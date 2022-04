Offerte eBay: fino al 75% di sconto su gomme e accessori per auto e moto Tra le offerte in corso su eBay ci sono anche accessori per auto e moto con sconti fino al 75%: pneumatici, coprisedili e kit per la manutenzione perfetti per prendersi cura del proprio veicolo.

Che voi vogliate rinnovare il look della vostra auto sostituendo i coprisedili, cambiare gli pneumatici ormai consumati della vostra moto oppure investire in sicurezza acquistando un nuovo casco o un kit di sensori di parcheggio, su eBay trovate tutto ciò che vi serve per eseguire la manutenzione del vostro veicolo.

Ora è il momento giusto per gli acquisti: gli accessori per auto e moto sono infatti in offerta con sconti fino al 75%, e sugli pneumatici potrete ottenere subito un ulteriore sconto del 10% utilizzando il coupon dedicato.

Come ottenere il 10% di sconto in più sugli pneumatici

Se avete intenzione di acquistare delle nuove gomme per la vostra auto o la vostra moto, potete approfittare del coupon che eBay mette a disposizione su pneumatici estivi. Vi basterà inserire al momento del pagamento il codice PNEU22 nel campo dedicato per avere un massimo di 120 euro di sconto sul vostro acquisto. Il coupon è valido fino alle 23.59 del 24 aprile 2022, non prevede spesa minima e può essere utilizzato tre volte da ogni utente.

Le migliori offerte eBay su pneumatici e accessori per auto e moto

Nella nostra lista troverete 8 prodotti selezionati tra i tanti accessori per auto e moto attualmente in offerta su eBay, perfetti per piccoli lavori di manutenzione o per rinnovare la carrozzeria.

-75% di sconto sulla Borsa da serbatoio moto di MPH: da fissare alla moto con cinghie regolabili e magneti, questa borsa da serbatoio universale ha una capienza di 7 litri, ideale per riporre piccoli oggetti che si vogliono tenere a portata di mano, come il portafoglio o lo smartphone. Quest'ultimo può anche essere riposto nella tasca anteriore trasparente che permette di utilizzare il touchscreen. La borsa, dotata di tracolla e maniglia, può essere staccata e utilizzata come piccolo zaino, da proteggere con la copertura impermeabile inclusa.

-51% di sconto sul Kit di sensori di parcheggio con display: questo kit si compone di 4 mini sensori caratterizzati da un diametro di appena 22mm e un display acustico a cui collegarli, che segnalerà quando ci si sta avvicinando a degli ostacoli in fase di parcheggio. Con un range di copertura che va dai 20 ai 180cm, i sensori vanno collegati alla centralina e applicati sul paraurti posteriore dell'automobile, assicurandosi che siano posizionati correttamente. Il volume del suono emesso nel caso in cui venga rilevato un ostacolo è pari a 70db, abbastanza forte da essere udito anche in strade rumorose.

-50% di sconto sui Coprisedili universali per auto: realizzati in tessuto mesh misto poliestere e dotati di tessuto elasticizzato nella parte posteriore, questi coprisedili per auto sono universali, in grado di adattarsi a tutte le auto con sedili di dimensioni standard. I coprisedili posteriori si compongono di due pezzi: una seduta intera e uno schienale intero con due zip, da aprire all'occorrenza quando si vuole abbassare uno dei sedili. Oltre ai quattro coprisedili, il set include cinque poggiatesta, un coprivolante e due copricintura, tutti di colore nero e blu royal.

-45% di sconto sul Casco Jet di A-Pro Srl: comodo da indossare e sicuro perché omologato ECE 22-05, questo casco ha una doppia visiera, una esterna trasparente e antigraffio e una interna con funzione parasole, da alternare rapidamente facendo pressione sull'apposita levetta. Le prese d'aria frontali regolabili e gli estrattori d'aria posteriori assicurano la giusta areazione per evitare che l'interno del casco si surriscaldi, soprattutto in estate, la fodera interna, dotata di rivestimento antibatterico, è invece completamente smontabile e lavabile.

-45% di sconto sulla Coppia gomme moto Pirelli: con una larghezza di 120 e 160mm, la coppia di pneumatici da moto Pirelli ha un diametro interno di 17 pollici e un rapporto d'aspetto di 60, che li rende estremamente performanti. La categoria di velocità è la W, per cui possono arrivare fino a 270km/h, mentre il peso massimo sopportato è di 220kg per la ruota anteriore e di 325kg per quella posteriore. Entrambe le gomme sono inoltre studiate per assicurare un'ottima tenuta su strada, grazie al disegno del battistrada che ne aumenta il grip sull'asfalto e garantisce la massima sicurezza anche in curva.

-40% di sconto sul Rivestimento in ceramica per auto Mr Fix: per proteggere la carrozzeria dell'auto da agenti atmosferici, polvere, graffi e in generale per preservarla nel tempo, un prodotto come il Mr Fix è l'ideale. Si tratta di una speciale ceramica liquida da applicare direttamente sulla vettura per formare una barriera protettiva con finitura lucida altamente idrorepellente e resistente al calore, la cui durata è compresa tra i 3 e i 5 anni. Oltre alla boccetta di lucido, il kit include una spugna per applicare il prodotto e un asciugamano in microfibra per effettuare le rifiniture.

-37% di sconto sul Cavalletto alzamoto Motolift: stabile e robusto grazie alle tre ali laterali, questo cavalletto in acciaio resistente può sollevare fino a 500kg, perfetto per effettuare piccole riparazioni e manutenzioni della propria moto in totale comodità. Si aziona manualmente tramite una struttura a forbice di 29mm che permette di sollevare la parte anteriore o posteriore di moto e quad da 15 a 50 centimetri ed è provvisto di pin di sicurezza per fissarlo ad una determinata altezza in modo da evitare cadute accidentali potenzialmente pericolose.

-20% di sconto sugli Pneumatici estivi per auto Kleber: perfetti per i mesi più caldi dell'anno, gli pneumatici estivi da auto Kleber sono di tipo XL, per cui sono caratterizzati da un design rinforzato che ne aumenta la capacità di carico, che in questo caso è pari a 94, un valore che indica che ogni pneumatico può sostenere fino a 670kg. La larghezza è di 255mm, il diametro interno di 18 pollici, il rapporto d'aspetto di 35 mentre la categoria di velocità è Y, vale a dire che le gomme possono raggiungere i 300km/h.