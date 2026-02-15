L’amore trionfa ancora alle Olimpiadi: a San Valentino, finale e proposta di nozze per Kateryna Kotsar

Per la giovane ucraina Kateryna Kotsar, la giornata di San Valentino del 14 febbraio 2026 sarà per sempre una data più che speciale. Ha conquistato per la prima volta per il suo Paese una finale olimpica freestyle di Big Air ed ha ricevuto una proposta di matrimonio in diretta TV.

A San Valentino è arrivata anche la classica proposta di matrimonio alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. L'occasione è arrivata proprio in chiusura di giornata, in occasione delle qualificazioni in freestyle bel Big Air che insieme al pattinaggio di velocità ha caratterizzato la nona giornata a cinque cerchi. Protagonista è stata Kateryna Kotsar, sciatrice freestyle ucraina che prima riesce a guadagnarsi un posto in finale e poi, a margine della piccola grande impresa, l'audace evento con la proposta tra l'imbarazzo generale.

La serata magica di Kotsar alle Olimpiadi nel freestyle Big Air

Di certo è stata una serata che Kateryna Kotsar ricorderà a lungo e che, soprattutto, ha spalancato le porte ad un cambiamento di vita privata epocale. La giovane campionessa ucraina, impegnata nello sci freestyle alle Olimpiadi invernali del 2026, non solo è riuscita a qualificarsi per la finale, ma ha anche ricevuto una proposta di matrimonio dal proprio compagno dopo i tre turni di qualificazione, al traguardo, di fronte agli spettatori presenti e alle TV di tutto il mondo.

La 25enne ucraina, ancora con casco e guanti e il fiatone per la prova appena conclusa, è stata raggiunta in fondo alla pista dal suo compagno che senza indugio l'ha prima abbracciata e poi le ha fatto la proposta proprio nel giorno di San Valentino, l'apoteosi per gli innamorati. La sciatrice freestyle ha proferito il fatidico "sì" in evidente imbarazzo, prima di baciare il suo fidanzato che nel frattempo le aveva infilato l'anello al dito destro.

Kotsar, la prima ucraina a raggiungere una finale Big Air olimpica

Pochi istanti prima della proposta di matrimonio di sabato, Kateryna Kotsar aveva vissuto anche il suo più grande sogno sportivo: era appena diventata la prima atleta ucraina di sempre a qualificarsi per una finale olimpica di sci freestyle. Nonostante una caduta al terzo salto, che le aveva anche fatto perdere gli sci, era poi riuscita a ottenere i punteggi sufficientemente alti nei due round precedenti conservando un totale che le ha permesso di concludere 11a, al penultimo posto utile di qualificazione.

Le proposte di matrimonio a Milano Cortina, prima di Kotsar era capitato a Johnson

Una bellissima parentesi a margine dei Giochi di Milano Cortina, ma non l'unica. Kateryna Kotsar è la seconda atleta a cui è stata fatta la proposta di matrimonio subito dopo una gara: era capitato anche alla neo campionessa olimpica di discesa libera, l'americana Breezy Johnson che si era ufficialmente fidanzata dopo l'amara uscita dal superG per una caduta.