Sci alpino in TV, dove vedere la Discesa Libera femminile di Kvitfjell e lo Slalom Gigante maschile di Kranjska Gora: orari e diretta Doppio appuntamento di Coppa del Mondo oggi sabato 1 marzo. Il primo è in Norvegia a Kvitfjell per la libera femminile (10:30), il secondo in Slovenia a Kranjska Gora con gli uomini impegnati nello slalom gigante (9:30 e 12:30). Dirette inchiaro su Rai2, RaiSport HD e RaiPlay. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

Doppio appuntamento di Coppa del mondo di sci alpino oggi, sabato 1 marzo con le donne impegnate in Norvegia per la discesa libera e gli uomini che si sfidano in slalom gigante sulle nevi di Slovenia. Il tutto, come sempre in diretta TV e streaming grazie al servizio in chiaro messo a disposizione dalla Rai.

La classifica di Coppa del Mondo di specialità femminile parla chiaro: prima è Federica Brignone e seconda è Sofia Goggia con tre vittorie in totale in questa stagione per le due azzurre che restano tra le principali favorite delle due gare sulle neve norvegese. Riflettori puntati ovviamente anche su Goggia, con la bergamasca che è pienamente in corsa per vincere le classifiche di specialità di Coppa del Mondo di SuperG e discesa. L'appuntamento a Kvitfjell è per le 10:30.

Tra gli uomini in scena una tappa storica, quella di Kranjska Gora in Slovenia che viene proposta per il week-end dell’1-2 marzo. Un gradito ritorno dopo la cancellazione per mancanza di neve della scorsa stagione, con la Coppa del Mondo maschile che ritorna di nuovo sulla Podkoren con lo slalom gigante di oggi e ben 11 atleti della nazionale italiana in gara. Due le manche in programma, la prima alle 9:30 e la seconda alle 12:30.

Dove vedere Sofia Goggia e Federica Brignone nella discesa femminile di Kvitfjell in diretta TV e in streaming

In Norvegia saranno attese protagoniste le nostre due migliori atlete in gara anche se, nel complesso, ci saranno altre nove azzurre chiamate alla prova. Si tratta di Marta Bassino, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Allemand, Nicol Delago, Nadia Delago, Elena Curtoni, Asja Zenere e Vicky Bernardi. Come tutte le prove di Coppa del Mondo, anche la discesa femminile in Slovenia potrà essere vista in diretta e in chiaro in TV e in streaming grazie alla Rai (RaiSport HD e Rai 2 sul digitale, RaiPlay per la diretta web). Oppure ci si può collegare a Eurosport e a Discovery+ per vedere la prova a pagamento

Alex Vinatzer nello slalom gigante maschile a Kranjska Gora, dove vederlo in diretta TB e streaming

Un appuntamento importantissimo con lo slalom gigante quest'oggi in Slovenia, dove Luca De Aliprandini, che può puntare al podio nella classifica di gigante, guiderà la squadra azzurra che vedrà schierati anche Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Simon Talacci e Stefano Pizzato, al secondo impegno nel circuito maggiore dopo quello di Bansko nel febbraio 2024, con il padovano classe 2003 che si è meritato il pass. Proprio per lo slalom di oggi il team azzurro sarà composto ancora da Vinatzer, l’unico a doppiare l’impegno sloveno, con Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Corrado Barbera e Tommaso Saccardi. Anche in questo casi su Rai2 e RaiSport GD si potrà vedere la diretta in chiaro, mentre lo streaming sarà disponibile su RaiPlay.