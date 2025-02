video suggerito

Mondiali sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom maschile: orari e diretta Oggi domenica 16 febbraio si concludono i Mondiali 2025 di sci alpino a Saalbach Hinterglemm con lo slalom maschile. Prima manche in programma alle 9:45, la seconda alle 13:15. Poi la cerimonia di chiusura. Diretta in chiaro su RaiSport HD e su RaiPlay. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Pediglieri

Ultima giornata dedicata ai Mondiali 2025 di sci alpino a Saalbach Hinterglemm che ha ospitato la 48ª edizione iridata. Che si conclude oggi domenica 16 febbraio con la prova maschile di slalom. Diretta in TV e in live streaming garantita come sempre in chiaro e senza costi aggiunti, da parte della Rai.

Per i colori azzurri dello sci maschile l'edizione 2025 dei Mondiali è stata davvero avara di soddisfazioni e senza grandi acuti se non in due casi in cui siamo riusciti a salire sul podio. La prima occasione è arrivata nel parallelo a squadre miste, in cui l'Inno di Mameli è risuonato tra le nevi austriache per un successo inaspettato. E unico: perché la seconda gioia è arrivata grazie all'argento nel super G femminile che porta la firma della solita, immensa, Federica Brignone. Per il resto, soprattutto in campo maschile, tante speranze ma nessuna medaglia e anche oggi sarà molto complicato sperare in un colpo di coda iridato.

Lo slalom di oggi a Saalbach si disputa sulle classiche due manche. Fermo restando le condizioni meteo favorevoli, la prima è fissata per le 9:45 mentre la seconda scatterà alle 13:15. Poi, la Cerimonia di chiusura con cui si saluteranno i Mondiali 2025. A rappresentare l'Italia ci saranno Alex Vinatzer con il pettorale 18, Tobias Kastlunger (27) e Stefano Gross (29)

Slalom maschile ai Mondiali di Saalbach: dove vederlo in diretta TV

Come tutte le altre prove che si sono disputate ai Mondiali di sci alpino anche lo slalom di oggi sarà trasmesso in doppia modalità: in chiaro e gratuitamente o per abbonati a pagamento. Per la prima opzione, appuntamento su Rai Sport HD che seguirà le due manche con collegamenti da studio per gli approfondimenti e le interviste. Nel secondo caso, Eurosport offrirà la diretta per i suoi abbonati.

Dove vedere lo slalom maschile ai Mondiali di sci in diretta streaming

Anche per il live streaming si può seguire la prova odierna di slalom maschile o in chiaro collegandosi al portale RaiPlay, senza costi, oppure – a pagamento – Discovery+, Sky Go e il servizio on demand di NOW.