La prima prova di SuperG della stagione di Coppa del mondo di Sci parla ceco. Ester Ledecka ha trionfato sulla neve della Val d'Isere, anticipando di soli 3 centesimi la svizzera Corinne Suter. L'Italia può comunque essere soddisfatta per il terzo posto di Federica Brignone, che ha anticipato, un'altra azzurra, ovvero Marta Bassino. Soltanto settima Sofia Goggia che a sua volta ha preceduto Elena Curtoni.

SuperG Val d'Isere di Coppa del Mondo di Sci, vince Ester Ledecka

Non sono mancate le emozioni dunque nella prima prova di SuperG della stagione di Coppa del mondo femminile. Sulla pista della Val d'Isere a trionfare è stata Ester Ledecka con il tempo di 1.24.64, che ha conquistato punti preziosi in ottica della classifica di specialità. La ceca ha anticipato di soli 3 centesimi la svizzera Corinne Suter, che chiude comunque un week-end molto positivo con all'attivo anche un primo e un secondo posto in discesa libera. Per la Ledecka si tratta della prima vittoria in carriera in SuperG, la seconda in generale.

Federica Brignone terza davanti a Marta Bassino: i risultati delle italiane

Giornata comunque positiva anche per le portacolori azzurre, con 4 atlete nelle prime 8 posizioni della classifica finale. La prima sciatrice italiana è Federica Brignone che dopo i secondi posti nello slalom gigante di Soelden e Courchevel, ha chiuso al terzo posto a 35 centesimi dal primo posto. Alle sue spalle, appena fuori dal podio ecco un'altra atleta del Belpaese ovvero Marta Bassino, con un ritardo di quasi 50 centesimi. Settima Sofia Goggia (+0.85) e ottava Elena Curton. Per quanto riguarda la classifica generale, la Vlhova mantiene il primato in Coppa del Mondo, grazie al sesto posto conquistato.