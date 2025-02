video suggerito

Jakobsen impazzisce ai Mondiali di sci: distrugge i bastoncini dopo essersi ritirato dalla gara Kristoffer Jakobsen va su tutte le furie dopo aver visto sfumare la possibilità di vincere una medaglia con la Svezia ai Mondiali di sci alpino. Il trentenne urla e distrugge i suoi bastoncini da sci.

A cura di Fabrizio Rinelli

Nuova giornata dei Mondiali di Sci alpino caratterizzata da una sfuriata clamorosa da parte di Kristoffer Jakobsen. Il trentenne era la grande speranza della Svezia per una medaglia nella gara maschile prima dello slalom di Coppa del Mondo di domenica. Lo svedese ha iniziato in modo impeccabile la sua gara ed è stato in testa già nel primo settore. Ma dopo 15 secondi accadde qualcosa che non sarebbe dovuto accadere: Jakobsen esce dalla gara ed è costretto al ritiro per un errore in uscita. Delusione totale per lui e per il suo team appostato all'arrivo.

Dopo la corsa, Jakobsen era a dir poco furioso e sono state diffuse delle immagini in cui lo si vedeva mentre rompeva i bastoncini da sci e lanciava il casco in aria per la frustrazione. Un gesto che mostra chiaramente tutta la propria delusione e rabbia per quell'errore che forse sapeva di poter evitare ma che invece l'ha condannato definitivamente a rinunciare alla gara. Delusione enorme per la Svezia che contava molto su Jakobsen e la sua esperienza. Poco dopo, una volta smaltita la rabbia, lo sciatore è stato intervistato su Viaplay.

"È estremamente triste quando sono in così buona forma – ha spiegato -. Soprattutto, volevo arrivare alla prima manche. C'è molta frustrazione. Mi sento come se potessi stare lassù a combattere, ma poi ne risento". Lo sciatore ha poi aggiunto ancora: "Mi emoziono un po’ e scendo prima – sottolinea -. Sto commettendo esattamente lo stesso errore che avevo detto prima di non fare". Si rammarica lo svedese: "Volevo provarci, ma purtroppo oggi non ha funzionato", ha concluso Jakobsen.

Il telecronista si sorprende in diretta: "È impazzito"

Il trentenne ha prima lanciato il casco per poi spezzare i bastoncini prima di sfogare un urlo che ha impressionato anche il telecronista della gara: "È impazzito". Comprensibile dunque il suo dispiacere per una gara che sia lui che il suo team pensavano di avere in pugno e di portare a casa senza particolari problemi. Appuntamento rimandato dunque per Jakobsen che rappresenta una delle grandi speranze di medaglia per la Svezia.