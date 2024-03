Sci oggi in TV, dove vedere il gigante maschile di Aspen: orari e diretta Ad Aspen in Colorado, negli Stati Uniti, oggi il primo dei due giganti del weekend di Coppa del Mondo di Sci maschile. Inizio prima manche alle 18:00 italiane, la seconda alle 21:00. Diretta in chiaro in TV e streaming garantita dal servizio Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Nuovo weekend sugli sci di Coppa del Mondo: si inizia oggi con il primo gigante maschile, ad Aspen. Si torna a gareggiare nella località americana un anno dopo la tappa di velocità del 2023, ma per quanto riguarda le discipline tecniche non si scendeva in pista ad Aspen dalle finali di coppa del 2017. Appuntamento oggi dalle 18:00 italiane, orario serale per il fuso d'Oltreoceano, per la prima manche. La seconda in programma alle 21:00. Gara n diretta in chiaro su RaiSportHD.

La Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 si prepara dunque per il rush finale con gli uomini che completeranno in questo fine settimana la seconda trasferta nordamericana della stagione, in Colorado. Dove difficilmente ci potranno essere delle sorprese visto che sia la classifica generale che quella di gigante sono già ampiamente nelle mani di Marco Odermatt.

Gli italiani? Non hanno grandissime possibilità di mettersi in luce ad Aspen ma sarà un nutrito numero di nostri atleti ai paletti del via. L'Italia sarà rappresentata da sette atleti in gara: Filippo Della Vite, Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Alex Vinatzer, Hannes Zingerle, Tobias Kastlunger e Simon Talacci.

Il numero di pettorale di Della Valle e degli italiani per il gigante di Aspen

Doveva essere un numero inferiore, di sei unità e invece è stato convocato anche Simon Talacci dopo aver disputato già due giganti di Coppa Europa a Pass Thurn. Ecco i pettorali di partenza degli azzurri:

Dove vedere il gigante maschile in diretta TV

Il gigante di oggi venerdì 1 marzo ad Aspen in Colorado sarà ovviamente visibile in diretta e in chiaro senza costi aggiuntivi sui canali Rai di RaiSportHD. Per gli abbonati DAZN invece appuntamento su Eurosport 1.

Gigante maschile di Aspen dove vederlo in diretta Streaming

La gara in notturna di oggi ad Aspen sarà visibile integralmente e in diretta anche via internet. Il libe streaming gratuito è garantito da RaiPlay mentre a pagamento diverse le opzioni: Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW oppure DAZN.

L'orario del gigante maschile ad Aspen

Scendendo ad Aspen negli Stati Uniti ovviamente in Italia sarà sera quando si disputeranno le due manche. La prima inizierà alle 18:00 italiane, la seconda un paio d'ore più tardi, alle 21:00