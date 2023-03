Offerte di Primavera: oltre 70€ di sconto su ricambi e pneumatici per auto e moto Con il cambio delle temperature, vanno via anche gli pneumatici da neve, ma fare il cambio pneumatici può essere dispendioso, per questo è consigliabile approfittare delle offerte quando disponibili, come ad esempio le offerte di questa settimana su eBay.

In particolare, questa settimana potete approfittare del coupon del 15% sull'acquisto di pneumatici per auto e moto, delle migliori marche. Per farlo, basta inserire il codice PNEU23, utilizzabile da ciascun utente per un massimo di due volte. Di seguito, alcune delle migliori offerte relative agli pneumatici per moto e auto della settimana su eBay

I migliori pneumatici in offerta per auto e moto

Scegliere gli pneumatici giusti non è facile per questo abbiamo selezionato per voi le migliori opzioni disponibili in offerta su eBay, come le gomme Pirelli per moto e le Imperial AS per automobili.

-75€ di sconto sui Pneumatici 4 STAGIONI 225/45 R17 94Y IMPERIAL AS GOMME NUOVE: questi pneumatici sono progettati per tutte le vetture, dalle utilitarie ai SUV. Offrono grandi prestazioni tutto l'anno e in qualsiasi condizione, grazie al disegno del battistrada che è direzionale, cioè aumenta la tenuta di strada. In aggiunta, in caso di pioggia, le scanalature e le lamelle consentono di drenare rapidamente l'acqua o la neve, evitando gli acquaplaning.

-40€ di sconto sui Pneumatici Moto Pirelli Diablo Rosso 3 III Nuovi Coppia Gomme 120 + 180: si tratta di un pneumatico sportivo per uso stradale sia su asciutto che su bagnato. Il disegno del battistrada deriva dalle gomme da corsa, il che è utile soprattutto in caso di pioggia perché si disperde l'acqua con più efficacia. In più la tecnologia usata deriva dagli pneumatici usati nel Campionato Mondiale Superbike. Inoltre, lo pneumatico posteriore è bi-mescola, di cui una ad alte performance su tutti i tipi di asfalto e in ogni condizione, l'altra invece restituisce stabilità.

Altre 10 offerte di pneumatici e ricambi per auto e moto

Se queste offerte di pneumatici non vi interessano, vi segnaliamo altri 10 prodotti scontati per guidare al meglio con le vostre vetture o motociclette. Ci sono pneumatici ma anche kit per la foratura, spazzole, sensori di pressione e fari.

-15% di sconto sui Pneumatici auto PIRELLI 225/45R17 91Y CINTURATO P7 (P7C2): il primo pneumatico Pirelli Green Performance, progettato per garantire risparmio, rispetto per l'ambiente, comfort e sicurezza su tutte le superfici stradali. Adatto a tutte le vetture del segmento C e alle berline, offre una perfetta combinazione tra bassa resistenza al rotolamento, comfort, resa chilometrica e prestazioni in frenata.

-15% di sconto sui Pneumatici 225/50 ZR17 98Y XL NEXEN NFERA PRIMUS GOMME NUOVE ESTIVE: indicato per ottenere il massimo delle prestazioni dalle proprie auto. Infatti, questo pneumatico assicura una guida sportiva sia sull'asciutto che sul bagnato, mantenendo la stabilità in curva e riducendo gli spazi di frenata. Il disegno del battistrada, poi, aumenta il grip su ogni tipo di asfalto, assorbendo gli urti sulle strade sconnesse e limitando l'usura.

-15% di sconto sui Pneumatici Pirelli Angel ST 120/70 ZR17 58W 180/55 17: per moto Sport Touring. La mescola garantisce un buon grip sull'asciutto e un ottimo grip sul bagnato, per una massima sicurezza anche a basse temperature. Il disegno del battistrada, inoltre, evolve con l'uso e questo fa si che l'usura sia minore, anche se la gomma è sottoposta a un alto chilometraggio.

-15% di sconto sui Pneumatici Moto Metzeler Racetek K3 RR Nuovi Coppia Gomme 120 + 180: queste gomme permettono un alto grip in tutte le condizioni, indipendentemente da asfalti e temperatura. In particolare, offrono maggiore stabilità e precisione nell'entrata della curva, garantendo una traiettoria più arrotondata. Inoltre, i pneumatici possono durare fino a 240 Km riducendo al minimo l'usura.

-15% di sconti sul SET DI 4 SENSORI DI PRESSIONE PNEUMATICI AUTEL TPMS CONFIGURATI PER BMW NUOVI: si tratta di sensori universali programmabili che possono sostituire i sensori originari della vostra auto. Possono avere una frequenza di 315 o 433 Mhz, inoltre hanno una durata della batteria che varia dai 4 ai 6 anni.

-15% di sconto su 4 Sensori Pressione pneumatici TPMS configurati Alfa Giulietta Giulia Stelvio di Orange: questi sono sensori universali programmabili che usano la tecnologia wireless Orange per funzionare. Infatti, comunicano i dati tramite uno strumento di diagnosi, che anche voi potete utilizzare facilmente per analizzare tutte le informazioni di cui avete bisogno.

-5% di sconto sulle SPAZZOLE TERGICRISTALLO ANTERIORI per FIAT 500 312 (600 350) FLAT con adattatori: con questo prodotto si può mantenere per più tempo il parabrezza pulito, in quanto il tergicristallo applica una pressione uniforme su tutta la superficie del vetro. In più, le spazzole sono silenziose nel loro movimento, tramite l'uso della gomma tergente.

-5% di sconto sul GONFIA E RIPARA VT100 KIT FORATURA EMERGENZA PER MOTO CON ASSISTENZA STRADALE: progettato per le moto, con questo kit dal peso contenuto di 650 g, si possono riparare fori fino a 6mm tramite uno speciale liquido sigillante. Nel kit è incluso un compressore da 12 V ad alte prestazioni, con potenza elettrica di 8 A/ 96 W. Inoltre, il prodotto è compatibile con i sensori di pressione TMPS, per una sicurezza maggiore.

-5% di sconto sul KIT GONFIA E RIPARA EMERGENZA FORATURA GOMMA GOMME RUOTA AIRBOX LIGHT: il liquido AirBox è un composto viscoso in grado di mantenere l'aria interna dello pneumatico efficacemente senza limiti di chilometraggio. In particolare, ci vogliono 45 secondi per ripristinare la corretta pressione della gomma. Con questo prodotto, inoltre, si possono riparare forature fino a 8-10mm.

-5% di sconto sulle Lampadine per Fari BA20D/H6/S2 Moto LED Fanale Lampade Hi/Low Fascio Bianco: si tratta di una lampadina per il faro anteriore di una moto. L'installazione avviene facilmente e la durata del LED è maggiore delle 30mila ore. Questo prodotto è di grande qualità in quanto assicura risparmio energetico e resistenza alle alte temperature.