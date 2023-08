Cosa fa oggi Alberto Tomba “la Bomba”: la vita dell’ex sciatore alpino Alberto Tomba ha lasciato lo sci nel 2000 e da allora è pian piano uscito dai radar dei riflettori. Sex symbol, guascone e amante della bella vita, è stato tra i più grandi campioni di sempre e un personaggio molto amato dal pubblico. Poi, la decisione di ritirarsi a vita privata, coltivando le sue tante passioni, fino a mantenere un profilo sempre più basso non partecipando più a eventi mondani o legati allo sport.

A cura di Alessio Pediglieri

Alberto Tomba è stato uno dei più grandi sportivi italiani e non solo, dello sci. Tra metà degli anni '80 e fine '90 ha imperversato nelle prove di Coppa del Mondo conquistando ben 50 vittorie complessive, diventando popolarissimo sia per le sue imprese sulla neve sia per la personalità esuberante e garibaldina. Bolognese di nascita, classe 1966, il temperamento emiliano lo ha sempre caratterizzato trasformandolo in un personaggio dall'empatia contagiosa, generoso e guascone, capace di trasportare il mondo dello sci oltre i classici confini dei semplici appassionati. E regalando ai rotocalchi rosa, gossip e storie tra veri e presunti flirt, tra cui la storica relazione con Martina Colombari.

Tomba è stato un autentico catalizzatore dell'opinione pubblica per circa 15 anni. Conosciuto come "la Bomba", soprannome che gli venne dato all'apice della sua carriera per il suo modo di sciare, stilisticamente non impeccabile ma di una esplosività unica, fu al centro delle scene sportive e non. Grazie alle sue vittorie incredibili, con le 5 medaglie alle Olimpiadi Invernali (3 ori e 2 argenti) e le 4 ai Campionati Mondiali di Sci (2 ori e 2 bronzi) ma anche grazie ai continui gossip e indiscrezioni continue che lo catapultavano sulle prime pagine dei rotocalchi rosa e delle copertine del gossip. Poi, il buio. Una volta chiusa la propria parentesi agonistica, Alberto Tomba è pian piano uscito dai radar della visibilità, fino ad oggi: di lui non si sa più quasi nulla, come occupa il suo tempo, chi frequenta, dove vive. Una privacy quasi totale, in una sorta di nemesi di quando era bello, bravo e famoso.

Alberto Tomba ha lasciato lo sci nel 1998, dopo quasi 15 anni di vittorie (50 solo in Coppa del Mondo)

Molti si sono chiesti cosa faccia oggi "la Bomba": l'ex campione di sci si è ritirato a vita privata, coltivando diverse passioni, da quella di sommelier alla scrittura, lasciandosi alle spalle il mondo della TV e dello spettacolo, tornando a difendere la propria realtà così come tentò di fare più volte in carriera, in parte riuscendoci e in altri momenti finendo sotto l'obiettivo dei media.

Cosa fa oggi Alberto Tomba detto "la Bomba"

Alberto Tomba oggi è sparito dal mondo della televisione, dello sport e dello spettacolo. Subito dopo l'addio allo sci, nel 2000, ha provato la via della popolarità cimentandosi nel cinema e interpretando il ruolo di attore principale nel film "Alex, l'Ariete". Una pellicola senza fortuna, finita ben presto nel cassetto dei ricordi e che spinse Tomba a dedicarsi a tutt'altro: sono gli anni in cui lo si vede ancora in TV come ospite e commentatore, testimonial di eventi sportivi, ambasciatore dello sci, immagine della regione Emilia Romagna. Non disdegna apparizioni con i grandi campioni dello sport, frequenta la Formula 1, si presta anche come ospite VIP agli eventi di poker online. Tutto, fino agli anni 10 del 2000, poi via via è semplicemente svanito.

Tomba con Djokovic agli Internazionali di Roma, quando frequentava ancora eventi pubblici subito dopo il ritiro

Fino al maggio 2023 quando il suo nome è improvvisamente riemerso dall'anonimato, grazie ad un docufilm prodotto e andato in onda su Netflix che ne racconta la straordinaria carriera di campione. "Vincere in Salita", una pellicola che ripercorre la sua carriera straordinaria ma anche il suo difficile e tormentato rapporto tra stampa e vita privata. Che ha sempre cercato di difendere, anche grazie all'aiuto della sua famiglia che lo ha sempre tutelato di fronte al pettegolezzo, anche a fronte di scontri con fotografi e giornalisti: "I paparazzi? Erano assillanti" dirà anni più tardi, tornando sull'argomento. "E non sono stato l’unico che ha avuto duri screzi: chiedete alla gente dello spettacolo".

Oggi, Tomba si è dedicato a tutt'altro: è diventato sommelier, scrive e collabora a opere che riguardano i grandi campioni dello sci, curando prefazioni ed edizioni. Da sempre, non ha mai dimenticato gli altri, i più bisognosi mostrando una generosità insita nel suo animo, fondando l'associazione benefica "Laureus", impegnata nel sociale.

Alberto Tomba davanti al logo di Laureus, la sua associazione benefica

Il patrimonio di Alberto Tomba: quanto ha guadagnato durante la sua carriera

50 vittorie sulla neve, quarto sciatore più vincente di sempre nella storia della Coppa del Mondo, di Alberto Tomba non si è mai saputo quanto abbia realmente guadagnato in carriera e a quanto ammonti il suo patrimonio. Di certo, ha incassato tantissimo negli anni d'oro tra l'85 e il '98, anche perché la sua indole di personaggio affabile, disponibile, empatico gli ha permesso di prestarsi a quasi ogni tipo di evento e di sponsor.

Alberto Tomba portato in trionfo a Calgary alle Olimpiadi ’88, uno dei suoi momenti sportivi più esaltanti

A proposito di soldi c'è un unico aneddoto che lega Tomba a questo argomento e risale agli inizi del 2000 quando è noto che è stato coinvolto in una indagine per evasione fiscale, che lo ha costretto a versare nelle casse del fisco italiano oltre 7 miliardi di vecchie lire per diversi anni di contributi non versati. Ai tempi in cui ancora sciava e vinceva, Tomba aveva denunciato per anni solo i guadagni provenienti dallo stipendio di Carabiniere, il corpo di cui faceva parte. Anche se non vi è mai stata alcuna conferma precisa, si è calcolato che il totale evaso fu enorme, oltre 20 miliardi di lire.

Dove vive oggi l'ex sciatore

Oggi Alberto Tomba vive sulle colline bolognesi, la terra delle sue origini, lui nato e cresciuto a Castel de’ Britti, appena fuori Bologna. In un anonimato totale, lontano completamente dalla luce dei riflettori. Non disdegna spesso girare per l'Italia e per il mondo, mantenendo però sempre un profilo basso evitando qualsiasi tipo di visibilità.

La vita privata di Alberto Tomba, l'ultimo gossip risale a Martina Colombari

Di Alberto Tomba si conosce oramai poco nulla della sua vita privata. L'ex campione di sci non possiede account social ufficiali, non frequenta più il mondo dello spettacolo e degli eventi pubblici. Una delle sue ultime apparizioni in TV è stata nel 2021, in occasione del Festival di Sanremo, con una presenza che fece molto rumore, quando fu tra gli ospiti, insieme a Federica Pellegrini. A proposito della "Divina", l'occasione fece riportare alla luce alcuni gossip su un presunto feeling risalente al 2018, che sbocciò in occasione della festa di compleanno della campionessa. Da tempo lontano dalle mondanità, Tomba arrivò a sorpresa al party organizzato a Jesolo, e la cosa non sfuggì ai professionisti del pettegolezzo.

Amadeus presenta i due ospiti d’eccezione al Festival, sarà una delle ultime apparizioni pubbliche di Tomba

Nulla fu mai confermato né smentito, così come altri presunti flirt che gli furono attribuiti, durante la sua gioventù come la relazione con la collega Deborah Compagnoni, e con l’attrice Anna Valle. L'unico, ufficiale, che fece molto parlare di sé fu con Martina Colombari. Lei modella di successo, reduce da Miss Italia e lui sex symbol affermato, insieme erano una coppia da copertina e vennero etichettati subito come i "fidanzatini d'Italia". Una storia che poi si interruppe senza mai conoscere i reali motivi, tra chi raccontava di litigi e incomprensioni insanabili. "Eravamo semplicemente giovani" ha poi raccontato lo stesso Tomba, "ci volevamo molto bene ma tra me e Martina è semplicemente finita. Succede". L'unica storia d'amore dichiarata e pubblica. Per il resto, ancor oggi nulla si sa della vita sentimentale di Tomba, che ha provato anche a scherzarci su: "Innamorarsi dopo i 50? E' tremendamente difficile…"