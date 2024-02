Sci oggi in TV, dove vedere la discesa libera femminile di Crans Montana: orario e diretta Oggi sulla pista di Crans Montana in Svizzera alle 10:30 inizierà la prima discesa femminile di Coppa del Mondo di sci alpino. Assenti di lusso Sofia Goggia e Mikaela Shiffrin. Favorita Lara Gut-Behrami mentre per le azzurre occhi puntati su Brignone e Bassino. Diretta TV e streaming in chiaro su Rai 2 e RaiPlay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Appuntamento con la Coppa del Mondo di Sci alpino femminile con la discesa di Crans Montana, in Svizzera, che si disputerà quest'oggi. Purtroppo è un weekend che si apre ricco di tantissime assenze e la più pesante, per quel che riguarda la velocità, è senza dubbio quello di Sofia Goggia. Ma in pista mancherà anche la favorita per la vittoria finale in CdM, Mikaela Shiffrin. Orario di partenza previsto alle 10:30 con diretta in chiaro su Rai2 in TV e su Rai Play in streaming.

In questa libera – la prima di due, la seconda è in programma domani, sabato – Lara Gut-Behrami è l’atleta più attesa: sul pendio del Mont Lachaux può ancora beneficiare dell’assenza di Mikaela Shiffrin. Un'occasione ghiotta anche perché la svizzera lo può fare davanti al pubblico di casa, e provare a uscire dal fine settimana elvetico con tre pettorali rossi per quel che riguarda la classifica di specialità. Ovviamente pesa per i nostri colori l'assenza di Goggia, ferma per infortunio e con la stagione già archiviata. A guidare la squadra italiana saranno dunque Federica Brignone e Marta Bassino. La valdostana ha già trovato quattro vittorie, tutte in combinata, e svariati podi sulla pista elvetica.

Bassino esce dal gigante di Soldeu con un po' più di fiducia e può provare ad una ottima prova visto che la pista si addice alle sue caratteristiche. C’è curiosità per vedere le giovani che stanno facendo bene, come Teresa Runggaldier e Vicky Bernardi mentre ci sarà il debutto assoluto per la classe 2004 Sara Thaler, talentino molto promettente. Al cancelletto anche Melesi, le sorelle Delago e Laura Pirovano.

I pettorali di Federica Brignone e le altre azzurre impegnate a Crans Montana

Ecco quale sarà l'ordine di partenza per la discesa femminile in Svizzera con tutti i pettorali delle sciatrici azzurre, tra cui spiccano – ovviamente – Brignone e Bassino.

Dove vedere in diretta TV e streaming la discesa femminile

La gara di oggi in Svizzera a Crans Montana avrà inizio alle 10:30 e potrà essere seguita in TV e in streaming sia in chiaro sia a pagamento. La discesa sarà trasmessa in diretta TV senza costi aggiuntivi su Rai 2 e su Eurosport 1 dietro abbonamento. In diretta streaming, a pagamento disponibile su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. La diretta streaming visibile per tutti è invece a disposizione su Rai Play.