Offerte eBay: fino al 40% di sconto su ricambi e accessori per auto, moto e fai da te Continua l'evento di offerte su eBay. Oggi vi segnaliamo i ricambi per auto, moto e gli oggetti fai da te scontati fino al 40%, il tutto acquistabile tramite un coupon del 10%.

Cercare in rete ricambi e accessori per auto e moto, oppure oggetti per il fai da te è difficile, poiché queste cose normalmente costano tanto. Se volete prodotti a prezzi più bassi, qui troverete le migliori offerte presenti su eBay, che vi permettono di poter usufruire di un coupon del 10%, da utilizzare tramite il codice CASA23.

Per poter godere del coupon del 10%, si dovrà effettuare una spesa di almeno 20 euro. Ciascun utente, inoltre, potrà usufruire dell'offerta per un massimo di tre volte, arrivando a uno sconto massimo di 300 euro. L'acquisto deve avvenire entro e non oltre le 23:59 del 19 febbraio.

I 7 migliori prodotti per auto, moto e fai da te in offerta su eBay

-38% di sconto sulla BATTERIA BOSCH YTX12-BS PRONTA ALL'USO TRIUMPH Bonneville 790 2001-2006: prodotto adatto per moto, motorini, quad, motoslitte. Il suo punto di forza è rappresentato dalla tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat), la quale permette alla batteria con capacità di 10 Ah di ricaricarsi ripetutamente senza compromettere le prestazioni del mezzo e di resistere maggiormente alle vibrazioni. Inoltre, il design del coperchio rende la batteria a prova di perdite, quindi non necessita di manutenzione. Il peso dell'articolo è di 3,5 Kg, mentre le dimensioni sono: 150 x 87 x 130 mm.

-20% di sconto sulla VALIGIA CASSETTA SET UTENSILI ATTREZZI CHIAVI INSERTI 101 PZ SCHEPPACH TB150: questo set di attrezzi è composto da 101 pezzi e offre tutti gli strumenti essenziali per l'uso domestico. Nel kit sono presenti: custodia in metallo robusta e compatta di ca. 46 x 15 x 32 cm; 1 cricchetto reversibile con vari attacchi; 1 pinza per pompa dell'acqua; pinza universale; taglierina laterale; taglierino; martello; sega a mano; forbici multiuso; tester di tensione; metro a nastro; diverse chiavi combinate; cacciaviti; chiavi esagonali e punte di diverse dimensioni. Le dimensioni della valigetta sono: 460 mm di lunghezza; 151 mm di profondità; 320 mm di altezza; il peso lordo è 9 Kg.

-20% di sconto sul TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE A BATTERIA BRUSHLESS 18V 2 Ah HOLZMANN AKS45IND: prodotto dalla durata dieci volte più a lunga rispetto al normale. Infatti è alimentato da una batteria da 18V 2.0 Ah, la quale garantisce maggiore efficienza con una coppia di 45 Nm. Inoltre, il motore elettrico del trapano gli permette di selezionare due velocità differenti, e di operare in un range tale da raggiungere una potenza del 60% in più rispetto ai competitor. In aggiunta, il mandrino in metallo di cui è provvisto arriva fino a 13 mm, con capacità di foratura massima di legno, acciaio e cemento rispettivamente di: 22-8-8 millimetri. Il peso è di 3,6 Kg, mentre le dimensioni sono: 210 x 60 x 195 mm.

-10% di sconto sul Makita HP457DWE10 Trapano A Batteria 2x18V 1,5 Ah Li Valigetta: questo set di attrezzi è composto da 74 accessori, compreso un trapano. Quest'ultimo è un avvitatore a percussione, con due batterie da 1,3 Ah e caricabatterie inclusi nella confezione. Il suo livello di vibrazione è ottimo, infatti raggiunge i 7 m/s² nella perforazione del calcestruzzo, mentre il diametro di un foro dello stesso materiale è di 1,3 cm. Può forare anche l'acciaio, arrivando a un diametro di 1,3 mm grazie alla larghezza del suo mandrino autoserrante da 1,55 mm. Il peso è di 1,7 Kg, mentre le dimensioni sono: 83 mm di larghezza; 240 mm di altezza; 239 mm di profondità.

-10% di sconto sul Kit 2 Spazzole tergicristallo BOSCH AEROTWIN ALFA ROMEO GIULIETTA dal 2010 ANT: il kit va bene sia per Alfa Romeo, sia per tante altre marche d'auto. La gomma delle spazzole è migliorata dalla tecnologia PPP (Power Protection Plus), che comprende un rivestimento testato anche nelle condizioni meteo più difficili. La formula della mescola migliora le protezioni dalle abrasioni, in modo che il prodotto sia più efficiente contro la sporcizia e le impurità del parabrezza. I tergicristalli sono dotati di guide elastiche Evodium su misura, le quali distribuiscono la pressione in modo uniforme lungo tutta la lunghezza della spazzola. Questo consente una minore usura generale, e nello specifico riduce il deterioramento del bordo della spazzola.

-10% di sconto sulla Bomboletta Spray Gonfia E Ripara Sigilla Foratura Gomme Pneumatici Auto Moto sus: il prodotto riesce a sigillare la foratura della gomma rigonfiandola, il tutto senza smontare lo pneumatico. Funziona sia per la gomma a camera d'aria, sia quella tubeless. Per usare la bomboletta in modo corretto, occorre seguire alcuni passaggi: agitare bene; se è fredda bisogna riscaldarla con le mani; togliere il sigillo e premere sull'erogatore fino al completo svuotamento della bombola; ripartire con la macchina immediatamente; infine, quando possibile, riportare la pressione dello pneumatico ai valori standard. Il formato ha una capacità di 300 ml.

-8% di sconto sulle Gomme 4 stagioni Tomket 195/45 R16 84V ALLYEAR-3 XL M+S pneumatici nuovi: gli pneumatici sono adatti a tutte le stagioni grazie al disegno del battistrada unito all'uso di una miscela innovativa, la quale equilibra le prestazioni tra estate e inverno. La costruzione è asimmetrica con tre scanalature per il drenaggio dell'acqua e della neve, in più le lamelle consentono di resistere all'acquaplaning e permettono di diminuire l'usura se sottoposte a alto chilometraggio. L'indice di carico degli pneumatici è di 84v e la larghezza è di 195 mm.