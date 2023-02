L’Italia è oro ai Mondiali di biathlon! Le campionesse della staffetta femminile fanno la storia Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi hanno conquistato una storica medaglia d’oro al Biathlon, ai Mondiali di Oberhof.

A cura di Alessio Pediglieri

La staffetta italiana di biathlon ha conquistato una storica medaglia d'oro ai Mondiali 2023 che si stanno svolgendo a Oberhof. Mai prima d'ora l'Italia era riuscita ad arrivare così in alto, merito del quartetto formato da Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, straordinarie interpreti di una prova decisamente strabiliante. Battuta la Germania padrona di casa superata all’ultimo poligono, mentre completa il podio la Svezia, con Norvegia e Francia tra le delusioni più evidenti.

La classifica della finale di Biathlon ai Mondiali 2023

Italia 1:14.39 Germania +24.7 Svezia +55.7 Francia +1:31.6 Austria +2:08.0 Norvegia +2:20.9 Repubblica Ceca +2:45.1 Svizzera +2:45.6 Polonia +4:48.9 Estonia +5:20.8

Nella prima frazione è Samuela Comola subito ad esaltarsi: l'azzurra anche se non è esplosiva sugli sci, si trasforma in un vero e proprio cecchino infallibile ai poligoni dove commette zero errori sia al primo che al secondo. Italia che resta subito tra le prime posizioni in classifica, in un gruppone dominato dalla Svezia, in una manciata di secondi. Poi tocca a Dorothea Wierer a fulminare le avversarie al poligono in piedi dove non solo riesce a fare la differenza ma a creare un gap dalle migliori: crolla prima la Francia con una serie di errori incredibili da parte di Chevalier, seguita a ruota da Norvegia e Svezia.

L'Italia prova a scappare con un +25 secondi di vantaggio e con la frazione di Hannah Auchentaller, che sbaglia una sola volta al secondo poligono, tenendo testa al ritorno prepotente delle padrone di casa, la Germania che con un ottima prova di Schneider che cambia a soli +5.6 accendendo lo straordinario testa a testa nell'ultimo passaggio quando in pista scende Lisa Vittozzi: Italia e Germania fanno zero errori al primo poligono ma è al secondo che le azzurre riescono a staccare il pass per il primo posto: Herrmann commette due errori, Vittozzi resta impeccabile. E vola verso una storica medaglia d'oro che significa Italia campione del Mondo di specialità.

