Lo stepper è un attrezzo per l'allenamento aerobico, ottimo per allenarsi in casa, perché poco ingombrante, economico e facile da usare. I benefici dello stepper sono notevoli: aiuta a bruciare calorie, e quindi a dimagrire, a migliorare il funzionamento dell'apparato cardiovascolare e a tonificare i muscoli della parte inferiore del corpo, in particolare gambe, cosce e glutei. Alcuni modelli hanno degli elastici collegati ai pedali, che permettono di allenare anche i muscoli delle braccia e del tronco. Il movimento dall'alto verso il basso sui gradini dello stepper è molto semplice, ma può essere sfruttato per fare vari esercizi, magari aggiungendo dei piccoli pesi.

In commercio ci sono diversi tipi di stepper: gli stepper classici e i mini stepper con movimento verticale sono utili per allenare le gambe, le cosce e i glutei, occupano poco spazio e possono essere integrati con corde o fasce di allenamento; gli stepper con manubrio sono più ingombranti, ma sono i migliori per mantenere una corretta postura durante l'allenamento, avere maggiore stabilità e non sforzare le articolazioni; gli stepper obliqui sono i più completi, perché oltre al movimento dall'alto verso il basso ha anche il movimento orizzontale e rotatorio, per allenare i muscoli dei fianchi, dell'addome, della schiena e delle braccia.

Per scegliere lo stepper giusto, quindi, dovete innanzitutto tenere conto delle vostre esigenze. Non basta, però, è importante valutare anche la robustezza dell'attrezzo, i pedali, il computer integrato e in generale il rapporto qualità-prezzo. Per aiutarvi, abbiamo selezionato i migliori stepper del 2019, scegliendoli tra i più venduti e meglio recensiti online. Vediamo quali sono!

I migliori stepper del 2021

Per stilare la classifica dei migliori stepper del momento, abbiamo scelto i modelli più venduti e meglio recensiti online, in particolare su Amazon e sul sito ufficiale di Decathlon. Di tutti gli attrezzi troverete foto, caratteristiche tecniche, pro e contro emersi dalle recensioni degli utenti che li hanno provati e suggerimenti su dove acquistarli al prezzo più conveniente.

1. Ultrasport Up-Down-Stepper

Ultrasport Up-Down-Stepper è un mini stepper con una robusta struttura in acciaio e grandi pedaliere antiscivolo. È ottimo per allenarsi in casa, perché occupa poco spazio e permette di fare movimenti dall'alto verso in basso, che coinvolgono i muscoli delle gambe, dei glutei e della schiena. Ha un computer di allenamento che indica tempo, calorie bruciate, numero dei passi al minuto e scan. La capacità di carico massima è 100 kg.

Pro: gli utenti che hanno acquistato e recensito questo stepper su Amazon l'hanno trovato molto pratico per l'allenamento casalingo, perché compatto e facile da riporre dopo l'uso. Pur essendo piccolo, le pedaliere sono ampie e comode. La struttura è robusta e il computer semplice ma preciso. Nel complesso, il rapporto qualità-prezzo è ottimo.

Contro: secondo le recensioni, non è possibile regolare la resistenza e quindi l'intensità dell'allenamento.

2. Everfit

Questo modello proposto da Everfit è uno stepper con manubrio che permette di allenare efficacemente i muscoli di cosce, glutei, polpacci e addominali. Nonostante si tratti di uno stepper poco ingombrante, compatto e leggero (pesa solo 13 kg), riesce comunque a reggere un peso massimo di 100 kg e, di conseguenza, ad essere facilmente utilizzato da chiunque voglia allenarsi e tenersi in forma. Sul pratico display posto al centro del manubrio è possibile visualizzare il numero di passi effettuato, le calorie e il tempo dell'allenamento.

Pro: secondo le recensioni degli utenti su Amazon, questo stepper ha un buon rapporto qualità-prezzo, perché è robusto, comodo, facile da montare e da spostare.

Contro: alcune persone che hanno acquistato questo stepper lo consigliano prettamente per un allenamento casalingo.

3. Ultrasport Swing Stepper

Ultrasport Swing Stepper è uno stepper con fasce di allenamento expander, che permette di allenare non solo le gambe e i glutei, ma anche le braccia e il torace, con movimenti dall'alto verso il basso e leggeri twist orizzontali, come nel nordic walking. La struttura in acciaio è molto robusta e regge un peso massimo di 100 kg. Il computer di allenamento indica il tempo di allenamento, il numero di passi al minuto e le calorie bruciate.

Pro: è uno stepper economico, ma robusto, ottimo per allenare gambe, glutei, braccia e addome.

Contro: l'intensità dello sforzo non è regolabile.

4.VIN Vinteky Stepper

Anche il Vinteky Stepper di Vin è un ottimo stepper con fasce di allenamento, consigliato a chi vuole allenare contemporaneamente le gambe e le braccia. La struttura è in metallo, con gradini antiscivolo. Permette di fare il classico movimento dall'alto su e giù, ma anche quello obliquo, per coinvolgere i muscoli del tronco. Il computer monitora gli step percorsi, la durata di allenamento e le calorie bruciate.

Pro: grazie al movimento obliquo e alle fasce di allenamento, questo stepper permette di allenare in modo efficace i muscoli delle gambe, delle cosce, dei glutei, delle gambe e degli addominali. È resistente, poco ingombrante ed economico.

Contro: secondo alcune recensioni, cigola leggermente durante l'uso.

5. YNLRY Stepper Professionale

Lo stepper professionale di YNLRY con manubrio e corde è ottimo per allenare le gambe, le cosce, i glutei e le braccia. La struttura è in acciaio, molto robusta e stabile, con un capacità di carico massima di 130 kg. I pedali sono molto larghi e antiscivolo, la falcata è regolabile e il manubrio è ergonomico. Il computer di allenamento con schermo LCD misura passi per minuto, totale passi, tempo, scan e calorie bruciate.

Pro: in base alle recensioni, possiamo dire che questo stepper ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. È resistente, pratico e permette di allenare sia le gambe che le braccia.

Contro: non emergono criticità da parte degli utenti che hanno recensito questo prodotto.

6. Capital Sports Galaxy Step

Il mini stepper Galaxy Step di Capital Sports ha una struttura stabile e robusta, con pedali larghi e antiscivolo, doppi pistoni idraulici e un peso massimo supportato di 120 kg. Il movimento unico dall'alto verso il basso aiuta a tonificare le gambe, in particolare l'interno e l'esterno cosce. Il computer integrato indica scansione, conteggio, tempo e calorie bruciate.

Pro: è economico e poco ingombrante, quindi ottimo per allenarsi in casa, ma allo stesso tempo stabile e resistente.

Contro: emette rumori appena percepibili dopo un po' di tempo di utilizzo.

7. Everfit Stepper

Il modello proposto da Everfit è un mini-stepper ottimo per rafforzare i muscoli di gambe, cosce e glutei, tonificare e per aiutare il corpo ad assumere una postura corretta. Dispone di un sistema frenante con pistoni idraulici, di ampi pedali anti-scivolo e di una pratica console che aiuta a visualizzare il numero di passi al minuto, il tempo trascorso, la scansione e il consumo calorico. Ha un peso di soli 8 Kg ma può reggere un peso massimo di ben 100 kg.

Pro: questo mini stepper è molto economico, leggero e poco ingombrante, quindi è perfetto per chi vuole allenarsi in casa.

Contro: secondo alcune recensioni, durante l'uso cigola un po', ma basta usare dell'olio per rendere il movimento più fluido.

8. Sportstech Twisted Stepper STX300

Sportstech Twisted Stepper STX300 è uno stepper obliquo con corde e movimento laterale e rotante, ottimo per dimagrire, allenare gambe, cosce, glutei, fianchi, addominali, braccia e spalle. La struttura è compatta e poco ingombrante, ma allo stesso tempo robusta, e regge un carico massimo di 120 kg. I pedali antiscivolo e massaggianti garantiscono un appoggio stabile. La resistenza si regola manualmente. Il computer indica numero di passi, tempo di allenamento e calorie bruciate.

Pro: secondo le recensioni, questo stepper è robusto, comodo e silenzioso. Il movimento obliquo è molto efficace per allenare non solo le gambe, ma anche i muscoli del tronco.

Contro: alcuni utenti che hanno recensito lo stepper su Amazon hanno trovato gli elastici in dotazione un po' troppo lunghi e deboli per chi non è molto alto.

9. Domyos Stepper MS500

Lo stepper Decathlon Domyos MS500, grazie al movimento twister e agli elastici, permette di rafforzare tutti i muscoli del corpo, in particolare gambe, cosce, glutei, fianchi, addominali, schiena, braccia e spalle. La struttura è compatta e poco ingombrante, ma anche molto resistente. I pedali sono ampi e antiscivolo. Il computer incorporato indica ripetizioni, durata, frequenza e calorie bruciate.

Pro: il movimento obliquo e gli elastici rendono questo stepper un attrezzo completo ed efficace per l'allenamento casalingo. Il prezzo è ottimo.

Contro: alcuni utenti che hanno recensito questo stepper obliquo sul sito ufficiale Decathlon l'hanno trovato un po' fragile.

10. Domyos Stepper MS120

Lo stepper Decathlon Domyos MS120 ha un comodo manubrio regolabile in altezza, che aiuta a mantenere una postura corretta. Il movimento verticale allena i muscoli delle gambe, delle cosce e dei glutei. La struttura è molto robusta e regge un peso massimo di 100 kg.

Pro: il manubrio assicura una postura corretta durante l'allenamento.

Contro: il movimento è solo verticale, quindi non aiuta ad allenare anche la parte superiore del corpo.

Come usare lo stepper a casa

Lo stepper è un attrezzo per il fitness poco ingombrante, facile da usare ed economico, per questo è ottimo per allenarsi in casa. Aiuta a rassodare il corpo e a dimagrire, specialmente lo stepper obliquo, che oltre al movimento dall'alto verso, ha anche quello twist in orizzontale.

Come tutti gli attrezzi, va usato nel modo giusto per avere benefici e non fare danni. Prima dell'allenamento con lo stepper, non dimenticate di fare il riscaldamento, che dovrebbe durare almeno cinque minuti. Iniziate poi l'allenamento vero e proprio, con un ritmo progressivo e monitorando lo sforzo.

Alla fine dell'allenamento, è importante fare degli esercizi di stretching, per rilassare i muscoli regolarizzare il battito cardiaco.

Per vedere risultati, dovreste fare almeno 60 minuti di step a settimana, che potete ripartire in 10 minuti al giorno se vi allenate quotidianamente e fate anche altri esercizi, 20/30 minuti al giorno se fate step due o tre volte a settimana, 60 minuti consecutivi se usate lo step una sola volta a settimana.

Come scegliere il miglior stepper

Abbiamo visto quali sono i migliori stepper attualmente in commercio, ora è importante capire come scegliere tra tutti quello che risponde meglio alle proprie esigenze. Innanzitutto, bisogna scegliere la tipologia di stepper, che può essere mini, con manubrio e obliquo.

Non dimenticate poi di controllare la portata massima dello stepper e di valutare la robustezza della struttura. Altri fattori importanti sono l'ingombro, il livello di sforzo e la presenza di un computer che monitori tempo di allenamento, numero di step, calorie bruciate e altri parametri utili.

Vediamo tutto nei dettagli.

Modelli

I principali modelli di stepper sono tre:

mini stepper , piccoli e compatti, facili da riporre dopo l'uso, perfetti per l'allenamento casalingo. Sono formati solo da due pedali, a cui possono essere collegati degli elastici per allenare le braccia;

, piccoli e compatti, facili da riporre dopo l'uso, perfetti per l'allenamento casalingo. Sono formati solo da due pedali, a cui possono essere collegati degli elastici per allenare le braccia; stepper con manubrio , con pedali e manubrio alto, a cui appoggiare le mani durante l'allenamento. Sono più ingombranti dei ministepper, ma danno maggiore stabilità e aiutano a mantenere una postura corretta;

, con pedali e manubrio alto, a cui appoggiare le mani durante l'allenamento. Sono più ingombranti dei ministepper, ma danno maggiore stabilità e aiutano a mantenere una postura corretta; stepper obliqui/laterali, che oltre al classico movimento verticale dall'alto verso il basso e viceversa, hanno anche il movimento laterale e in alcuni casi rotatorio. Sono ottimi per allenare non solo le gambe, ma anche il tronco, in particolare gli addominali laterali.

Ingombro

Se volete usare lo stepper in casa e avete poco spazio, dovete tenere conto dell'ingombro prima di procedere all'acquisto. I mini stepper sono i migliori per l'allenamento casalingo, perché ingombrano poco e dopo l'uso possono essere facilmente riposti in un armadio o sotto il letto.

Se avete abbastanza spazio, potete optare anche per uno stepper con manubrio, magari ripiegabile, per ridurre l'ingombro il più possibile.

Portata massima

La portata massima è un fattore importantissimo nella scelta dello stepper. L'attrezzo deve avere una capacità di carico sufficiente a supportare il vostro peso durante l'allenamento.

La maggior parte dei mini stepper ha una portata massima di circa 100 kg, ma in commercio si trovano anche stepper con una portata di 120 kg o più, di solito più grandi e con manubrio.

Livello di sforzo

Per un allenamento efficace, è importante regolare lo sforzo in modo che diventi sempre più intenso con il tempo. Vi consigliamo quindi di scegliere uno stepper con regolazione dello sforzo manuale su più livelli.

Computer

Quasi tutti gli stepper in commercio, anche quelli più economici, hanno un computer integrato, che misura e indica alcuni parametri utili all'allenamento, come il tempo, il numero di passi e le calorie bruciate.

Se volete monitorare le vostre performance, vi consigliamo di scegliere uno stepper con computer.

Dove comprare lo stepper

Potete acquistare gli stepper in tutti i negozi specializzati in attrezzatura sportiva, come quelli della catena Decathlon. Non possiamo garantirvi, però, che troverete tutti i modelli che abbiamo inserito nella nostra classifica, perché nei negozi fisici la scelta è sempre limitata.

Su Amazon, invece, c'è un vasto assortimento di stepper di ogni tipo, molto spesso a prezzo scontato o comunque più basso rispetto agli altri negozi.