Offerte estate eBay: fino al 70% su accessori e ricambi per auto e moto Sconti imperdibili fino al 70% per la settimana di offerte eBay su ricambi e accessori per moto e auto. Approfittando delle offerte e dell’ulteriore coupon del 10% sarà possibile rinnovare il vostro mezzo, che si tratti di auto o moto. Pneumatici, copertoni, bauli posteriori e superiori; ammortizzatori nuovi, batterie più efficienti e ricambi per la frizione: ecco tutto il necessario per intraprendere una viaggio senza preoccupazioni.

L’estate è alle porte, e la settimana di offerte eBay inizia con sconti dedicati a pezzi di ricambio e accessori per moto e auto. Quale occasione migliore per rimettere a nuovo il vostro mezzo, prima di partire per le vacanze? In vista della partenza, meglio fare un check up completo del mezzo: il caldo e l'asfalto rovente infatti sono nemici pericolosi! E nel caso in cui la vostra moto o la vostra auto abbiano bisogno di un ritocchino, eBay mette a disposizione ammortizzatori, pneumatici e frizioni, ma anche nuove batterie. Troverete in offerta anche una serie di accessori indispensabili per affrontare un viaggio su due ruote, quali specchietti nuovi e cavalletti per le riparazioni di emergenza. Avete tutto? Perfetto! È il momento di partire per la vostra meritata vacanza.

Fino al 25 Luglio è possibile usufruire di un ulteriore coupon del 10% di sconto sui ricambi per moto e auto fino a 100 €, tramite il codice RICAMBI10, applicabile al momento dell'acquisto su numerosi articoli.

Fino al 70% di sconto su ricambi e accessori per moto

Approfittando sugli sconti della settimana su eBay, date un'occhiata alle vantaggiose offerte su accessori e ricambi per moto. Nella sezione dedicata troverete tutto ciò che potrebbe esservi utile per rimettere a nuovo il vostro mezzo in vista dell’estate. eBay offre anche una ricca sezione di accessori fondamentali per viaggiare in comodità, come il bauletto posteriore.

– 68% di sconto su batteria al litio PO4 12V ION-7 YTX7A-BS CBTX7A-BS per moto è una batteria agli ioni di litio, leggera e duratura; in pochi minuti è possibile ottenere una ricarica del 90%. La batteria è completamente sigillata: non perde liquidi e non inquina.

-52% di sconto su bauletto per scooter universale con schienalino integrato: il bauletto per moto e scooter è un comodo portapacchi posteriore in plastica ad alta resistenza, Misura 55x42x30 cm e ha una capienza di 46 L, ideale per affrontare anche lunghe tratte. All'interno della confezione è inclusa la piastra di montaggio universale, la chiave di chiusura manuale e uno schienale di appoggio in gomma, per rendere il viaggio confortevole anche per il passeggero.

– 44% di sconto su cavalletto universale Enduro: il cavalletto è uno strumento che non può mancare nel vostro kit di sopravvivenza per un viaggio in moto. Cambiare una ruota od operare una riparazione non è mai stato così semplice: il cavelletto della Enduro è un supporto in metallo, molto stabile, con altezza di lavoro regolabile tra i 31 e i 40 cm. Non da ultimo, ha un ottimo rapporto qualità prezzo.

– 22% di sconto su coppia di specchietti per moto omologati: ecco una coppia di specchietti retrovisori da moto con attacco regolabile expander da 13 a 22 mm. Il design pulito e il montaggio semplice, rendono questo articolo un sostituto perfetto degli specchietti originali, che garantisce un'ampia visibilità.

– 16% di sconto su ammortizzatore posteriore mono YSS APRILIA PEGASO/CUBE 650 1992-2004: se con l’uso iniziate ad accusare i colpi dell’asfalto irregolare, allora forse è il caso di cambiare gli ammortizzatori della vostra moto. L'ammortizzatore posteriore della YSS presenta un interasse da 35 mm, un attacco superiore di 10 x 36/34 e un attacco inferiore di 26 x 10, è solido e duraturo, adatto anche alle superfici più accidentate.

Fino al 30% di sconto su ricambi e accessori per auto

Le offerte non finiscono qui, eBay offre una serie di occasioni anche per gli appassionati di auto: accessori e ricambi per i mezzi a quattro ruote sono scontati fino al 30%. La gamma di scelta è molto ampia: copertoni, barre portatutto e bauli renderanno il viaggio comodo e sicuro. Varie offerte anche per la sostituzione della batteria e della frizione. Sugli articoli è applicabile l'ulteriore coupon del 10%.

– 30% di sconto su kit completo frizione LUK VW GOLF PLUS 1.9 TDI 77 KW BKC BLS BXE: in caso di frizione danneggiata, viene in vostro aiuto il kit completo di sostituzione della Luk. Inclusi nella confezione troverete anche reggispinta e volano.

– 30% di sconto su batteria per auto 80 Ah 680A Spunto: una batteria universale, compatibile con un'ampia gamma di modelli, tra cui Alfa Romeo e Audi, resistente e potente. L'articolo di qualità garantisce ottime performance: 80 Ah, 12V e 680 A. Si consiglia un controllo della tabella disponibile online per valutare la compatibilità con il mezzo.

– 22% di sconto su baule portapacchi universale da tettuccio 430 L: il box portapacchi con coperchio in polipropilene, stampato a iniezione, con finitura parzialmente goffrata. Impermeabile e resistente ai raggi UV, dalla capienza di 430 L è adatto anche ai lunghi viaggi. Gli agganci solidi assicurano un'ottima stabilità, il design ergonomico favorisce la velocità e non crea attrito con l'aria.

– 13% di sconto su barre portatutto Farad premotante FIAT PANDA 3 SERIE 2012: nel caso in cui cerchiate un supporto che vi consenta di espandere la capienza della vostra auto, ma non amiate i box superiori, allora le barre portatutto possono essere l'alternativa ideale. Le barre portatutto FARAD sono in alluminio, si distinguono grazie alla estrema facilità di montaggio e smontaggio. Il design aereodinamico e la robustezza estrema supportano un carico massimo di 100 kg.

– 11% di sconto su gomme 4 stagioni Tomket 175/65 R15 84H: un kit completo per sostituire tutti gli pneumatici prima dell'estate. Questo modello ha un indice di velocità massima di 210 km/h, un indice di carico di 84 DOT e un indice di rumorosità di 71 dB. Sia la classe di risparmio carburante che la classe di aderenza sul bagnato hanno un valore C. Gli pneumatici hanno un ottimo rapporto qualità prezzo.