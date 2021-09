Sport e moda: fino all’80% di sconto su accessori sportivi e abbigliamento Sono cominciati i saldi eBay su tantissimi prodotti nelle categorie sport e moda. Dagli accessori per lo sport come zaini e marsupi fino all’abbigliamento con tute, sneakers e borse delle migliori marche. Inoltre, fino al 26 settembre sarà possibile usufruire di un ulteriore sconto del 15%. In questo articolo abbiamo raccolto i migliori prodotti in offerta. Scopriamo quali sono!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono cominciati i saldi eBay su tantissimi articoli di moda e accessori per lo sport. Sul noto marketplace è possibile trovare infatti, tutto quello che serve a rimettersi in forma e rinnovare il proprio look: dagli accessori per lo sport all' abbigliamento.

Pesi e tappetini per allenarsi in casa e zaini e marsupi per fare trekking ed escursioni, ma anche capi pratici ed essenziali come le felpe da uomo Kappa e le eleganti borse da donna The Bridge, passando per sneakers, scarpe da tennis e giacche invernali.

In più, fino al 26 settembre 2021, sarà possibile usufruire di uno sconto del 15% per aumentare il risparmio.

In questo articolo abbiamo raccolto alcuni dei migliori prodotti in offerta. Vediamo insieme quali sono!

Come utilizzare il coupon del 15%

Per poter usufruire di un ulteriore sconto del 15% sui prodotti selezionati, è necessario utilizzare il codice SCONTIMODA21 che trovate anche nella sezione dedicata del sito di eBay. Una volta aggiunti al carrello uno o più prodotti inclusi nella selezione su cui è attivo il coupon, basterà inserire il codice promo lì dove richiesto e procedere al pagamento. É possibile utilizzarne uno per ogni utente fino al 26 settembre 2021 alle 23.59.

Il coupon, infine, è valido solo sui prodotti inclusi in alcune categorie come abbigliamento e accessori, bellezza e salute, gioielli e orologi, e tutto quello che serve per il fitness e la palestra e un sacco di altri sport.

Fino all'80% di sconto su abbigliamento

-80% di sconto su Superga 2730 ROPE . Ideali per questo periodo, le scarpe di Superga hanno una tomaia in tela di cotone traspirante e una zeppa alta 3 cm con foxing in corda intrecciata. Con rivestimento interno sfoderato, sono disponibili in diversi colori. Presentano la classica etichetta laterale con logo jacquard bicolor, più il logo stampato sul retro e sul sottopiede. Completano la scarpa occhielli in alluminio con logo inciso e una chiusura con lacci in cotone.

-75% di sconto su Superga 2750-COTU PANATTA, le scarpe da tennis Uomo Donna con la firma di Adriano Panatta sulla linguetta. Con tomaia in cotone traspirante e logo a coda di rondine sui lati. Presentano la classica label laterale con logo Superga Sport, ma in jacquard bicolor e una chiusura con i lacci. La suola è a cassetta in gomma naturale vulcanizzata. Una sneaker unica e perfetta per il tempo libero.

-60% in meno su maglia uomo BARKLI di Robe di Kappa. La felpa girocollo per uno stile casual. Realizzata in cotone al 100%, ha una stampata a righe con il classico logo del brand applicato. Disponibile in varie misure.

-50% su Napapijri Rainforest Winter, la giacca invernale dal taglio inconfondibile con tasca a marsupio sul davanti. Stagione dopo stagione, la giacca Rainforest da uomo continua ad unire fashion e funzionalità, con uno stile casual unico. Calda e pratica, è l'ideale per i mesi più freddi dell'inverno ma anche dell'autunno.

-45% di sconto su Borsa a mano THE BRIDGE. Dal design elegante ed essenziale questa borsa di The BRIDGE Firenze è realizzata interamente in pregiata pelle di vitello e internamente foderata in puro cotone. Le sue dimensioni sono di 39 x 26 x 10 cm, e la rendono ideale per qualsiasi occasione. Con 2 tasche interne con chiusura zip e due sottili manici in pelle.

-40% di sconto su Tuta Donna DIADORA Cotone. Questa pratica tuta di Diadora è disponibile in vari colori e fantasie e dalla taglia 40 fino alla 50. Realizzata al 100% in cotone risulta comoda e pratica non solo per stare in casa ma anche per fare attività sportiva all'aperto e per sbrigare le commissioni di tutti i giorni.

Fino al 70% di sconto su accessori sportivi

-70% di sconto su Zaino Trekking e Campeggio. Questo capiente zaino da trekking è ideale per il trekking, il campeggio e l'escursionismo. Realizzato in materiale impermeabile è dotato di due scomparti con 70 litri di volume, una parete divisoria e diverse aperture. Dispone di una cinghia di fissaggio e delle spalline con sistema X-Transition per tutte le corporature.

-70% di sconto su Tappeto Yoga Klarfit, il tappetino da yoga per Mat Fitness e Home Training che misura 190X80 Cm. Ideale per la ginnastica è realizzato in materiale espanso molto resistente. Ha uno spessore di 15 mm ed è molto facile da ripiegare e riporre.

-70% di sconto su Set di Pesi per Bilanciere HOMCOM, . Il set è composto da 2 pesi da 5 kg e 2 da 10kg. I pesi sono riempiti con una miscela di cemento: puoi scegliere di combinare i pesi per il bilanciere come preferisci e in base al tuo programma di allenamento. Il rivestimento dei dischi in plastica, infine, assicura una riduzione del rumore e la protezione del pavimento.

-40 % di sconto su Trampolino tappeto elastico con rete di sicurezza. Ideale per i bambini e per le feste in giardino, questo trampolino elastico di 140 cm è in grado di sopportare fino ad un massimo di 50 Kg. Dotato di tre doppi piedi e di supporto con rivestimento in polvere per saltare senza traballare, ha gli angoli rivestiti in gomma piuma per una maggiore sicurezza. Non è adatto a bambini al di sotto dei tre anni.

-40 % di sconto su Lat Machine Pulley per soffitto. Questo accessorio consente un allenamento in casa come in palestra. Molto stabile, è costruito in acciaio con sbarra di 5 x 5 cm. Supporta pesi fino a 150 kg e ti consente un allenamento variegato per allenare pancia, schiena e braccia.

-35% di sconto su Eastpak Marsupio Springer Tortoise Green. Il classico marsupio di Eastpak ideale per ogni sport e per le avventure di ogni giorno. È possibile regolare il cinturino per indossarlo in modi diversi e riporre piccoli oggetti quando si fa jogging o ci si allena.