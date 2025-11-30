Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom femminile a Copper Mountain: orari e programma

A Copper Mountian oggi è in programma lo slalom speciale della Coppa del Mondo femminile. Diretta su Eurosport e in chiaro sulla Rai. Prima manche alle ore 18, seconda alle 21.

L'ultima delle quattro gare di Coppa del Mondo in programma questa settimana a Copper Mountain si disputa oggi, domenica 30 novembre. Anche stasera tocca alle donne, che daranno vita a una gara di slalom femminile. Pronostico aperto? Sulla carta no, perché è super favorita, così come nel Gigante, la padrona di casa Mikaela Shiffrin. Si parte alle ore 18, con la prima manche. La seconda è in programma invece alle ore 21. Diretta in chiaro su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre, e su Eurosport.

Sci alpino, i pettorali delle italiane in gara oggi a Copper Mountain

L'Italia nello slalom speciale femminile non ha grandi sogni. Ma schiera diverse atlete che sperano di realizzare una buona prova per trovare condizione e fiducia in vista dei Giochi di Milano e Cortina. In Colorado saranno in pista Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola e Martina Peterlini, che rientra dopo il serio infortunio al ginocchio destro patito la scorsa stagione.

Dove vedere lo slalom speciale femminile di sci in TV: orari e diretta in chiaro

Lo Slalom speciale femminile di Copper Mountain sarà trasmesso regolarmente sulla Rai e su Eurosport, che hanno i diritti della Coppa del Mondo di Sci. La prima manche scatterà alle ore 18 e si potrà seguire in chiaro su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre. Così come la seconda, che prenderà il via invece alle 21. Orari identici per Eurosport. La diretta streaming sarà possibile, sempre in chiaro, su RaiSport, oltre che per abbonati di Eurosport, DAZN e Discovery+.