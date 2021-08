Tavole da surf per principianti: le 10 migliori per iniziare e recensioni Non è mai troppo tardi per cominciare uno sport nuovo! Nel caso si tratti del surf, però, oltre alla buona volontà e al mare aperto, è necessario munirsi anche di una tavola adatta, che specialmente all’inizio bisogna scegliere con cura e attenzione. Ecco perché, in vista dell’estate, abbiamo stilato una guida all’acquisto e una classifica delle migliori tavole da surf per principianti attualmente disponibili in commercio.

Per iniziare a praticare surf è importante scegliere una tavola da surf per principianti che permetta di imparare in acqua divertendosi, utilizzabile non solo dagli adulti non esperti, ma anche dai bambini e dai ragazzi.

Ma quali sono i tipi di tavole da surf consigliate per chi vuole cominciare? Le migliori sono quelle in materiale soft-foam cioè le soft-board o le soft-top, nei modelli, o in linguaggio tecnico "shape", Mini Malibu e Funboards. Si tratta di tavole che, rispetto a quelle utilizzate dai surfsti esperti, sono molto più morbide e leggere, ideali per scivolare dolcemente sull'acqua. Ma non solo: le Mini Malibu e le Funboards sono opportunamente sagomate e, in alcuni casi, dotate di tre pinne poste alla fine della parte inferiore della tavola, utili per rendere più agevole la remata, il galleggiamento e, in generale, il loro utilizzo.

Le tavole da surf in vendita sono di diversi tipi e vanno scelte non solo in base all'altezza e al peso del surfista, ma anche in base allo stile ed alla dimensione dell'onda.

In questo articolo scopriremo quali sono le tavole da surf più adatte ai principianti per iniziare a surfare in sicurezza e divertendosi e come sceglierle.

Le 10 migliori tavole da surf per principianti

Ecco una classifica delle 10 migliori tavole da surf per principianti ideali per iniziare a praticare questo sport. Si tratta di tavole realizzati da marchi noti del settore, come CBC e TORQ, e disponibili anche online, su Amazon. Nella seguente lista sono presenti shape destinati a chi è alle prime armi e, quindi, Mini Malibu, Funboards, perfetti per bambini, ragazzi ed adulti principianti. Sono, inoltre, soft-board (o soft-top), cioè realizzati in materiale soft-foam, una schiuma poliuretanica morbida ideale per iniziare.

1. CBC 5'8"

La tavola da surf softboard per principianti di CBC è morbida e perfetta per iniziare a surfare. Si tratta di un modello consigliato per bambini e principianti, per allenarsi senza farsi male, ma anche per divertirsi. Si tratta di un modello stabile, veloce all'occorrenza e perfetto per essere una softboard. Le sue dimensioni sono di 5'8″ x 21.75″ x 2.75"; 173 cm x 55 cm x 7 cm. Presenta le tre pinne poste nella parte inferiore-posteriore utili per renderla ancora più facile da utilizzare.

Pro: i clienti Amazon che hanno acquistato questo prodotto lo hanno trovato ottimo per i bambini perchè sufficientemente leggero e morbido in caso di eventuali cadute.

Contro: per via delle dimensioni, tuttavia, vin alcuni casi potrebbe rivelarsi un po' scomodo il trasporto sotto il braccio per un bambino.

2. TORQ

La tavola da surf per principianti Funboard di TORQ si caratterizza per il design Medium Full Nose e il Mid-Entry piatto che forniscono alla tavola un volume sufficiente anche per i giorni con onde più deboli. La tecnologia Torq combina nucleo in EPS super leggero con tessuto in fibra di vetro biassiale e resina epossidica di alta qualità, nonché un guscio esterno Shield Skin per proteggere la tavola da graffi e danni esterni. Il risultato sono forme super leggere ma allo stesso tempo super resistenti e durevoli.

Pro: la versatilità rende questa Funboard Crossover utile per ogni scopo e adatta a tutte le età e a tutti livelli. Inoltre, le tavole da surf Torq sono le uniche tavole al mondo prodotte in stampi di alta precisione fresati a CNC da un unico pezzo di blocco di alluminio e ciò consente di ottenere una qualità costante e una finitura senza pari dalla prima all'ultima tavola.

Contro: fra le recensioni dei clienti Amazon che hanno provato questo prodotto non si evidenziano importanti problematiche.

3. CBC 6'2″

Questo modello proposto da CBC è una tavola da surf softboard pensata per gli adulti principianti. La tavola pesa solo 3,4 chili ed è lunga 2,13 metri, per 55 cm di larghezza, e soli 7,6 cm di altezza. A differenza del modello precedente la CBC è disponibile in un solo colore: blu con inserti in azzurro ed i bordi in bianco. La tavola è realizzata interamente in polietilene, ma con interno in poliuretano, ed è dotata di un leash per la caviglia e di tre pinne dai bordi arrotondati, utili per facilitarne l'utilizzo.

Pro: essendo una tavola abbastanza stretta, con le curve leggermente più sfilate, è adatta sia alle onde cave, che sono più forti, che alle onde più deboli. Ottima per passare da un rail all’altro senza difficoltà.

Contro: questo modello arriva a casa completo di pinne, ma senza il kit per le riparazioni – che è sempre utile a riparare i piccoli danni riportati dalla tavola – e senza accessori quali il salvapunta e la custodia.

4. CBC 7'0"

La tavola da surf per principianti CBC 7'0" è adatta per iniziare a surfare. La tavola è di tipo softboard, quindi morbida. Le pinne invece non sono rigide in plastica, spesse e non profilate, con profilo arrotondato per evitare di tagliare. Le dimensioni sono di 215 cm x 54.5 cm x 6 cm per un peso di 2.95 Kg. Molto gradevole a livello estetico la grafica legno è solo sulla parte superiore e in in materiale spugnoso ad alta densità mentre sotto è semirigida, sottile, flessibile e resistente. La tavola comprende pinne e leash.

Pro: le pinnette sono anti infortunio e hanno i bordi arrotondati ma sono al tempo stesso rigide e resistenti. Si tratta di una buona tavola per bambini che garantisce divertimento ai bambini e tranquillità ai genitori.

Contro: bisogna evitare di lasciare al sole quando non la si usa perchè potrebbe rovinarsi e sbiadire il colore.

5. Octans 6'6″ di Aztron

La tavola funboard Octans 6'6" di Aztron è una softboard (detta anche softtop) perfetta per iniziare a surfare, consigliata per i bambini e per i ragazzi principianti, ideale per allenarsi e per divertirsi in acqua. Le dimensioni sono 198 cm x 54 cm x 7 cm. La forma classica della funboard è la garanzia per questa tavola versatile e pratica. Nella parte superiore è in schiuma più morbida e sotto più rigida. Leggera e molto resistente ha un nucleo interamente in schiuma EPS.

Pro: consigliata per bambini e principianti, è utile per chi vuole allenarsi in sicurezza senza rischiare di farsi male, ma anche per divertirsi a tutti i livelli.

Contro: non si evidenziano problematiche per questo prodotto e gli utenti che l'hanno acquistata l'hanno trovata soddisfacente.

6. Scott Burk 5'2"

La tavola da surf softtop per principianti Scott Burke 5'2" offre prestazioni altissime e la sensazione di cavalcare le onde come su di una tavola professionale. Essendo una softboard, attraverso il materiale morbido e soffice, limita i danni e protegge in caso di cadute. Possiede un design di alto livello che unisce uno stile classico e un look vivace e molto giovanile allo stesso tempo. Anche la qualità dei materiali è molto elevata e sono capaci di durare nel tempo; è disponibile soltanto in una lunghezza pari a circa 2,4 metri. Indubbiamente una delle migliori tavole da surf per iniziare.

Pro: Scott Burke è un marchio di caratura internazionale che da anni opera nel settore delle tavole da surf. Acquistando un prodotto di questo marchio potrai godere di garanzie ed assicurazioni valide al cento per cento.

Contro: questo prodotto è adatto a coloro che possiedono già una minima esperienza alle spalle e sanno almeno come mantenere l’equilibrio.

8. CBC 8'0"

La tavola da surf per principianti CBC 8'0" è una tavola Minimalibu soft-top o soft-top ottima per iniziare. Molto leggera e caratterizzata da un'ottima galleggiabilità, si caratterizza per la presenza della parte superiore in schiuma ad alta densità, mentre la parte inferiore è in polietilene. Per quanto riguarda l'estetica, la parte inferiore è completamente bianca, mentre la parte superiore è caratterizzata da una grafica effetto legno. Si tratta di una tavola perfetta per imparare per gli adulti ma soprattutto per i bambini.

Pro: questa Minimalibu è ottima per imparare a fare surf. Molto leggera e con una buona galleggiabilità , come tutti i prodotti CBC è durevole ed è una garanzia per chiunque si avvicini al surf per la prima volta.

Contro: alcuni clienti che hanno acquistato questo prodotto sconsigliano di lasciarla a lungo sotto al sole diretto se non lo si utilizza perchè potrebbe danneggiarla.

9. Fish Blu di TORQ

La tavola da surf Fish Blu di TORQ ha una morbida copertura in schiuma, pinne morbide e una barca subacquea in resina epossidica. E' infatti costruita con la rivoluzionaria tecnologia Epoxy Surf Board e i materiali impiegati sono EPS e epossidici. Questi garantiscono ottime prestazioni e anche una maggiore sicurezza. La softboard è infatti morbida e stabile, ha tre pinne e una dimensione di 6,10 x 22 x 2 7/8 V. Inoltre, è realizzata con una forma ad alta precisione e fresata tramite fresatura CNC da un unico blocco di alluminio dura nel tempo. La combinazione unica di materiali avanzati e costruzione ad alta tecnologia offre una tavola da surf che offre prestazioni ad un livello estremamente elevato.

Pro: grazie alla combinazione unica di materiali di alta qualità e alla tecnologia del Torq questa tavola offre prestazioni elevate con forme super leggere e una vivace flessibilità e materiali durevoli.

Contro: pur essendo un modello molto maneggevole, secondo alcuni clienti per i bambini piccoli è consigliabile un modello realizzato ad hoc.

1o. Festnight

La tavola da surf per principianti multicolore di Festnight ha struttura principale realizzata in morbida XPE che consente un grande assorbimento degli urti e una buona galleggiabilità. Il nucleo leggero in gommapiuma EPS aggiunge rigidità e resistenza. Il fondo liscio assicura che scivoli dolcemente sull'acqua, mentre una serie di tre alette in robusta plastica permette al surfista di avere un ampio controllo sull'onda. La tavola è dotata di un guinzaglio per caviglia, per impedire di perderla dopo una caduta in acqua. Misura 170 cm x 46,8 cm x 8 cm.

Pro: tavola perfetta per principianti, soprattutto per bambini, inoltre, comprende molti accessori fra cui 1 guinzaglio e 3 pinne in plastica rimovibili, il tutto con un buon rapporto qualità prezzo.

Contro: alcuni clienti che hanno acquistato questo prodotto ritengono che pur avendo una ottima galleggiabilità sia più adatto ai bambini che agli adulti.

Come scegliere la migliore tavola da surf per principianti

Per scegliere la tavola da surf per principianti bisogna tenere presente essenzialmente quali sono le tipologie disponibili sul mercato e quale è meglio scegliere se si è alle prime armi; l’altezza, il peso e il livello di abilità. Analizziamo insieme questi fattori.

Tipologie di tavole da surf per principianti

Il migliori tipi di tavola da surf per chi è alle prime armi sono le Minimalibu e le Funboard in Softboard.

Le tavole in softboard (o soft-top) sono infatti realizzate in una schiuma poliuretanica molto morbida e voluminosa che oltre ad avere un prezzo molto accessibile, è ottima per cominciare a surfare perché rende la tavola molto sicura impedendo di ferirsi durante urti o cadute accidentali. Essendo morbide e leggere, le tavole in questo materiale sono agevoli da manovrare e anche molto più stabili e galleggianti rispetto alle altre.

Per quanto riguarda i tipi di shape, ovvero di tipologie migliori per principianti, i modelli da prediligere sono le Minimalibu e le Funboard.

Si tratta di tipologie pensate per i principianti, per chi fa surf ogni tanto o anche per chi, semplicemente, vuole divertirsi in acqua. Queste tavole rispetto a quelle professionali, hanno misure ridotte e un peso leggero. Hanno forme che gli consentono di scivolare sulle onde in condizione di grande stabilità e risultando stabili senza essere troppo ingombranti. Di norma hanno una lunghezza di 7 – 8 piedi e poiché galleggiano bene consentendo di potersi concentrare sui takeoff e sulla remata. Il Nose è largo così da garantire stabilità nella planata. Il rocker, invece, è pronunciato per planare con agilità.

Le giuste dimensioni che dovrebbe avere una MiniMalibu o una Funboard dovrebbero essere in lunghezza fra i 6'8" e 8'5" piedi. La lunghezza quando si parla di tavole da surf è fondamentale perché dà velocità alla remata. In generale una buona norma è quella di scegliere una tavola che sia circa 1 piede più alta del surfista, al massimo 1 piede e mezzo.

Dimensioni e livello di abilità

Per orientarsi in base alle dimensioni e al livello di abilità, una regola generale è che quanto più il tuo fisico è grande, pesante (e poco sportivo), tanto più la tavola dovrà essere voluminosa e in grado di sorreggerci.

Se orientativamente a livello di dimensioni generali, per i bambini è consigliabile scegliere tavole lunghe fino ad un massimo di 1,70 metri e dal peso massimo di 4 chili, per ragazzi o adulti principianti, invece, si possono scegliere tavole che vanno da una lunghezza di 1,77 metri ad un massimo di 2,20 metri, e dal peso di circa 5 chili.

Per quanto riguarda il livello di abilità, è necessario fare un discorso a parte. La differenza è tutta nel livello di abilità che si possiede. Esistono, infatti, tavole adatte ai professionisti e agli esperti che surfano già da qualche anno, come le longboard, le shortboard o le Fish. Nel caso in cui si abbia già un minimo di esperienza, o si provenga da sport abbastanza affini come lo skate o lo snowboard o il keitsurf è possibile provare con una shorboard, ma i risultati non sono garantiti. In tutti gli altri casi, per bambini e per chi è alla prima esperienza, le tavole da surf da utilizzare sono le MiniMalibu o le Funboards.

Il requisito fondamentale che una tavola da surf per principianti deve avere, infatti, riguarda il tipo di surfata, che deve fare in modo di accompagnare quanto più è possibile il surfista nella fase di takeoff ovvero di messa in piedi. Queste tipologie MiniMalibu e Funboards sono perfette e molto adatte a questo scopo. Piccole e leggere dispongono di una surfata passiva. Fanno in modo, cioè, che una volta “lanciata” la tavola sull’onda, si abbia il tempo di provare ad alzarsi in piedi sulla tavola, mentre questa prosegue e galleggia grazie al suo peso, alla sua inerzia e soprattutto alla reazione idrodinamica connaturata alla sua forma. Gli altri tipi di tavole, quelle per professionisti, differiscono proprio per questo; dispongono di quella che in gergo tecnico si definisce una surfata attiva e, per rimanere a galla, è necessario riuscire ad alzarsi e a trovare l’equilibrio in pochissimo tempo, uno sforzo che richiede forza fisica, allenamento e tanta esperienza.

Altri tipi di tavole da surf

Come è stato accennato nel paragrafo precedente non esistono solo tavole da surf per principianti come le Minimalibu, le Softboard o le funboard, ma anche tipologie di tavole da surf per i professionisti.

Un modello di tavola per surfisti esperti è sicuramente la longboard. Questo tipo di tavola misura in genere dagli 8 ai 9 piedi (3 metri). Grazie alla loro lunghezza e alla loro dimensione generosa hanno molto volume, una circostanza che se apparentemente ne facilita la partenza, rende la loro gestione tutt'altro che semplice. Si tratta di una tavola difficile da gestire e da muovere se non si hanno la sensibilità e la tecnica appropriate. Per questa ragione, non sono tavole da surf adatte ai principianti ma solo ai surfisti esperti.

Anche le shortboard sono tavole da surf per esperti, ma a differenza delle longboard, come suggerisce il nome, sono tavolette molto più corte e piccole, e vengono utilizzate più nello specifico per eseguire trick e manovre radicali. Hanno di solito delle dimensione comprese far i 5’6” e 6’4” di lunghezza e sono larghezza tra 16” e 19”. Sono tavole che hanno un volume ridotto, sono molto manovrabili e molto agili e sono velocissime, tuttavia queste caratteristiche rendono difficili la remata e la galleggiabilità.

Le tavole Fish sono simili per lunghezza alle shortboard ma hanno un volume più abbondante. Ciò consente di surfare anche con onde piccole. Sono più semplici da utilizzare per via del loro volume ma sono molto meno veloci. Anche se sono più semplici da usare rispetto a una shortboard, non sono comunque consigliate per chi è un principiante. Possono però rappresentare un ottimo compromesso per passare da una Minimalibu ad una tavola con difficoltà più elevata e una più performante.