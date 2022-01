Scarpe da tennis: le migliori 10 per tutti i tipi di campo Ecco per voi 10 modelli di scarpe da tennis 2022, scelti tra le migliori marche in base al tipo di campo, dalla terra battuta a quello in erba o in resina: le Adidas, le Asics, le Reebok e tante altre per dominare il match.

Quando si gioca a tennis, che siate principianti o esperti giocatori, è necessario indossare l'abbigliamento e, soprattutto, le scarpe più adatte, per evitare spiacevoli ripercussioni sulle articolazioni o sui muscoli del piede e delle gambe.

Da uomo, da donna o unisex, per terra battuta, per campo in resina acrilica o in erba: scegliere la scarpa da tennis giusta può diventare davvero complesso, soprattutto se si è alle prime armi con questo sport.

Per aiutarvi nella selezione della calzatura da tennis ideale per le vostre esigenze vi proponiamo le migliori 10 scarpe da tennis per tutti i tipi di campo, disponibili su Amazon, nella sezione dedicata agli articoli sportivi: le Adidas per i giocatori amatoriali o per i bambini, quelle Asics per terra battuta o per donna, le più pratiche di Reebok e tante altre sneakers per dominare la linea di fondo.

Quali sono le migliori scarpe da tennis del 2022?

Scopriamolo insieme nella guida seguente, stilata a partire dalle recensioni dei clienti Amazon.

Adidas, Asics, Mizuno, Reebok: tanti brand che garantiscono qualità, sicurezza e comfort durante le partite di tennis.

1. Le scarpe da uomo Adidas

Le migliori scarpe da tennis per giocatori amatoriali

Se siete alle prime armi con il tennis, vi consigliamo di acquistare le scarpe da uomo Adidas Courtsmash, le migliori per principianti.

Ideali per i giocati amatoriali, sono leggere e comode, adatte soprattutto ai campi da gioco in resina o sintetici. La tomaia in similpelle, con dettagli in mesh sul tallone, dona stabilità al piede e rende la scarpa più resistente. L'intersuola ammortizzata e la suola in gomma, invece, garantiscono comfort e giusta aderenza.

Secondo le recensioni dei clienti Amazon, queste scarpe sono perfette per qualsiasi tipo di campo da gioco, comode e in grado di adattarsi al piede con facilità.

Pro: queste scarpe da tennis sono ideali per i giocatori amatoriali. Leggere, sicure e resistenti, garantiscono un comfort e un'aderenza eccezionali. Inoltre, sono adatti a campi in cemento, terra rossa o in erba sintetica.

Contro: alcuni utenti Amazon ritengono che queste scarpe non siano abbastanza rigide. Tuttavia, è proprio la flessibilità a garantire al piede, ai muscoli e alle articolazioni la sicurezza nei movimenti.

2. Le scarpe da donna Asics

Le scarpe da tennis più comode

Pensate e realizzate per chi cerca la comodità e la versatilità sul campo da tennis, le scarpe da donna Asics Gel-Resolution 7 Clay sono adatte a tutti i tipi di piede e perfette anche su terra battuta.

Questa calzatura offre il massimo delle prestazioni, grazie alla suola ahar a spina di pesce, resistente e aderente, in grado di fornire libertà e flessibilità, alla tomaia rinforzata, all'intersuola e al GEL ammortizzanti. Inoltre, sostiene le aree del corpo su cui si concentra la forza durante il gioco.

Stando alle recensioni degli utenti Amazon, il prodotto è confortevole e resistente, si adatta bene al piede e può essere indossato anche per partite di 10 ore.

Pro: la scarpa è resistente e comoda, versatile e ideale per tutti i tipi di campo, da quello sintetico a quello in erba. Progettato per la massima sicurezza e flessibilità dei movimenti, si adatta al piede senza costringerlo.

Contro: alcuni utenti Amazon lamentano il fatto che la scarpa calzi un po' stretta. Pertanto, consigliamo di acquistare un numero in più rispetto al proprio.

3. Le scarpe da tennis per uomo Asics

Le migliori scarpe da tennis per terra battuta

Per chi si allena diversi giorni a settimana sulla terra battuta, le scarpe da tennis Asics Gel-Game 8 sono le migliori per terreno rosso, comode e resistenti.

La tomaia con rete aperta è progettata per favorire la circolazione dell'aria, mentre gli strati in pelle sintetica e la pellicola in poliuretano garantiscono una maggiore stabilità durante le transizioni repentine. Inoltre la suola resistente e il gel ammortizzante sull'avampiede migliorano l'assorbimento degli urti e offrono la giusta flessibilità.

Gli utenti Amazon sembrano davvero soddisfatti dell'acquisto e lo consigliano per la resistenza e la comodità.

Pro: questa scarpa da tennis è flessibile, comoda e resistente. Aderisce al piede ed è ideale soprattutto sulla terra battuta. È dotata di tomaia a rete aperta, strati in pelle sintetica e pellicola in poliuretano.

Contro: i clienti Amazon non riscontrano particolari difetti per questa scarpa, adatta anche ad allenamenti e tornei più lunghi.

4. Le scarpe da uomo di Mizuno

Le migliori scarpe da tennis traspiranti

Ideali per chi è cerca delle scarpe da tennis più traspiranti, le calzature da uomo MizunoWave Exceed SL 2 AC sono il prodotto giusto per avere un piede sempre fresco e comodo, anche durante i match più lunghi.

Dotate di una suola rinforzata per resistere agli urti e alle transizioni improvvise, sono caratterizzate da una una tomaia in rete traspirante, per garantire il passaggio d'aria e la giusta ventilazione al piede. Inoltre, l'intersuola ammortizzante è in grado di offrire il massimo comfort ai muscoli e alle articolazioni coinvolte nei movimenti più bruschi.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon l'articolo è di fattura ottima, traspirante e leggero, perfetto da indossare per gli allenamenti e le partite da tennis.

Pro: queste scarpe da tennis sono molto traspiranti, dotate di una tomaia con aperture a rete per il passaggio dell'aria. Inoltre, sono progettate con intersuola ammortizzante, per garantire la corretta protezione dagli urti.

Contro: gli utenti Amazon non hanno riscontrato particolari problematiche legate al prodotto. Al contrario, ne consigliano l'acquisto per l'estrema comodità e praticità.

5. Le scarpe da donna di Reebok

Le scarpe da tennis più pratiche

Per chi alla ricerca di una scarpa semplice e leggera, adatta da indossare anche tutti i giorni, consigliamo le calzature da tennis Reebok Club C, le più pratiche e confortevoli.

Realizzate in pelle, hanno un design classico ed essenziale, perfetto sia per le partite da tennis che per le passeggiate quotidiane. Sono caratterizzate da una suola anti abrasione, che offre una maggiore aderenza al suolo e la giusta sicurezza nei movimenti.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, la scarpa garantisce ottime prestazioni e ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Pro: questa scarpa da tennis ha un design essenziale e comodo. È adatta soprattutto ai campi da tennis in materiale sintetico

Contro: gli utenti Amazon non hanno riscontrato particolari problematiche legate a questa scarpa, che viene indossata anche per le passeggiate quotidiane.

6. Le scarpe da uomo di K-Swiss

Le migliori scarpe da tennis per campo in resina

Pensata per chi si allena sui terreni sintetici, la scarpa da tennis K-Swiss Defier RS è la più adatta per il gioco sui campi in resina.

Realizzata in pelle, con suola a spina di pesce modificata, possiede un ulteriore rinforzo in gomma sulla punta e sul tallone, le due zone del piede più soggette a usura. Inoltre, è caratterizzata da una struttura in poliuretano e metallo intrecciato, per offrire una maggiore stabilità.

Secondo le recensioni dei clienti Amazon, l'articolo soddisfa tutte le esigenze di un giocatore da tennis, è pratico, leggero e in grado di fornire la giusta aderenza al suolo.

Pro: queste scarpe sono realizzate in gomma e pelle, per garantire la giusta dose di comfort e di stabilità insieme. Grazie alla suola a spina di pesce modificato sono perfette per i campi in resina e offrono un'aderenza ottimale e l'adeguata libertà nei movimenti e nelle transizioni repentine.

Contro: l'articolo è progettato per terreni in materiale sintetico. Pertanto, se ne sconsiglia l'uso su terra battuta o erba.

7. Le scarpe unisex di Adidas

Le migliori scarpe da tennis per bambini e ragazzi

Per i bambini e i ragazzi che intendono praticare tennis e calcare i primi campi da gioco, le scarpe unisex Adidas Advantage C sono le migliori per le esigenze dei più piccoli.

Le chiusure a strappo sono pratiche e semplici da utilizzare, mentre la suola in materiale sintetico assicura la giusta aderenza al terreno. Inoltre, grazie alla loro comodità, possono essere indossate anche tutti i giorni.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon le scarpe sono di ottima fattura, comode, semplici da indossare e perfette per garantire il giusto comfort ai piedi dei più piccoli.

Pro: l'articolo è ideale per bambini e i ragazzi che cominciano a giocare a tennis. Semplice da indossare grazie alla chiusura a strappi, possiede una suola progettata per aderire con facilità al suolo e garantire fluidità ai movimenti.

Contro: la scarpa tende a calzare piuttosto grande. Pertanto, è necessario acquistare il prodotto di una taglia inferiore rispetto alla propria.

8. Le scarpe unisex Diadora

Le migliori scarpe da tennis per campo in erba

Per chi l'esperienza del gioco su campi in erba, le scarpe da tennis Diadora S.Challenge 2 AG sono le migliori per calcare il terreno erboso e giocare la partita senza fastidi ai piedi.

Progettate per aderire al terreno, grazie alla speciale suola con piccoli tacchetti, che consente la giusta resistenza al suolo, offrono il massimo del comfort e dell'agilità durante la partita. Sono dotate di una tomaia in gomma resistente e di una chiusura con stringhe, che avvolgono il piede senza costringerlo.

Stando alle recensioni dei clienti Amazon, l'articolo è ideale per giocare sui campi da tennis in erba ma viene utilizzato anche su quelli di padel. Inoltre, presenta un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Pro: queste scarpe da tennis unisex sono progettate per campi da tennis in erba, grazie alla suola particolare con piccoli tacchetti. Hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e sono comode e resistenti.

Contro: le scarpe per campi in erba sono adatte solo a questa tipologia di terreno. Pertanto, se indossate su cemento, resina o terra battuta non sono in grado di garantire il massimo delle prestazioni.

9. Le scarpe da donna di HKR

Le scarpe da tennis più versatili

Per chi cerca un prodotto veloce da indossare e adatto non solo al tennis, le scarpe da donna di HKR sono le migliori per versatilità e comfort quotidiano.

La tomaia in mesh sostiene il piede senza stringere e ne garantisce la corretta ventilazione. La suola, in gomma resistente e ondulata, aumenta la fluidità dei movimenti e l'aderenza al suolo. Inoltre, il sistema slip-on rende la calzatura facile e veloce da indossare.

Secondo le recensioni dei clienti Amazon le scarpe sono leggere e fresche, avvolgono il piede senza soffocarlo e sono comode da indossare anche per una semplice passeggiata.

Pro: l'articolo è leggero, comodo, fresco e versatile. Caratterizzato dalla tomaia in mesh traspirante e dalla suola in gomma ondulata, offre l'adeguata resistenza alle trazioni e ai movimenti improvvisi.

Contro: le scarpe non devono essere acquistate di una taglia superiore alla propria, per non rischiare di deformarle e di toglierle via troppo facilmente.

10. Le scarpe da donna di JOMIX

Le migliori scarpe da tennis più ammortizzanti

Ideali per chi cerca il comfort e la morbidezza sul terreno, le scarpe da tennis di JOMIX sono le migliori con funzione ammortizzante.

Adatte anche alla corsa e alla ginnastica, sono caratterizzate da una suola in gomma resistente con fori laterali e una trama inferiore a spina di pesce modificata, per garantire l'adeguata aderenza al campo da gioco in materiale sintetico. La tomaia in tessuto a rete, inoltre, consente la giusta ventilazione del piede.

Secondo le recensioni dei clienti Amazon, il prodotto ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, è comodo e ideale da indossare anche tutti i giorni.

Pro: queste scarpe sono comode, pratiche e leggere, ideali per i principianti e per la passeggiata quotidiana. Inoltre, hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo

Contro: poiché queste calzature non sono progettate solo per il tennis, sono adatte soprattutto a chi è alle prime armi con questo sport.

Come scegliere le migliori scarpe da tennis

Se vi state chiedendo quali siano i parametri da considerare per acquistare la scarpa più adatta a praticare tennis, vi rispondiamo elencandovi i seguenti fattori:

Tipologia di campo

Esistono tre tipi di campo da gioco, che prevedono ciascuno una tipologia specifica di suola e di scarpa:

Scarpe da tennis per campo sintetico (resina o cemento): il campo in resina è quello più comune, ma anche quello che rovina le scarpe in minor tempo. Le calzature da tennis per terreno sintetico sono dotate di suola a lisca di pesce modificata, intersuola ammortizzante per la sicurezza di muscoli e articolazioni e tomaia resistente in tessuto.

Scarpe da tennis per terra battuta: sono caratterizzate da una suola con disegno a spina di pesce (o zig zag), per consentire trazioni, sprint e scivolate sicuri. Inoltre, presentano una tomaia in tessuto più fitto, per evitare che la terra rossa penetri e provochi fastidi al piede.

Scarpe da tennis per terreno con erba: presentano una suola particolare, composta da piccoli tacchetti che rendono agevoli le trazioni e non rovinano il campo. A differenza delle scarpe per terreni sintetici, però, sono adatte solo ai campi erbosi e non possono essere utilizzate su quelli in resina o in terra rossa.

Tipo di piede

Si tratta di un fattore senza dubbio importante da considerare. Misurate sempre la larghezza del piede e assicuratevi che le scarpe da tennis che state per acquistare siano realizzate per pianta larga, stretta o per entrambe. Inoltre, tenete in conto la differenza tra sneakers da uomo, da donna o unisex, fondamentale per scegliere l'articolo più adatto.

Prezzo

Le scarpe da tennis hanno un costo variabile, più o meno alto a seconda delle vostre esigenze. Quando si tratta di comfort e sicurezza, però, è buona norma assicurasi il meglio, senza badare troppo a qualche euro in più.

Brand

La marca di scarpe è senza dubbio un fattore importante quando si parla di calzature sportive. Nella guida precedente abbiamo selezionato solo le migliori: Adidas, ASICS, Reebok, Mizuno e tante altre, tutte sicure e di qualità.

Dove acquistare le migliori scarpe da tennis

Le scarpe da tennis possono essere acquistate senza difficoltà nei negozi fisici specializzati. Tuttavia, per avere una scelta più ampia e assicurarsi la scarpa più adatta alle proprie esigenze, vi basterà cercare online, in particolare su Amazon, nella sezione specifica per le calzature da tennis.