Sci oggi in TV, dove vedere la discesa libera femminile di Crans Montana e la discesa maschile di Kvitfjell: orari e diretta Weekend di Coppa del Mondo di sci alpino ricco di appuntamenti sia per le donne che per gli uomini. A Crans Montana la velocità torna padrona con la discesa sulle nevi svizzere mentre in Norvegia, a Kvitfjell, c'è attesa per la discesa maschile. Dirette TV e streaming in chiaro su Rai 2 e RaiPlay.

A cura di Alessio Pediglieri

Ancora discesa libera per questo weekend di Coppa del Mondo di sci alpino sia per le donne che per gli uomini. Le prime sono impegnate sulle nevi svizzere di Crans Montana, i secondi in Norvegia a Kvitfjell. Occhi puntati ovviamente su Federica Brignone e Marta Bassino, così come su Dominik Paris tutti alla ricerca di un posto al sole nella velocità. Gare in diretta TV e streaming in chiaro su Rai 2 e su RaiPlay.

Kvitfjell è una delle località preferite da Dominik Paris che ha segnato alcune tappe storiche delle sue vittorie in CdM; ben tre volte, nel 2016, 2019 e nel 2022 è arrivato primo oltre al superG sempre nel 2019. Tra le donne, si attende il pronto riscatto di Federica Brignone dopo l'errore di ieri che ne ha decretato il posto finale lontano dal podio. Ma al di là dei due leader azzurri, ci sono anche altri nostri atleti pronti a sorprendere.

Discesa libera femminile di Crans Montana, dove vederla in diretta TV e streaming

La seconda discesa libera femminile di Crans Montana vede Lara Gut-Behrami sempre più in sella alla classifica di CdM, avendo racimolato altri punti importantissimi nei confronti di Shiffrin, ancora assente per infortunio. Ovviamente senza Sofia Goggia, le speranze italiane si riversano soprattutto su Federica Brignone. La diretta della discesa in chiaro è sui canali Rai (Rai 2) in TV e su Raiplay per lo streaming gratuito. A pagamento in TV appuntamento su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, DAZN, SkyGo e NOW.

I pettorali di partenza di Federica Brignone e delle altre azzurre

Federica Brignone proverà oggi a riscattarsi dal mezzo passo falso di ieri dove è arrivata solamente sesta. Bene però la squadra azzurra con Lara Pirovano e Marta Bassino rispettivamente quarta e quinta, ai piedi dal podio. Ecco i pettorali di partenza di oggi delle azzurre in gara: non fortunatissima la Brignone, che è stata sorteggiata col numero 13, molto meglio la Bassino col 3, mentre la Pirovano ha beccato il 17. Ottimo il pettorale numero 2 di Nicole Delago.

Discesa libera maschile di Kvitfjell, dove vederla in diretta TV e streaming

Anche gli uomini sono impegnati nella velocità ma in Norvegia sulle nevi di dove la nostra attenzione è tutta per Dominik Paris. Marco Odermatt si presenta in Norvegia con il primo posto sia nella classifica di discesa sia in quella di superG ed è chiaramente lo strafavorito per la vittoria finale. Anche in questo caso, la diretta della discesa in chiaro è sui canali Rai (Rai 2) in TV e su Raiplay per lo streaming gratuito. A pagamento in TV appuntamento su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, DAZN, SkyGo e NOW.

I pettorali di Dominik Paris e degli altri azzurri

Ecco da quale numero partiranno dai paletti Paris e gli altri azzurri impegnati a Kvitfjell

Gli orari della discesa maschile e della discesa femminile

Gli orari delle gare di questo weekend si differenziano per la Cfm maschile e femminile. In Norvegia l'appuntamento è previsto per le 12:00 mentre a Crans Montana si inizierà a scendere dalle 10:30