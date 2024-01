Sci oggi in TV, dove vedere discesa femminile di Altenmarkt-Zauchensee e discesa maschile a Wengen: gli orari Federica Brignone e Sofia Goggia alle 10:45 sarà in pista in Austria oggi per la discesa libera, mentre alle ore 12:30 si potrà seguire in TV anche sulla Rai la discesa maschile di Wengen. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Due gare in programma anche oggi per la Coppa del Mondo di sci. Le donne saranno sulla neve di Altenmarkt per una discesa libera che può pesare tanto in ottica campionato per Federica Brignone. Mentre gli uomini la loro discesa libera la disputeranno sulla storica pista svizzera di Wengen. Le due gare si terranno nella mattinata italiana e si potranno seguire in chiaro sulla Rai, oltre che su Eurosport.

I pettorali di Goggia e Brignone e le altre azzurre per la discesa libera femminile

Sofia Goggia dopo la delusione del Super-G punta al colpo grosso nella discesa libera di Altenmarkt in Austria dove prenderà il via con il pettorale ???. Ma altrettanto importante, per motivi di classifica, è la gara di Federica Brignone, seconda in Coppa del Mondo, che scenderà con il ???.

Dove vedere la discesa femminile di sci in tv e streaming: orario e programma

Mikaela Shiffrin è la regina incontrastata dello sci femminile, ma ha l'influenza e salta l'intero weekend di gare austriache. Per Federica Brignone è una chance per rifarsi sotto. L'azzurra grazie al quarto posto del Super-G è scesa sotto i 200 punti di divario, ma servono altre due gare perfette. Oggi c'è la discesa libera, che partirà alle ore 10:45. Diretta TV su Rai 2 e Eurosport. Streaming con Sky Go, NOW, DAZN, Discovery+ e RaiPlay.

I pettorali di Paris e Casse nella discesa maschile

Sono tre gli sciatori italiani che hanno la possibilità di realizzare una buona gara a Wengen. Il solito Dominik Paris scenderà in pista con il pettorale numero ???, mentre Casse avrà sulle spalle il ???. Bosca invece partirà con ???.

A che ora vedere la discesa maschile in diretta TV e streaming

La discesa libera maschile di Wengen sarà trasmessa in diretta televisva in chiaro da Raisport, canale 58 del digitale terrestre, ma anche naturalmente su Eurosport, visibile in TV dagli abbonati Sky. La discesa inizierà alle ore 12:30 e in streaming sarà possibile seguirla in diversi modi: RaiPlay, Sky Go, NOW, DAZN, Discovery+.