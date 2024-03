Sci oggi in TV, dove vedere la discesa maschile di Saalbach-Hinterglemm: orari e diretta La Coppa del Mondo di sci alpino maschile si chiude in Austria: oggi in programma la discesa maschile di Saalbach-Hinterglemm. Tutto ciò che c’è da sapere e dove seguire la gara in tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

L'ultimo atto della Coppa del Mondo maschile di sci alpino si disputerà a Saalbach-Hinterglemm: in Austria gli atleti vivranno l'ultima discesa della stagione prima di archiviare il torneo e pensare già al futuro. Sulla pista Ulli Maier a partire dalle ore 11.15 Marco Odermatt, vincitore della classifica generale, farà la sua passerella e sfiderà Cyprien Sarrazin per la prima coppa di specialità della sua carriera, mentre l'italiano Dominik Paris potrebbe accontentarsi del terzo posto alle spalle dei due sfidanti.

L'avvicinamento alla gara non è stato dei migliori, come spesso accaduto in questa stagione che è stata segnata dalle condizioni meteorologiche non sempre favorevoli: le prove hanno risentito della copiosa pioggia, ma le nevi austriache sono pronte per la gara conclusiva di questa Coppa del Mondo.

I pettorali di Paris e gli altri azzurri per la discesa maschile

Saranno tre gli sciatori dell'Italia che prenderanno parte all'ultima discesa di queste finali che ospitano i primi venticinque della graduatoria di specialità, il Campione del Mondo juniores e tutti coloro che hanno realizzato almeno 500 punti. Guglielmo Bosca scenderà con il pettorale numero 21, Mattia Casse invece sarà il numero 11 mentre Dominik Paris gareggerà con il pettorale numero 10.

Dove vedere la Discesa libera maschile di sci in tv e streaming: orario e programma

La Discesa libera maschile di Saalbach-Hinterglemm comincerà a partire dalle ore 11:15. L'ultimo appuntamento della stagione sarà trasmesso in TV in chiaro da Raisport, al canale 58 del digitale terrestre, e da Eurosport visibile su Sky. Sarà disponibile anche la diretta streaming: gratuita tramite il sito e l'app di RaiPlay, a pagamento con SkyGo, NOW, DAZN e Discovery+ per chi dispone dell'abbonamento.