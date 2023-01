Cade sul più bello e si schianta sul traguardo, ma l’azzurro fa un miracolo: arriva la sorpresa In Coppa del Mondo lo sciatore italiano Hannes Zingerle si è reso protagonista di una situazione eccezionale, chiusasi con un vero e proprio colpo di scena.

A cura di Marco Beltrami

L'imprevisto, quando si ha a che fare con la velocità, è sempre dietro l'angolo. Lo sanno bene gli sciatori che non possono permettersi cali di attenzione e devono essere pronti a "riorganizzarsi" in pista in frazioni di secondo. Un esempio? Quanto accaduto nello slalom gigante in notturna di Schladming, valido per la Coppa del Mondo di sci. Protagonista assoluto, un atleta italiano Hannes Zingerle che ha dovuto fare i conti con un curioso imprevisto, che avrebbe potuto avere anche conseguenze peggiori e che invece fortunatamente si è risolto in modo inaspettato.

Fratello di Alex, anche lui sciatore alpino di alto livello, Hannes è nato Bressanone nel 1995 e si è messo in mostra ad inizio carriera a livello junior, conquistando anche una medaglia d’argento ai Giochi Olimpici giovanili invernali di Innsbruck 2012. L’esordio tra i "grandi" in Coppa del Mondo è arrivato nel 2016, con i primi successi in slalom gigante poi collezionati in Coppa Europa. Il 27enne era uno degli azzurri impegnati nella suggestiva e tutt'altro che semplice prova di Schladming, e dopo essere sceso con il pettorale numero 58, ha chiuso la prima manche con il 25° tempo.

Nella seconda frazione tutto sembrava andare regolarmente per Hannes Zingerle, ma ecco il fuori programma proprio nel finale. Lo sciatore italiano ha commesso un errore all'ultima porta, ed è così caduto in maniera rovinosa. Fiato sospeso sulla neve austriaca per Zingerle che si è schiantato contro il gonfiabile simbolo del traguardo, dopo una vera e propria carambola. Come una molla il nostro portacolori si è alzato e ha anche esultato, dopo aver guardato il tabellone.

Il motivo? È riuscito, in questo modo assolutamente rocambolesco, a tagliare la linea e dunque a completare la sua prova, per un soffio. La giuria infatti ha considerato valido tutto, visto che aveva entrambi gli sci al momento del superamento del traguardo (ne ha perso uno proprio dopo l'impatto). Una conferma della reattività di Zingerle che nonostante tutto, è riuscito a raggiungere l'obiettivo. Seppur pieno di lividi, il ragazzo è riuscito persino ad ottenere un risultato importante, piazzandosi temporaneamente nelle zone altissime della classifica. E la sua seconda manche assolutamente atipica, gli ha permesso addirittura di fare un balzo in avanti di 12 posizioni, ottenendo addirittura il 14° posto ovvero il miglior risultato della sua carriera.

Alla fine della gara, vinta poi da Loic Meillard, che ha anticipato sul podio Gino Caviezel e Marco Schwarz, Hannes Zingerle si è mostrato molto soddisfatto della sua comunque eccezionale prova: "Ho provato a dare tutto, come già avevo fatto ad Adelboden. Lì avevo sbagliato a metà, questa volta per fortuna lo sbaglio è arrivato in fondo, un’autentica spaccata, ma non ho pagato molto. Sono contento di come sto sciando e della mia performance di oggi”.