Brignone domina il SuperG di Kvitfjell, 25° trionfo in Coppa del Mondo: nessuna italiana come lei

Federica Brignone vince il SuperG di Kvitfjell, 25° trionfo in Coppa del Mondo: nessuna italiana come lei.

A cura di Vito Lamorte

Federica Brignone vince il SuperG di Kvitfjell e piazza la vittoria numero 25 in carriera in Coppa del Mondo: nessuna italiana come lei. Scavalcata dunque Sofia Goggia, ferma a 24, nella classifica delle italiane più vincenti.

Una gara caratterizzata da tante interruzioni per un banco di nebbia sulla pista Olympiabakken: per l'azzurra è la quarta vittoria stagionale e questa affermazione le permette di superare il leggendario azzurro Gustav Thoeni, diventando cosi la seconda miglior sciatrice italiana di Coppa del Mondo dopo Alberto Tomba, davanti a tutti con i suoi 50 successi.

Con questa vittoria Federica Brignone è anche seconda con 1.268 punti nella classifica generale di coppa, superando l'assente americana Mikaela Shiffrin (1.209).

La sciatrice azzurra si è messa piazzata a tutti, precedendo la svizzera Lara Gut-Behrami e la ceca Ester Ledecka. Più indietro le altre italiane: Marta Bassino, scesa in condizioni davvero precarie per via della tanta nebbia, è quindicesima a 1’92”. Tra le prime 20 anche Roberta Melesi (17^), più staccata invece Laura Pirovano (fuori dalle 20).

Queste le parole di Federica Brignone dopo la vittoria: “Ho sempre detto che non voglio vincere una gara-pacco. Può succedere facendo uno sport outdoor che ci siano condizioni particolari. Oggi non posso certo dire di essere scesa con le migliori condizioni, basta guardare le immagini. Poi, probabilmente, qualche atleta che è scesa dopo di me ha trovato condizioni peggiori: mi dispiace. Sono migliorata moltissimo in velocità rispetto allo scorso anno, ci ho lavorato tanto, anche con mio fratello, e poi devo ringraziare il mio skiman Sbardellotto che mi mette sempre nelle condizioni migliori. Oggi è stato più tosto il post-gara, che la gara. Nessuno vedeva troppo oggi, bisognava adattarsi. In generale nelle gare dove c’è attesa riesco ad attivarmi al momento giusto. Mi sto divertendo e mi piace quello che faccio. Non vedo per quale motivo dovrei smettere. Poi a fine stagione farò come sempre le valutazioni. Ho lo stesso numero di podi di Stefania Belmondo, atleta che stimo moltissimo. Sono numeri importanti. Penso che a Are farò anche lo slalom e vorrei finire la stagione al mio massimo”.

La classifica finale del SuperG di Kvitfjell

F. Brignone (ITA) 1:37.30 L. Gut-Behrami (SUI) +0.61 E. Ledecka (CZE) +0.79 K. V. Lie (NOR) +0.85 L. Macuga (USA) +0.90 S. Venier (AUT) +1.26 C. Huetter (AUT) +1.27 A. Raedler (AUT) 1.33 A. Robinson (NZL) +1.34 R. Mowinckel (NOR) +1.56