Sci oggi in TV, dove vedere lo slalom femminile di Are: orari e diretta Ad Are in Svezia si disputa oggi lo Slalom Speciale femminile che segna il ritorno di Mikaela Shiffrin. Federica Brignone ci sarà. Diretta TV su RaiSport ed Eurosport dalle 10:30 per la prima manche.

A cura di Alessio Morra

Una domenica anomale per lo sci. Perché è in programma oggi solo una gara. Si disputerà ‘solo' lo slalom speciale femminile di Are in Svezia, che segna il ritorno alle gare di Mikaela Shiffrin. Riposo forzato per gli uomini. Perché la gara di Coppa del Mondo maschile di Kranjska Gora è stata cancellata.

Federica Brignone vincendo lo Slalom Gigante di Are ha preso un discreto vantaggio su Shiffrin e sarà, pure per questo, in pista in Svezia. Lara Gut-Behrami ha le mani sulla Coppa del Mondo, ma l'atleta italiana, vincitrice della Coppa del Mondo nel 2020, farà di tutto per mantenere la seconda posizione. Alle 10:30 la prima manche, visibile anche in chiaro su RaiSport. Tre ore più tardi e cioè alle 13:30 inizierà la seconda.

I pettorali di Brignone e delle altre azzurre per il Super G femminile

Dopo il ventiseiesimo successo in Coppa del Mondo, Federica Brignone correrà eccezionalmente anche lo Slalom Speciale e lo farà con il pettorale numero 31. Martina Peterlini sarà la prima azzurra a scendere e lo farà con il 28. Marta Rossetti ha il 30 sulle spalle. Lara Della Mea il 35, Vera Tschurtschenthaler avrà il 45, Lucrezia Lorenzi il 53. In pista dopo una lunga assenza, che le è costata la Coppa del Mondo, Mikaela Shiffrin che con il pettorale numero 5 cercherà di vincere almeno la Coppa di specialità.

Dove vedere lo Slalom di sci in tv e streaming: orario e programma

Lo slalom speciale femminile di Are in Svezia, si potrà seguire in diretta TV in chiaro su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre. Ma la quintultima gara della Coppa del Mondo di sci femminile potranno seguirla in TV anche gli abbonati Sky con Eurosport (canale 210). Streaming visibile in diverse modalità: RaiPlay, SkyGo, NOW, DAZN e Discovery+. La prima manche è in programma alle ore 10:30, la seconda alle 13:30.