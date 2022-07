Offerte eBay: fino al 70% di sconto su accessori e ricambi per auto e moto Dieci offerte eBay su accessori e ricambi per auto e moto con sconti fino al 70% a cui aggiungere un ulteriore 10% di sconto utilizzando il coupon dedicato.

Se state pianificando un viaggio on the road, è importante assicurarvi che il vostro mezzo di trasporto sia pronto a portarvi verso la vostra meta. Ciò significa non solo verificare che tutte le componenti siano funzionanti, ma anche dotare auto e moto degli accessori indispensabili per una vacanza serena e in tutta comodità.

Quale miglior occasione di approfittare delle offerte eBay su accessori e ricambi per auto e moto? Tantissimi prodotti sono ora in promozione con sconti fino al 70%. In più, inserendo in fase di pagamento il codice MOTORI22 otterrete un immediato 10% di sconto in più, per un massimo di 100 euro di risparmio. Non c'è tempo da perdere: avete tempo fino al 31 luglio per approfittarne, utilizzando il coupon per un massimo di tre volte. La spesa minima richiesta a ogni utilizzo è di 15 euro.

Le migliori offerte eBay su ricambi e accessori per auto e moto

Ecco di seguito le 10 migliori offerte proposte da eBay su ricambi e accessori per auto e moto: tra i prodotti che abbiamo selezionato troverete sensori di parcheggio, kit per foratura gomme, caricabatteria ma anche un supporto per smartphone e un comodo bauletto, tutto con sconti fino al 70%.

-70% (più coupon del 10%) di sconto sulla Borsa da serbatoio moto MPH: facile da fissare alla moto grazie a cinghie regolabili e magneti, questa borsa da serbatoio è universale ed ha una capienza di 7 litri, per cui è ideale per riporre piccoli oggetti come il portafoglio o lo smartphone. Quest'ultimo può anche essere collocato nella tasca anteriore trasparente, utile quando si utilizza il navigatore. La borsa, dotata di tracolla e maniglia, può essere staccata e utilizzata come piccolo zaino, da proteggere con la copertura impermeabile inclusa.

-50% (più coupon del 10%) di sconto sul Porta telefono da manubrio Cellularline Moto Crab: pensato sia per le moto che per le biciclette, questo porta telefono si fissa saldamente al manubrio e permette di tenere sotto controllo lo smartphone anche quando si è in viaggio. Compatibile con tutti gli smartphone di nuova generazione, è dotato di sistema EasyClip che facilita le operazioni di aggancio e sgancio, anche in presenza di cover.

-46% (più coupon del 10%) di sconto sul Kit di sensori per parcheggio FuZion: questo kit si compone di 4 mini sensori caratterizzati da un diametro di appena 16,5mm e un cicalino acustico a cui collegarli, che segnalerà quando ci si sta avvicinando a degli ostacoli in fase di parcheggio. Con un range di copertura che arriva fino a 2,5 metri, i sensori si attivano automaticamente nel momento in cui si inserisce la retromarcia. Il volume del suono emesso nel caso in cui venga rilevato un ostacolo è pari a 60Db, abbastanza forte da essere udito anche in strade rumorose.

-44% (più coupon del 10%) di sconto sul Bauletto universale per moto e scooter: realizzato in plastica ad alta resistenza, questo bauletto è universale e dunque adatto a tutti i tipi di moto e scooter. Ha una capacità di 46 litri, abbastanza per riporre diversi oggetti oppure un casco, e una chiusura a chiave per la massima sicurezza. Oltre a tutto l'occorrente per fissarlo alla parte posteriore del veicolo, la confezione include anche uno schienale in gomma che lo rende confortevole per il passeggero.

-30% (più coupon del 10%) di sconto sul Kit per manutenzione catena Bardhal: questo kit comprende tutto ciò che serve per prendersi cura della catena della propria moto, una delle componenti che necessitano di maggior cura e attenzioni. È infatti composto da un lubrificante spray ad alta adesività, un detergente per catena e dischi del freno in grado di rimuovere i detriti e lo sporco che vi si accumulano e una spazzola pulisci catena universale e a doppia punta.

-26% (più coupon del 10%) di sconto sul Kit interfono Bluetooth Midland: dotato di un raggio di azione di 800 metri, il kit composto da due interfoni Bluetooth è perfetto non solo per le comunicazioni tra pilota e passeggero, ma anche tra due moto che viaggiano affiancate. Va fissato lateralmente al casco, può essere gestito facilmente usando i pulsanti in gomma e può anche essere collegato allo smartphone per rispondere alle chiamate. La batteria dura circa 32 ore.

-16% (più coupon del 10%) di sconto sul Kit per riparatura gomme X-one Top Drive: da avere sempre con sé per essere pronti ad ogni evenienza, questo kit per riparare le gomme comprende un gonfiatore dalla doppia funzione, in grado non solo di gonfiare ma anche di riparare in pochi minuti qualsiasi tipo di gomma. Il liquido al suo interno è infatti pensato per riempire uno pneumatico forato in modo che lo si possa tornare ad utilizzare immediatamente.

-10% (più coupon del 10%) di sconto sul Baule da tetto universale: quando le valigie non bastano più o il portabagagli dell'auto è troppo pieno, ecco che questo baule si rivela estremamente utile. Compatto ma allo stesso tempo molto capiente, è facile da fissare e da rimuovere grazie alle cinghie laterali che vanno legate alle barre presenti sul tettuccio oppure fatte passare all'interno dell'abitacolo. È inoltre completamente impermeabile quindi adatto anche in caso di pioggia.

-5% (più coupon del 10%) di sconto sul Caricabatteria Ctex: caricabatterie e mantenitore di carica 2 in 1, questo prodotto, oltre a ricaricare la batteria e a mantenerne la carica nel tempo, può effettuare una diagnosi per verificare se la batteria stessa è in grado di accettare e mantenere la carica. Facile da usare e adatto a batterie al piombo-acido da 1,2 a 110 Ah, ha 8 fasi di ricarica e programmi diversi per batterie piccole o grandi. Il display LED consente inoltre di seguire l'azione del dispositivo durante le varie fasi.

-5% (più coupon del 10%) di sconto sul Set di coprisedili auto universale: adatti a tutte le auto con sedili di dimensioni standard, questi coprisedili sono l'ideale per i viaggi estivi perché realizzati con un particolare tessuto traspirante che diminuisce la sudorazione. Di colore grigio e compatibili con l'airbag frontale, sono pensati per i due sedili anteriori, facili da fissare con gli elastici di cui sono dotati. All'altezza della zona lombare vi è un piccolo cuscino che allevia le tensioni muscolari e assicura tragitti in totale relax.