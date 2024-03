Sci oggi in TV, dove vedere il Super G femminile e quello maschile di Saalbach-Hinterglemm: orari e diretta Oggi venerdì 22 marzo 2024 le ultime due prove mondiali di Super G a Saalbach, in Austria. La prima, femminile ha orario di inizio alle 10:00, la seconda, maschile, alle 11:30. Entrambi in diretta in chiaro in TV sui canali Rai e in streaming su RaiPlay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi sono in programma gli ultimi due Super G della Coppa del Mondo di Sci alpino 2024 con la gara femminile e quella maschile a Saalbach, in Austria. Ultima chance dunque, per mettersi in mostra in una delle edizioni maggiormente tormentate del circo bianco, costellata da costanti problematiche climatiche. Gare che si potranno vedere in diretta senza costi aggiuntivi e in chiaro sui canali Rai in TV e su RaiPlay in streaming.

Un ultimo weekend ricco di ancora di emozioni e gare sia sul fronte maschile che sul femminile a Saalbach, in Austria dove si disputano le finali stagionali. Le Coppe generali sono già assegnate con la doppia vittoria svizzera di Lara Gut-Behrami tra le donne e di Marco Odermatt tra gli uomini ma mancano le coppe di velocità. Si è iniziato mercoledì con le prove, poi per oggi, venerdì 22 marzo, sono in programma i due superG mentre domani sabato 23 la discesa femminile e si chiude domenica 24 con quella maschile.

I pettorali di Brignone e le altre azzurre nel Super G femminile

Ultima occasione per salutare nel migliore dei modi la stagione mondiale e l'Italia sarà rappresentata ovviamente da Federica Brignone la migliore del lotto azzurro. Le donne al via al Super G saranno Brignone, Bassino, Pirovano e Melesi. Ecco i pettorali.

Dove vedere il Super G femminile a Saalbach

Il Super G femminile che si disputa sulle nevi di Saalbach avrà il suo inizio alle 10:00 in punto. Dai cancelletti di partenza si darà vita all'ultima prova di specialità della Coppa del Mondi di quest'anno. Diretta integrale trasmessa in TV in chiaro da Raisport, canale 58 del digitale terrestre, e da Eurosport visibile su Sky solo a pagamento. Streaming live da usufruire invece in diversi modi, per tutti (senza costi) con RaiPlay. A pagamento con SkyGo, NOW, DAZN e Discovery+.

I pettorali di Paris e degli azzurri per il Super G maschile

Bosca, Casse e Paris sdono gli azzurri su cui si concentreranno le attenzioni italiane per il Super G maschile a Saalbach. Ecco l'ordine di partenza e i pettorali dei nostri sciatori.

Dove vedere il Super G maschile a Saalbach

Anche il Super G maschile a Saalbach sarà coperto con dirette integrali in streaming e TV. Aavrà il suo inizio alle 11:30 in punto: l'ultima prova maschile di specialità della Coppa del Mondi di quest'anno avrà la sua diretta integrale trasmessa in TV in chiaro da Raisport, canale 58 del digitale terrestre, e da Eurosport visibile su Sky solo a pagamento. Streaming live da usufruire invece in diversi modi, per tutti (senza costi) con RaiPlay. A pagamento con SkyGo, NOW, DAZN e Discovery+.