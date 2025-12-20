Sci alpino oggi in TV, dove vedere la discesa femminile a Val d’Isere e quella maschile in Val Gardena: orari e programma

Oggi lo sci va a tutta velocità. In questo sabato 20 dicembre infatti sarà solo tempo di discesa libera. Quella femminile è in programma in Francia a Val d'Isere, con Sofia Goggia pronta a sfidare Lindsey Vonn, mentre quella maschile sarà in Val Gardena, dove si corre la terza gara italiana consecutiva. Tutta la giornata di gare si potrà seguire in diretta TV su Eurosport e in chiaro su Rai 2. La gara maschile scatta alle 11:45, mentre quella femminile alle 10:30.

Sci alpino, i pettorali delle italiane in gara oggi a Val d'Isere

Saranno ben nove le sciatrici italiane oggi in pista in Francia. Una sola ha realistiche possibilità di vittoria ed è Sofia Goggia che dopo il quarto e il terzo posto della scorsa settimana prova a scalare ulteriormente la classifica lanciando la sfida alla ritrovata Vonn, che a 41 anni è tornata a vincere in Coppa del Mondo. Goggia partirà con il pettorale numero 7. Le altre azzurre in gara a Val d'Isere sono Laura Pirovano, Nicol Delago, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Nadia Delago, Sara Thaler, Vicky Bernardi e Sara Allemand.

Dove vedere la discesa femminile di sci in TV: orari e diretta in chiaro

La discesa libera femminile scatterà a Val d'Isere alle ore 10:30 e si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Rai 2 e sarà gratis anche in streaming su RaiPlay. Diretta per abbonati su Eurosport. Streaming con DAZN e Discovery +.

Sci alpino, i pettorali degli italiani in gara oggi in Val Gardena

Gli uomini-jet invece sono di scena in casa dove si terrà una discesa libera. Dominik Paris è sempre il più atteso tra gli Azzurri. Mattia Casse e Florian Schieder hanno speranze. Gli altri a correre saranno Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Benjamin Jacques Alliod, Nicolò Molteni e Giovanni Franzoni.

Dove vedere la discesa maschile di sci in TV: orari e diretta in chiaro

La discesa libera maschile sarà sempre trasmessa in diretta per abbonati su Eurosport e in chiaro per tutti su Rai 2. Il via è previsto per le ore 11:30, cioè esattamente un'ora dopo il via di quella femminile. Streaming possibile con RaiPlay e per abbonati con Discovery+ e DAZN.