video suggerito

Brignone quinta nella discesa di Kvitfjell: aumenta il vantaggio sulle rivali in Coppa del Mondo L’austriaca Heutter ha vinto a Kvitfjell. Sul podio Aicher e Johnson. Sofia Goggia quarta, quinto posto per Federica Brignone, che aumenta il suo vantaggio su Gut-Behrami in Coppa del Mondo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

93 CONDIVISIONI condividi chiudi

Corina Heutter ha vinto la discesa libera di Kvitfjell. La sciatrice austriaca ha realizzato una gara magistrale, così come la tedesca Emma Aicher e l'americana Johnson, che sono salite sul podio. Subito dopo le due regine dello sci italiano: Sofia Goggia e Federica Brignone, che grazie a questo questo posto aumenta il proprio margine su tutte le rivali dirette in Coppa del Mondo. Sesta Laura Pirovano.

Brignone vola in Coppa del Mondo

Quando si lotta per il titolo Mondiale anche i piazzamenti hanno un peso specifico importante. Federica Brignone lo sa benissimo. Certo in Norvegia nella discesa libera voleva l'80° podio della sua carriera, ma non averlo conquistato non dà implicazioni negative, anzi. Il vantaggio su Lara Gut-Behrami, la più diretta inseguitrice, aumenta. Il bottino è ampio, ma c'è ancora un mese di gara da disputare.

Heutter vince la discesa librera di Kvitfjell

Heutter è stata perfetta, Aicher si è avvicinata tanto, ma non è bastato. Una grande sorpresa la tedesca, piazzatasi a 15 millesimi. Johnson ha beffato Goggia per appena quattro millesimi, peccato per Sofia che è andata vicinissima al podio, Brignone quinta, poi Pirovano che ha disputato una gara straordinaria.

Che lotta anche per la coppa di discesa

Brignone porta il suo vantaggio sulla svizzera, campionessa uscente, l'azzurra ha 213 punti di vantaggio su Gut-Behrami nella classifica generale di Coppa del Mondo. Federica è anche leader della coppa di specialità di discesa, che si giocano anche Sofia Goggia e proprio l'austriaca Heutter, tutte e tre sono vicinissime. Tra sabato e domenica saranno di nuovo tutte in pista. Domani discesa libera e domenica invece il Super G di Kvitfjell.