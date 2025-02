video suggerito

Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom Gigante femminile del Sestriere e la discesa maschile di Crans Montana: orari e diretta Doppio appuntamento di Coppa del Mondo oggi, sabato 22 febbraio. Le donne sono impegnate a Sestriere per lo slalom gigante, mentre gli uomini a Crans Montana per la discesa libera. Tutto il programma sarà visibile in chiaro grazie alla Rai. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

Secondo appuntamento post Mondiale per la Coppa de Mondo di Sci alpino oggi, sabato 22 febbraio, con una doppia prova, femminile e maschile, in programma. Le donne sono di scena in Italia a Sestriere per il secondo slalom gigante dopo quello di venerdì mentre gli uomini si cimentano sulla discesa a Crans Montana. Diretta in chiaro di tutte le gare, come sempre, sui canali Rai (RaiSport HD e RaiDue) e su RaiPlay.

Dopo lo slalom gigante di ieri che era il recupero di quello cancellato a dicembre in America tra le nevi di Mont Tremblant, oggi sabato 22 febbraio, a Sestriere di nuovo un'altra prova che chiamerà all'appello le migliori del lotto mondiale. Tra queste, ovviamente la nostra Federica Brignone che ha già incantato al Mondiale di Saalbach prendendosi due medaglie, una d'oro e una d'argento. In attesa di riscatto, invece le altre azzurre presenti all'appello con molta curiosità per vedere soprattutto se Marta Bassino e Sofia Goggia avranno smaltito le tossine della delusione iridata.

La ripartenza della Coppa del Mondo maschile inizia con la discesa odierna e il super-g di domani, nel Canton Vallese, in Svizzera. A Crans Montana occhi puntati sui nostri Paris, Casse e Franzoni oltre a Schieder, Innerhofer, Molteni, Alliod e Franzoso. Se la FISI ha ufficializzato ben 17 ragazze convocate per le tre prove che si svolgono a Sestriere da ieri fino a domenica, sono otto gli atleti che prenderanno parte all’appuntamento di Coppa del Mondo in Svizzera.

Dove vedere lo slalom gigante femminile del Sestriere e la discesa maschile a Crans Montana in TV

Doppio appuntamento per la Coppa del mondo con le donne che si cimenteranno nello slalom gigante in Italia mentre in Svizzera sarà la volta degli uomini-jet. Entrambe le prove saranno trasmesse anche in chiaro, grazie al servizio messo a disposizione della Rai con un doppio utilizzo dei propri canali: a seguire entrambe le prove e non perdere nulla saranno sia RaiDue che RaiSport HD. A pagamento e per i soli abbonati, l'alternativa è su Eurosport.

Slalom gigante femminile e discesa maschile, dove vederle in diretta streaming: gli orari

Anche per lo streaming ci sarà la doppia modalità per non perdersi nulla della Coppa del Mondo femminile e maschile. RaiPlay seguirà tutte le gare in programma, visibili a tutti in chiaro, mentre si potranno seguire anche in modalità a pagamento per gli abbonati di Discovery+. Attenzione però agli orari delle due prove che si incastreranno tra di loro in palinsesto:

Discesa maschile a Crans Montana

10:00 – Unica manche

Slalom gigante femminile a Sestriere

10:30 – prima manche

13:30 – seconda manche