All or Nothing Juventus: quando esce e come vederla gratis in streaming su Amazon Prime Video Il 25 novembre 2021 esce su Amazon Prime Video la docu-serie sportiva Juventus All or Nothing. Per tutti i tifosi e gli appassionati di calcio, questo documentario rappresenta un’occasione per entrare nel mondo di uno dei club più famosi, conoscerne le dinamiche e assistere al dietro le quinte della stagione 2020/2021. Ecco quando esce e come vedere gratis Juventus All or Nothing, la serie Amazon Original dedicata al club torinese.

La serie di documentari sportivi "All or Nothing" firmata Amazon Studios questa volta avrà protagonista la squadra italiana della Juventus. All or Nothing Juventus uscirà su Amazon Prime Video il 25 novembre 2021 e il documentario racconterà il dietro le quinte di uno dei club più famosi d'Italia e seguiti al mondo, così come è stato fatto per altre due docu-serie di successo: All or Nothing Tottenham Hotspur o All or Nothing Manchester City.

Il documentario Juventus All or Nothing seguirà la complicata stagione 2020/2021. Gli spettatori saranno trasportati dall'Allianz Stadium allo Juventus Training Center tra i momenti iconici della stagione: tra i protagonisti Pirlo, Ronaldo e uno scudetto mancato. Un'occasione unica per tutti i tifosi e gli appassionati del mondo del calcio, per entrare nelle dinamiche della squadra torinese e conoscere nel profondo le vicende che muovono le scelte di allenatori e management.

La serie Juventus All or Nothing sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire da giovedì 25 novembre 2021: vediamo di che tratterà nello specifico e come vederla gratis.

Quando esce Juventus All or Nothing su Amazon Prime Video

Juventus All or Nothing uscirà in esclusiva su Amazon Prime Video il 25 novembre 2021. È stato lo stesso club torinese con un tweet ad annunciare l'evento: la Juventus sarà dunque protagonista della docu-serie Amazon Original dedicata al mondo sportivo.

Si tratta di una serie prodotta da Fulwell 73, in collaborazione con i produttori Leo Pearlman e Ben Turner e con lo Showrunner Richard Cooke.

In merito a questa scelta il Chief Revenue Officer della Juventus, Giorgio Ricci, sul sito ufficiale del club, ha dichiarato:

All or Nothing: Juventus rappresenta un ulteriore passo avanti nell’evoluzione costante del nostro Club. La collaborazione con Amazon Prime Video suggella il perfetto connubio tra due brand riconosciuti a livello globale e mossi da una spinta costante verso le sfide, il cambiamento e la capacità di creare in modo innovativo. Non vediamo l’ora di mostrare al mondo cos’è realmente il brand Juventus e cosa significa davvero, grazie all’innegabile qualità e allo stile inconfondibile della serie All or Nothing.

Come vedere gratis in streaming il documentario All or Nothing Juventus su Amazon Prime Video

Per vedere gratis Juventus All or Nothing è possibile fare riferimento alla prova gratuita di 30 giorni che mette a disposizione Amazon. Basterà accedere alla sezione specifica di Prime e cliccare su "Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni". In questo modo si avrà accesso a tutti i servizi Prime di Amazon, dalle spedizioni gratuite alla possibilità di vedere film, documentari e serie tv su Amazon Prime Video.

A questo punto bisognerà accedere all'home page di Amazon Prime Video inserendo le proprie credenziali in alto a destra cliccando sulla voce "accedi".

Al termine dei 30 giorni l'abbonamento si rinnova in automatico a 36,00 euro l'anno, ma in ogni momento si potrà disattivare l'iscrizione senza costi aggiuntivi.