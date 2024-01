Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo slalom maschile di Schladming: gli orari In Austria a Schladming oggi è di scena lo slalom maschile di Coppa del Mondo di sci alpino. Prima manche alle 17:45, seconda in notturna alle 20:45. Favorito è Feller, Italia aggrappata a Tommaso Sala. Diretta TV e in streaming in chiaro sui canali Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Manuel Feller, favorito per lo slalom in notturna di oggi a Schladming

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino continua a disputarsi ancora in Austria e dopo ieri anche oggi c'è un appuntamento da non perdere, con lo slalom infrasettimanale di Schladming che si disputerà come il gigante, in notturna. I favoriti? Rispetto al gigante, ci sarà più equilibrio, con Feller un pelo in vantaggio sugli altri. Appuntamento in TV in chiaro sui canali Rai (RaiSportHD) mentre in abbonamento servizio offerto da Europsort.

Se ieri l'attenzione era tutta per i gigante austriaco con la seconda manche sotto le luci artificiali, anche oggi lo spettacolo austriaco non sarà da meno con due manche di slalom di Coppa del Mondo agli stessi orari, la prima nel tardo pomeriggio e la seconda in notturna. Al contrario del gigante, lo slalom si presenta maggiormente combattuto e altamente più insidioso. A Kitzbuehel la vittoria del tedesco Linus Strasser ha sorpreso un po' tutti e a Schladming ci potrebbe essere un risultato non pronosticato.

Sulla carta il favorito c'è ed è Manuel Feller che sogna di vincere per la quarta volta stagionale e soprattutto davanti ai propri tifosi. Tra gli azzurri, fari puntati su Tommaso Sala che sta risultando il migliore, ma in attesa anche di vedere un Alex Vinatzer superare la crisi soprattutto in slalom.

I pettorali degli azzurri per lo slalom maschile

Trattandosi di un appuntamento che si disputa tutto in notturna la start list ufficiale con i numeri dei pettorali degli atleti coinvolti non è stata ancora diffusa.

Dove vedere lo slalom maschile di Schladming in TV e in streaming

Le gare di Schladming continuano oggi con lo slalom maschile visibile per tutti in diretta TV in chiaro su RaiSportHD. In contemporanea gli abbonati possono seguire la diretta di Eurosport 1 HD, a pagamento. Anche in streaming sarà disponibile la diretta gratuita sul portale RaiPlay mentre in esclusiva la gara si potrà seguire anche su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

L'orario dello slalom maschile di Schladming

Come detto lo slalom replica gli stessi orari di ieri del gigante, con una prima manche in tardo pomeriggio e una seconda che andrà in scena sotto i riglettori:

Ore 17.45 – Prima manche slalom maschile Schladming (Austria)

Ore 20.45 – Seconda manche slalom maschile Schladming (Austria)