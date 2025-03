video suggerito

Sci alpino in TV, dove vedere il Super G femminile di Kvitfjell e lo Slalom maschile di Kranjska Gora: orari e diretta In programma oggi, domenica 2 marzo, il Super G femminile, che scatta alle 10:30, e lo slalom speciale maschile, prima manche alle ore 9:30. Diretta TV su Eurosport e in chiaro su Rai 2.

A cura di Alessio Morra

Questa domenica 2 marzo 2025 sarà molto intensa e tanto bella per gli amanti dello sci e in particolare degli sport invernali. Perché sono in programma due gare di Coppa del Mondo, una femminile e una maschile. Le donne corrono a Kvitjfell in Norvegia, dove Federica Brignone proverà ad ampliare il suo vantaggio sulle proprie avversarie, mentre gli uomini saranno di scena in Slovenia a Kranjska Gora per lo Slalom Speciale. Si corre nella mattinata italiana. Entrambe le gare si potranno seguire in diretta in chiaro sulla Rai, ma anche su Eurosport, in questo caso solo per gli abbonati.

Il Super G femminile, che avrà anche Sofia Goggia tra le protagoniste, prenderà il via alle ore 10:30. L'orario è canonico ed è praticamente fissato quasi a metà delle due manche dello Slalom maschile, che vedrà prima alle ore 9:30 mentre la seconda è alle 12:30. Streaming con RaiPlay, ma anche con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.

Dove vedere in TV e in diretta streaming il Super G femminile di Kvitjfell

Alle ore 10:30 inizierà il Super Gigante femmiile di Kvitjfell. Federica Brignone ha gli occhi su di sé, essendo la leader della classifica generale. Diretta televisiva in chiaro gratuita su Rai 2 e su Eurosport, canale visibile dagli abbonati di Sky, DAZN e Discovery+. Streaming con RaiPlay, Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.

I pettorali di Brignone, Goggia e delle altre azzurre per il Super G femminile di Kvitjfell

Federica Brignone scatterà con il pettorale numero 6, mentre Sofia Goggia avrà il 10. Marta Bassino correrà con l'1, il 20 per Laura Pirovano, 32 per Zenere, 45 per Nadia Delago e 44 per Nicol Delago. Elena Curtoni scenderà invece con il numero 8, Roberta Melesi col 5.

A che ora vedere lo slalom maschile in diretta TV e streaming

Uomini impegnati invece in Slovenia a Kranjska Gora per lo slalom speciale. La prima manche è in programma alle ore 9:30, la seconda invece alle 12:30. Diretta TV in chiaro su Rai 2 per entrambe le manche, così come per Eurosport. Streaming con RaiPlay, Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.

I pettorali di Vinatzer e degli altri azzurri per lo slalom speciale di Kranjska Gora

Alex Vinatzer, il più forte degli slalomisti italiani, scenderà nella prima manche di Kranjska Gora con il pettorale numero 17. Stefano Gross invece avrà il 34. Mentre Tobias Kastlunger il 37. Matteo Canins con il 49. Corrado Barbera e Tommaso Saccardi invece avranno rispettivamente il 63 e il 56.