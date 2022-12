Regali di Natale per sportivi: le idee più belle stupire gli amanti del fitness Le idee regalo più utili e originali per sorprendere chi ama lo sport, da acquistare online. Scegliete tra accessori simpatici e qualcosa di utile, affidandovi a marchi esperti nel settore.

Qual è il giusto regalo di Natale per una persona sportiva? Chi ama mantenersi in forma apprezzerà sicuramente un attrezzo per il fitness casalingo o un accessorio da utilizzare in palestra o per andare a correre al parco.

Online si trovano tante idee regalo, avete davvero l'imbarazzo della scelta, ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Noi abbiamo pensato di aiutarvi selezionando le migliori idee per regali di Natale dedicati agli sportivi e agli amanti del fitness. Si tratta di varie categorie di oggetti con prodotti sportivi sia per uomini che per donne. In più abbiamo scelto articoli sportivi con fasce di prezzo differenti in modo da poter scegliere soluzioni più costose o altre più economiche in base alle proprie possibilità.

Troverai di sicuro il prodotto da regalare o da regalarti per questo Natale.

Vediamoli insieme!

I migliori regali di Natale per sportivi e amanti del fitness

Come detto abbiamo realizzato una lista contenente tante idee per regali di Natale dedicati a persone sportive e che amano mantenersi in allenamento. I vari prodotti appartengono a categorie diverse in modo da accontentare anche lo sportivo più incallito e attento alla forma fisica.

Tomshoo 5-in-1 per l'home fitness

Se devi fare un regalo a una persona appassionata di home fitness, questo Tomshoo 5-in-1 è il prodotto ideale. Parliamo infatti di un kit completo perfetto per l'allenamento a casa.

Nello specifico questo include un AB WHEEL ROLLER, ovvero la pratica ruota per esercizi addominali fornita di manici ergonomici e ricoperti di schiuma per una maggiore stabilità durante l'esercizio e un eccellente supporto per push up utile per eseguire l'esercizio nella giusta maniera sforzando solo i muscoli corretti.

Oltre a questo è inclusa anche una pinza a mano per rafforzare braccia e mani, una pratica corda per saltare e un tappetino in gomma per proteggere le ginocchia durante l'esecuzione degli esercizi a terra.

Insomma un prodotto completo adatto sia a principianti che ad atleti più allenati. Il prezzo è davvero economico considerando che include ben 5 attrezzi in 1.

Keafols, kit allenamento in sospensione

Una valida alternativa per l'home fitness è questo Keafols, kit allenamento in sospensione. Nello specifico parliamo di un kit competo che include 2 cinghie appese, 1 ancora di porta per fissare gli elastici, 2 maniglie per il trasporto, 2 pedali, 1 sacco a maglie, 1 manuale utente.

Il prodotto è l'ideale per allenamenti che coinvolgano vari gruppi muscolari come le spalle, le braccia, il petto, l'addome ma anche per migliorare la propria postura. Uno dei plus di questo kit è sicuramente il fatto che risulti semplice da agganciare a qualsiasi porta ma anche a pali o alberi per chi ha intenzione di metterlo alla prova anche con allenamenti outdoor.

Secondo noi uno dei migliori regali sportivi per uomo o donna da poter fare per questo Natale. Il prezzo è leggermente più elevato rispetto al modello precedente ma è pienamente giustificato dall'alta qualità che assicura.

Calma Dragon Stepper

Un'altra ottima idea regalo a tema sport è questo Calma Dragon Stepper ideale per mantenersi in forma. Il prodotto è ottimale per tenere allenate gambe e fianchi ma anche braccia e spalle grazie agli appositi elastici inclusi.

In particolare i pedali sono realizzati con materiali di qualità in grado di reggere un peso fino ai 100 Kg e sono rivestiti di un pratico gommino antiscivolo per allenarsi in tutta sicurezza evitando brusche cadute. Grazie al pratico display è possibile andare a regolare il livello di intensità dell'allenamento in modo da poter scegliere quello più adatto alla propria forma fisica. In più, sempre tramite il display, è possibile vedere le calorie bruciate e i progressi.

Le dimensioni sono molto ridotte e lo rendono davvero poco ingombrante. Prezzo ottimo per un regalo.

AGM, la mini cyclette da casa

Tra i migliori regali per uomini e donne sportive inseriamo anche questa AGM Mini Cyclette da Casa, perfetta per tenersi in forma. In particolare i piedini sono completamente regolabili in modo da adattare il modello alle proprie esigenze e i pedali, grazie alla superficie antiscivolo, garantiscono un grip perfetto durante l'esercizio.

Questa mini cyclette è dotata anche di uno schermo LCD ampio e semplice da utilizzare il quale permette di visualizzare i Km percorsi, le calorie bruciate, il tempo di utilizzo e la velocità. Grazie alla pratica manopola è possibile regolare l'intensità dell'esercizio in modo da poterlo impostare in base al proprio livello di allenamento. Ideale per i muscoli delle gambe e di tutta la parte bassa del corpo.

Il design è minimale e il peso decisamente contenuto in modo da poterlo trasportare e spostare ovunque si voglia.

Anche in questo caso prezzo molto conveniente.

Regali tecnologici per sportivi: Fitbit Charge 3

Il Fitbit Charge 3 è l'ideale per tutti gli appassionati di sport come corsa, nuoto, bicicletta, yoga e fitness in generale. Nello specifico permette di visualizzare le proprie statistiche in tempo reale in modo da poter impostare degli obiettivi e tenere sempre sotto controllo le proprie prestazioni sportive.

Oltre a questo può essere indossato anche per monitorare il proprio battito cardiaco a riposo o durante il sonno. La struttura è molto solida e pensata per resistere anche fino a 50 metri di profondità rendendolo ideale per il nuoto e altri sport acquatici. Questo fitness tracker permette di scegliere tra 15 diverse modalità di allenamento e di selezionare l'utilizzo più adatto al proprio stile sportivo.

Il prezzo è davvero accessibile e lo rende un ottimo regalo che unisca la passione per lo sport a quella per i prodotti tecnologici.

Fitbit Inspire

Modello più economico ma comunque performante è questo Fitbit Inspire. In particolare permette di tenere traccia durante tutto il giorno di attività come il numero di passi, la distanza percorsa e le calore bruciate.

Inoltre si rivela un ottimo alleato anche nell'attività sportiva in quanto permette di impostare degli obiettivi in termini di prestazioni e, cosa interessante, li festeggia nel momento in cui questi vengono raggiunti mediante delle simpatiche animazioni a schermo. Ottima anche la durata della batteria la quale ha un'autonomia fino a 5 giorni con una sola carica.

Si tratta di un fitness tracker ideale per sport come il running, la bicicletta o il nuoto grazie anche all'elevata resistenza all'acqua.

Prezzo come detto più economico.

Fitness Tracker e Smartwatch Agptek

Anche questo Fitness Tracker di Agptek può essere un'ottima idea regalo per sportivi. In particolare parliamo di un orologio da fitness con ben 14 modalità sportive che offre tantissime funzioni interessanti e che funge anche da smartwatch.

Innanzitutto è un ottimo cardiofrequenzimetro in grado di monitorare l'attività cardiaca, ma può essere anche utilizzato come contapassi, per tenere traccia della distanza percorsa, per contare le calorie bruciate o la qualità del sonno. Parliamo di un modello unisex, adatto cioè sia a uomini che donne, con struttura impermeabile utilizzabile quindi anche con condizioni metereologiche avverse o per sport acquatici come il nuoto.

Oltre a questo l'orologio offre tante altre funzioni come la lettura dei messaggi, notifiche, chiamate grazie all'elevata compatibilità con sistemi operativi Android, dal 4.4 in poi e iOs dalla versione 8.0 e successive.

Il prezzo economico lo rende un regalo perfetto.

Smartbox sport estremo

Un ottimo regalo per i "malati di adrenalina" potrebbe essere questa Smartbox sport estremo valida per 1 o 2 persone. Si tratta di un'esperienza unica da poter vivere da soli o insieme a un'altra persona. Grazie alla selezione di oltre 1350 attività tra cui paracadutismo, guida in pista, kite surf, rafting e tante altre è possibile trovare l'attività adrenalinica più adatta ai propri gusti.

I cofanetti smartbox hanno ampia flessibilità in quanto presentano validità che può arrivare fino ai 3 anni e 3 mesi. In questo modo è possibile acquistare un cofanetto come regalo di Natale e utilizzarlo quando meglio si crede. Il prezzo è davvero economico se si considera il forte valore di un'esperienza di questo tipo.

Un regalo per veri sportivi.

Abbigliamento sportivo Superora

L'abbigliamento sportivo di Superora è l'idea regalo perfetta per tutti gli amanti della palestra o della corsa. Nello specifico questo kit include una felpa con cappuccio, una maglia a maniche lunghe e una a maniche corte, pantaloncini da corsa e leggins a compressione.

Si tratta di un set per uomini realizzato con un tessuto traspirante e ad asciugatura rapida ideale anche per sport all'aperto. I tessuti sono elasticizzati in modo da risultare confortevoli al tatto e non ostacolare in alcun modo la performance sportiva. I pantaloncini presentano due pratiche tasche laterali che permettono di avere sempre con sé smartphone, apparecchi musicali e qualsiasi altro oggetto si voglia portare.

Il prezzo è davvero conveniente se si considera che stiamo parlando di un set di abbigliamento sportivo completo.

Giacca antipioggia Little Donkey Andy

Tra le migliori idee regalo per donne sportive abbiamo anche questa giacca antipioggia Little Donkey Andy, un indumento adatto praticamente a qualsiasi circostanza. Parliamo di una giacca impermeabile rivestita di un tessuto a rete in poliestere che assicura comfort e traspirazione eccellenti.

All'interno presenta due grosse tasche che permettono di portare sempre con sé smartphone, borsellini e altri oggetti mentre le cuciture termosaldate assicurano una maggiore resistenza all'intera struttura. Il colore è neutro, completamente nero e in generale la giacca appare molto carina anche da un punto di vista estetico.

Il prezzo, per un prodotto di questo genere, è davvero molto contenuto.

Scarpe da running Dafenp

Un'altra idea regalo perfetta per ogni sportivo sono queste scarpe da running unisex di Dafenp, ideali per chi ama la corsa. Parliamo di scarpe realizzate in materiale leggero e traspirante, con la fodera in materiale sintetico, perfetto per mantenere i piedi sempre freschi e asciutti durante l'attività sportiva.

La suola è realizzata in gomma che assicura al tempo stesso un'ottima ergonomia, flessibilità e proprietà antiscivolo. Il tacco ha un'altezza di 3 cm il che la rende perfetta, oltre che per il running, anche per altre attività indoor e outdoor come il fitness, passeggiate, escursioni e così via.

Esteticamente la scarpa appare molto più gradevole rispetto ad altri modelli il che la rende ideale anche per l'utilizzo quotidiano al di fuori dello sport.

Prezzo più che accessibile per un regalo di Natale.

Accessori sportivi: Borraccia termica KollyKolla

Chiunque pratichi sport sa benissimo quanto sia importante idratarsi. La borraccia termica KollyKolla a tal proposito può essere una valida soluzione. Nello specifico è realizzata in acciaio inox con un design a doppia parete che garantisce il mantenimento dell'acqua fredda per ben 24 ore.

Il tappo è munito di anello in silicone alimentare il che garantisce che non ci sia alcun tipo di perdita di liquido. Il prodotto è ideale per escursionismo, corsa, passeggiate all'aperto, ciclismo e qualsiasi attività nella quale è fondamentale avere sempre un po' di acqua fresca con sé. La borraccia è disponibile in tantissime colorazioni differenti, dimensioni e capacità. Nello specifico è possibile trovarla da 350ml, 500ml, 650ml, 750ml.

Insomma con questo regalo farai sicuramente felice uno sportivo, prendendo qualcosa di utile a un prezzo davvero economico.

Borsone palestra Leonardo

Il regalo è per una persona appassionata di palestra? In questo caso potresti pensare di regalarle il borsone da palestra di Leonardo perfetto praticamente per qualsiasi sport. In particolare parliamo di una borsa unisex che misura 60x34x34 cm.

Il tessuto con la quale è realizzata è impermeabile con tracolla imbottita regolabile e staccabile all'occorrenza. Sia i ganci per le tracolle che le zip per l'apertura sono rinforzate per una maggiore sicurezza. La borsa inoltre è provvista di un gran numero di tasche. Nella parte anteriore è presente una grossa tasca con cerniera e un'altra interna a rete. Sui laterali sono poi presenti altre due tasche perfette per il trasporto delle scarpe grazie anche agli appositi fori di ventilazione.

Una borsa perfetta per lo sport. Il prezzo è di gran lunga inferiore rispetto ad altri modelli.

Fascia da braccio Gritin

Per un vero appassionato di sport la fascia da braccio di Gritin potrebbe essere il regalo ideale. In particolare si tratta di una speciale fascia realizzata in Lycra e neoprene materiali che la rendono particolarmente morbida e confortevole al tatto.

Permette di inserire facilmente smartphone, auricolari, chiavi di casa in modo da avere sempre tutto con sé quando si esce per l'attività sportiva. Ideale anche per l'utilizzo notturno in quanto provvista di speciali strisce riflettenti. Lo schermo è pensato per essere ultra sensibile e permettere l'utilizzo del touch dello smartphone anche in movimento in modo da poter regolare il volume della musica, rispondere a una telefonata o leggere una notifica al volo.

La fascia è compatibile con smartphone di dimensioni fino a 6,1 pollici, quindi praticamente con qualsiasi smartphone.

Un regalo perfetto a un prezzo davvero economico.