Sci oggi in TV, dove vedere la discesa libera femminile di Cortina: orari e diretta Oggi venerdì 26 gennaio 2024 è di scena la discesa livera femminile di Coppa del Mondo di sci alpino. Si gareggia a Cortina d'Ampezzo a partire dalle 11:00. Diretta TV in chiaro sui canali Rai e in streaming sul portare RaiPlay.

A cura di Alessio Pediglieri

È in programma in questo weekend uno degli appuntamenti clou della stagione della Coppa del mondo di sci alpino femminile con le gare di oggi, venerdì 26 che vedono protagonista la discesa libera femminile a Cortina D'Ampezzo. Sulla Olimpia delle Tofane, proprio dove si disputeranno le gare femminili delle Olimpiadi 2026, le ragazze sono chiamate alla sfida veloce, con gli occhi dei tifosi azzurri puntati soprattutto su quanto possa fare bene la nostra Sofia Goggia.

Ritorna dunque la velocità e sarà un finale di stagione ricchissimo di discese libere per il circo bianco femminile. Si comincia sulla pista italiana, sulle nevi che ospiteranno le Olimpiadi del 2026, con la libera di oggi e la conseguente grandissima attesa per Sofia Goggia, che ha un rapporto di amore e odio con Cortina. Attenzione però anche alla attuale leader di Coppa del Mondo, Mikaela Shiffrin. L’americana può sorprendere anche oggi, scombinando il banco della specialità.

Il pettorale di Sofia Goggia e delle altre azzurre a Cortina

La prima delle sciatrici italiane al cancelletto sarà Nicol Delago, pettorale numero 3. Le più attese, Federica Brignone e Sofia Goggia avranno rispettivamente il 14 il 15. A completare la lista delle azzurre ci sono: Laura Pirovano col 16, Marta Bassino col 21 e Nadia Delago con il 23. Infine con il 50 e il 51 Runggaldier e Melesi.

Dove vedere la discesa libera femminile di Cortina in TV e in streaming

Anche la discesa femminile di Cortina in programma oggi sarà visibile per tutti in diretta TV in chiaro su RaiSportHD. In contemporanea gli abbonati possono seguire la diretta di Eurosport 1 HD, a pagamento. Anche in streaming sarà disponibile la diretta gratuita sul portale RaiPlay mentre in esclusiva la gara si potrà seguire anche su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

L'orario della discesa femminile di Coppa del Mondo

L' orario previsto per la discesa femminile di Coppa del Mondo di Sci alpino a Cortina d'Ampezzo è fissato per le 11:00