Sci alpino oggi in TV, dove vedere la discesa libera femminile di Cortina e il Super-G maschile di Garmisch: gli orari Oggi, sabato 27 gennaio 2024 a Cortina d’Ampezzo si disputa la prova di discesa libera femminile di Coppa del Mondo di sci alpino. Si parte alle 10:30, sarà in diretta TV e streaming gratuitamente trasmessa sulle reti e canali Rai. In programma anche un Super G maschile a Garmisch. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ultimo atto per l'appuntamento con la discesa femminile di Coppa del Mondo di sci alpino con la gara odierna che vede di nuovo le ragazze jet impegnate sulle nevi di Cortina d'Ampezzo. Oggi sabato 27 gennaio alle ore 10.30 scatterà la prova femminile che verrà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai Due e in streaming su Raiplay, per gli abbonati su Eurosport e per lo streaming su Europlayer.

L'attenzione e le speranze italiane sono rivolte ovviamente alle nostre due regine sulla neve, Federica Brignone e Sofia Goggia con quest'ultima che potrebbe provare a strappare una importantissima vittoria su una pista che già altre volte l'ha vista protagonista e dove ieri si è piazzata terza nella prima discesa di Cortina (la Brignone è uscita).

I pettorali di Sofia Goggia, Federica Brignone e delle altre azzurre a Cortina

Sono sette le sciatrici italiane iscritte alla discesa libera di Cortina, ecco i loro pettorali di partenza: Laura Pirovano col 2, Federica Brignone col 9, Sofia Goggia col 14, Nicol Delago col 18, Marta Bassino col 21, Nadia Delago col 28 e Teresa Runggaldier col 42.

Dove vedere la discesa libera femminile di Cortina in diretta TV e in streaming

Come tutte le prove di Coppa del Mondo di sci alpino, anche la discesa libera femminile di oggi in programma a Cortina d'Ampezzo, sarà trasmessa in doppia soluzione, sia gratuitamente sia a pagamento. Nel primo caso, appuntamento con i canali Rai, in TV, mentre per lo streaming live ci si deve connettere sulla piattaforma di RaiPlay. Si può seguire anche a pagamento, per gli abbonati di Eurosport, in TV e su eurosport.it in streaming oltre che sui canali di Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

La discesa libera di Cortina d'Ampezzo, gli orari della gara

Oggi, sabato 27 gennaio 2024 a Cortina d'Ampezzo va in scena l'ultima prova di discesa libera femminile del weekend. L'orario di partenza è in anticipo rispetto alla gara che si è disputata ieri, ovvero con la prima discesista che supererà i paletti di partenza alle 10:30.

Dove vedere il Super G maschile di Garmisch in diretta TV e in streaming

Oggi anche il circo bianco maschile scenderà in pista, per un Super G in scena a Garmisch-Partenkirchen. L'orario di partenza della prova è le 11:45, la si potrà vedere in diretta TV su Rai 2 e Eurosport 2, nonché in streaming sulle rispettive piattaforme, RaiPlay ed Eurosport.it.