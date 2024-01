Sci oggi in TV, dove vedere discesa maschile di Kitzubhel e lo slalom femminile di Jasnà: orari e diretta Doppio appuntamento oggi per la Coppa del Mondo di Sci: discesa maschile in programma alle 11.30, e slalom femminile (prima manche alle 9:30 e seconda alle 13:00). Per i colori azzurri si spera in Dominik Paris e sulla solita Brignone. In TV in chiaro appuntamento su Rai 2, per abbonati su Eurosport. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Continua a marce forzate la stagione di Coppa del Mondo di Sci che vede in questo fine settimana altri due appuntamenti clou per gli uomini e per le donne. In programma a Kitzubhel c'è in programma la discesa maschile mentre a Jasnà è di scena lo slalom femminile. In Slovacchia si scatterà dai paletti di partenza alle 9:30 per la prima manche e poi alle 13:00 per la seconda. In Austria via alle 11.30. Diretta TV in chiaro su Rai 2, per abbonati su Eurosport. Occhi puntati sui nostri Dominik Paris e su Sofia Goggia e Federica Brignone.

Per la discesa maschile il programma si è aperto martedì con la prima prova di discesa libera, primo appuntamento in vista della gara di oggi in programma alle 11.30. Il duello che sta infiammando la stagione è quello tra Marco Odermatt e Cyprien Sarrazin, con il campione elvetico e il transalpino che posseggono evidentemente marcia in più degli altri. Per i nostri colori, occhi puntati ovviamente su Dominik Paris che proverà a inserirsi nel mezzo strappando una nuova vittoria su nevi amiche. L’azzurro, infatti, è lo sciatore in attività più vincente a Kitzubhel.

Per lo slalom femminile, attenzione particolare ovviamente riservata per Federica Brignone che cercherà l’ennesimo successo della sua già ottima stagione. Per Marta Bassino ci sarà la possibilità per scuotersi dopo una prima parte di annata al di sotto delle proprie possibilità. In attesa di essere sorpresi da Sofia Goggia che, in queste settimane, ha dimostrato di essere in netta crescita.

I pettorali di Dominik Paris e degli altri azzurri della discesa maschile

Dove vedere la discesa maschile di Kitzubhel in diretta TV e streaming: programma e orari

In Austria appuntamento con la velocità, con il rinnovo della sfida tra i migliori: Marco Odermatt e Cyprien Sarrazin. Per Dominik Paris la speranza di sorprendere tutti. Appuntamento alle 11.30, in chiaro per la TV su Rai 2 e in streaming sul portale RaiPlay. Per gli abbonati invece appuntamento su Eurosport in TV e per il live streaming collegandosi a Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

I pettorali di Brignone e delle altre azzurre nello slalom femminile

Dove vedere la discesa maschile di Jesnà in TV e streaming: programma e orari

In Slovacchia si scende in due manche, con la prima in partenza alle 9.30 e la seconda che scatterà alle 13:00. In TV appuntamento su Rai 2 (in chiaro) e su Eurosport (a pagamento). Il live streaming per abbonati è raggiungibile su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN mentre per la diretta senza costi aggiuntivi, basta collegarsi sul portale RaiPlay.