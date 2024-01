Sci alpino oggi in TV: dove vedere slalom maschile di Adelboden e slalom femminile di Kranjska Gora: orari e diretta La Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 riprende con lo slalom maschile di Adelboden e slalom femminile di Kranjska Gora: gli orari e dove vedere le due gare in diretta TV e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Coppa del Mondo di sci alpino nel 2024 con lo slalom maschile di Adelboden e lo slalom femminile di Kranjska Gora. Le gare si potranno seguire in diretta TV su RaiSportHD mentre in streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Nel weekend svizzero ad Adelboden c'è grande attesa per Marco Odermatt, con il suo rivale numero 1 per la generale Marco Schwarz che non sarà presente avendo finito la stagione a Bormio. Slalom sempre imprevedibile: per quanto riguarda gli azzurri si attendono risposte dai gigantisti, per il momento non sufficienti in stagione, e dagli slalomisti, che non hanno mostrato la loro versione migliore finora.

Per quanto riguarda le ragazze è il weekend di Kranjska Gora, dove si cimenteranno in un gigante e uno slalom. Mikaela Shiffrin viene da due vittorie e con altri 200 punti in terra slovena potrebbe mettere l'ipoteca sulla classifica generale. La squadra azzurra si presenta all’appuntamento con Brignone leader della graduatoria di specialità con 400 punti, davanti a Gut-Behrami con 365 e Shiffrin con 320: la campionessa valdostana può vantare due secondi posti nel 2023 e 2012. Marta Bassino ha nel palmares due trionfi nel 2021, un secondo posto nel 2023 e un terzo nel 2022. Sofia Goggia conquistò il suo primo podio in gigante nel 2018 con il terzo posto.

I pettorali di Brignone e le altre azzurre per lo slalom femminile

Federica Brignone scenderà con il pettorale rosso mentre Sofia Goggia partirà con un pettorale tra l’8 e il 15.

Dove vedere lo slalom femminile di sci in tv e streaming: orario e programma

Lo slalom femminile della coppa del mondo di sci sarà visibile in diretta tv e in chiaro per tutti su RaiSport HD. In alternativa c'è Eurosport 1 HD per gli abbonati. La diretta streaming gratuitamente su Rai Play e a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

I pettorali di Borsotti e Vinatzer nella slalom maschile

Giovanni Borsotti scenderà con il pettorale numero mentre Alex Vinatzer con il . Luca De Aliprandini è chiamato ad un pronto riscatto e avrà il , mentre Filippo Della Vite utilizzerà il .

A che ora vedere lo slalom maschile in diretta TV e streaming

Lo slalom maschile sarà visibile in diretta tv e in chiaro per tutti su RaiSport HD. In alternativa c'è Eurosport 1 HD per gli abbonati. La diretta streaming gratuitamente su Rai Play e a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.