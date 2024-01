Pazzesco salto di Troy Podmilsak agli X-Games: il video del folle triplo cork a 2.160 gradi Impressionante impresa agli X-Games invernali da parte del freestyler americano Troy Podmilsak: a soli 19 anni si è imposto nel Big Air con un salto mai completato prima. Un fenomenale triplo cork a 2.160 gradi, che equivalgono a sei giri totali in aria prima di ritornare, sci ai piedi sulla pista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Un salto impressionante, spettacolare e mai effettuato prima d'ora è stato realizzato nel weekend in occasione degli X-Games invernali nella competizione di freestyle. Un gesto atletico compiuto da Troy Podmilsak, già campione mondiale nel 2023 nel Big Air, specialità in cui si è distinto anche as Aspen pochi giorni fa: dove ha conquistato la medaglia d'oro con un salto incredibile, un triplo cork con ben sei giri in aria prima di ritornare a sci uniti sulla rampa innevata.

Un salto che nemmeno nei videogiochi si è mai visto perché il massimo con cui ci si può cimentare virtualmente è quello in gioco di snowboard, per un massimo di 1.080 gradi: Podmilsak ha ridicolizzato i gamers, trasportando nella realtà un "trick" da sogno durante la competizione Big Air agli X-Games invernali ad Aspen, in America. L'atleta statunitense ha voluto vincere dominando e lasciando il proprio indelebile segno nella storia di questa disciplina estrema, completando per la prima volta nella storia del freestyle un salto impressionante: il triplo cork che permette di compiere una serie di roteazioni fino a raggiungere l'incredibile cifra di 2.160 gradi, completando in aria ben sei giri su se stesso in totale.

Il salto gli ha permesso di vincere la sua prima medaglia d'oro agli X-Games invernali dopo aver primeggiato già ai Mondiali nel 2023 e aver conquistato due medaglie d'oro nella competizione iridata juniores del 2022. Ad Aspen, davanti al proprio pubblico in visibilio, ha ottenuto un punteggio altissimo, superando il connazionale Alex Hall e l'austriaco Daniel Bacher.

In quest'edizione gli X-Games prevedevano un nuovo formato di punteggio con due figure tecniche ciascuna che rappresentava il 45% del punteggio totale più una figura retorica che contava per il restante 10% del punteggio complessivo. Podmilsak ha mostrato tutta la propria qualità e il suo notevole potenziale nell'ultima prova, a soli 19 anni: già ben piazzato in classifica dopo le due figure tecniche obbligatorie, si è preso così la scena nel migliore dei modi, con i video della sua eccezionale impresa che sono diventati subito virali sui social.

Un altro atleta ha fatto la storia dei Winter X-Games 2024: la giapponese Kokomo Murase che si è presa tre medaglie d'oro in tre discipline differenti (big air, knuckle huck e Slopestyle) ed è diventata la prima donna a realizzare un triple cork 1.440°. Ma ciò che ha compiuto Podmilsak è stato qualcosa di epico e unico. Difficilmente ripetibile.