Sci oggi in TV, dove vedere il Super G femminile di Kvitfjell e il gigante maschile di Aspen: orari e diretta Si disputa in mattinata, precisamente alle ore 11, il Super G femminile a Kvitfjell in Norvegia con Brignone e Bassino. Mentre gli uomini scendono in pista ad Aspen in Colorado per il gigante in serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Sono sempre due le gare in programma oggi nella Coppa del Mondo di Sci. Le donne disputeranno un Super G, che ha sostituito la discesa libera, a Kvitfjell in Norvegia, start alle ore 11. Mentre gli uomini saranno di scena ancora negli Stati Uniti, dove alle ore 19 si terrà la prima manche dello Slalom Gigante. Alle 22 invece inizierà la seconda. RaiSport ed Eurosport trasmetteranno tutti in diretta TV.

I pettorali di Brignone, Bassino e le altre azzurre per il Super G femminile

Federica Brignone sogna ancora la Coppa del Mondo, per avere chance però deve piazzare un colpo importante a Kvitfjell, dove sarà in pista pure Lara Gut-Behrami, leader del campionato. Brignone scenderà in pista con il pettorale numero 6. Marta Bassino invece avrà il 7. Laura Pirovano 17, Nadia Delago con il 46, la sorella Nicole Delago invece sulle spalle terrà il 39.

Dove vedere il Super G di sci in tv e streaming: orario e programma

La discesa libera femminile di Kvitfjell in Norvegia si terrà questa mattina e scatterà alle ore 11. La gara che vedrà impegnate otto atlete italiane sarà trasmessa in diretta TV in chiaro da Raisport, canale 58 del digitale terrestre, e anche da Eurosport, canale invece a pagamento, che si può seguire su Sky. Streaming possibile con RaiPlay, SkyGo, NOW, DAZN e Discovery+.

I pettorali di De Aliprandini e Vinatzer nel gigante maschile

Non dovrebbero concorrere per la vittoria, a meno di clamorose sorprese, gli sciatori italiani. Luca De Aliprandini sarà l'??? a scendere in pista in Colorado, mentre Alex Vinatzer avrà ???.

A che ora vedere il gigante maschile in diretta TV e streaming

Gli uomini saranno di scena ancora negli Stati Uniti. Il circo bianco cambia stato: dalla California si passa in Colorado. Lo Slalom Gigante maschile è infatti in programma ad Aspen, dove alle 19 ora italiana (le 10 locali) prenderà il via la prima manche, la seconda tre ore più tardi e cioè alle 22. Diretta TV su Raisport e Eurosport. Streaming visibile con RaiPlay, SkyGo, NOW, DAZN e Discovery+.