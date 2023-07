Migliori borracce termiche: classifica e quali materiali scegliere per mantenere la temperatura delle bevande La classifica delle migliori borracce termiche selezionate in base ai materiali, all’isolamento termico e alla capacità.

La nostra top 10

Le borracce termiche sono bottiglie rigide progettate per mantenere le bevande fredde o calde per un periodo prolungato di tempo. Sono realizzate con materiali isolanti, come l'acciaio inossidabile, che impedisce la dispersione di calore o freddo dall'interno verso l'esterno. Quando una bevanda calda viene versata nella borraccia termica, l'isolamento termico trattiene il calore all'interno, mantenendo il liquido caldo per diverse ore. Stessa cosa succede con le bevande fredde.

Le borracce termiche possono essere utilizzate in molte occasioni come ad esempio nei viaggi in auto, in treno o in aereo, in quanto possono essere portate comodamente in borsa o nello zaino senza il rischio di versamenti.

Sono perfette per escursioni, campeggi e altre attività all'aperto poiché mantengono fresche le bevande in estate o permettono di riscaldarsi con una tazza di tè o caffè in inverno.

Possono essere utilizzate a lavoro o durante lo studio e permettono di rimanere idratati senza dover rifornirsi al distributore automatico o ad una fonte di acqua.

Tantissimi sono coloro che, grazie alla capacità termica di questi prodotti, assaporano bevande energetiche durante le attività sportive, per reintegrare i liquidi persi durante le sessioni di allenamento.

In questa guida, abbiamo stilato una lista con 10 modelli, con differenti capacità, caratteristiche e prezzo.

Come scegliere la migliore borraccia termica

Per scegliere la migliore borraccia termica bisogna prestare attenzione a diversi fattori. Generalmente, dal tipo materiale del prodotto, il tipo di chiusura, il livello di sostenibilità, la capienza e la capacità termica si definiscono quelle che sono le migliori bottiglie termiche professionali.

Materiali e isolamento termico

Esistono delle differenze tra modelli, di cui bisogna valutarne i pro e i contro. É opportuno precisare che il mercato offre soprattutto soluzioni in acciaio in quanto è l'unico ad avere una maggiore capacità termica ed è quindi la scelta preferita dagli utenti su Amazon.

Acciaio Inox: come già accennato, l'acciaio inox è il miglior materiale per realizzare una borraccia termica in quanto combina robustezza, inossidabilità e isolamento termico; per tal motivo non necessita di un rivestimento interno e può contenere tutti i tipi di bevande. L'acciaio non trattiene odori e sapori dei liquidi che contiene. Ha un ottima resistenza agli urti ed è poco soggetto alla formazione di batteri. Le borracce in alluminio inossidabile sono spesso ecosostenibili e prive di BPS. Il bisfenolo A (chiamato anche BPA) e gli ftalati sono plastificanti, ovvero sostanze chimiche potenzialmente nocive per l'organismo utilizzate come elementi per la realizzazione di prodotti in plastica e di uso alimentare. Per tal motivo è opportuno scegliere borracce termiche non in plastica o alluminio ma in acciaio in quanto questi materiali, deteriorandosi dopo un uso prolungato, potrebbero portare al contatto diretto con tali componenti. Fare valutazioni di questo tipo significa essere attenti anche dal punto di vista della sostenibilità. Nella vita quotidiana o quando si fa sport, si è soliti consumare una cospicua quantità di bottigliette di plastica usa e getta che non fanno altro che peggiorare le condizioni ambientali in cui si vive. Ne deriva che acquistando borracce termiche ecologiche, si opziona per una soluzione green molto più rispettosa dell'ambiente. L'unico fattore negativo riscontrato è la maggior pesantezza rispetto ai prodotti realizzati in alluminio.

: come già accennato, l’acciaio inox è il termica in quanto combina , inossidabilità e ; per tal motivo non necessita di un rivestimento interno e può contenere tutti i tipi di bevande. L'acciaio non trattiene odori e sapori dei liquidi che contiene. Ha un ottima resistenza agli urti ed è poco soggetto alla formazione di batteri. Le borracce in alluminio inossidabile sono spesso e . Il bisfenolo A (chiamato anche BPA) e gli sono plastificanti, ovvero potenzialmente nocive per l'organismo utilizzate come elementi per la realizzazione di prodotti in plastica e di uso alimentare. Per tal motivo è opportuno scegliere borracce termiche non in plastica o alluminio ma in acciaio in quanto questi materiali, deteriorandosi dopo un uso prolungato, potrebbero portare al contatto diretto con tali componenti. Fare valutazioni di questo tipo significa essere attenti anche dal punto di vista della . Nella vita quotidiana o quando si fa sport, si è soliti consumare una cospicua quantità di bottigliette di plastica usa e getta che non fanno altro che peggiorare le condizioni ambientali in cui si vive. Ne deriva che acquistando borracce termiche ecologiche, si opziona per una soluzione green molto più rispettosa dell'ambiente. L'unico fattore negativo riscontrato è la maggior pesantezza rispetto ai prodotti realizzati in alluminio. Alluminio: la borraccia in alluminio è scelta soprattuto per la sua leggerezza e praticità, ma ha scarsa capacità termica. Non è inossidabile, per cui è buona regola che sia dotata di rivestimento in ceramica, di cui va necessariamente monitorata l'integrità col passare del tempo. É poco adatta a contenere bevande calde, acide o grasse in quanto potrebbe favorire il deterioramento o la formazione di batteri.

Vetro: hanno il vantaggio di essere ecologiche, riciclabili e prive di sostanze chimiche. La peculiarità sta nel fatto che questo tipo di bottiglia è spesso realizzata in vetro borosilicato con rivestimenti antiurto in silicone o in neoprene (per renderla più resistente ad eventuali urti o cadute). Il vetro rende però la borraccia inerte dal punto di vista termico, per cui non è la scelta ideale se si vuole acquistare un prodotto che conservi a lungo la temperatura ideale.

hanno il di essere e . La peculiarità sta nel fatto che questo tipo di bottiglia è spesso realizzata in vetro borosilicato con (per renderla più resistente ad eventuali urti o cadute). Il vetro rende però la borraccia , per cui non è la scelta ideale se si vuole acquistare un prodotto che conservi a lungo la temperatura ideale. Plastica: questo materiale combina leggerezza e prezzo. Può contenere sia bevande fredde che calde ma non ha capacità termica. Inoltre, se non la si pulisce dopo ogni utilizzo, i sapori e gli odori tendono a impregnarsi nella superficie interna, rendendo sgradevoli gli utilizzi successivi.

Capacità

Altro fattore da prendere in considerazione è la capacità della borraccia, vale a dire quanti ml di liquido può contenere al suo interno. Il mercato offre solitamente borracce termiche da 500, 750, 1.000 e 1.500 ml, ma non mancano varianti. Quelle da 500 ml e da 750 ml, sono più comode da inserire nello zaino e sono quindi facilmente trasportabili. Allo stesso modo, quelle da 1000 ml e 1500 ml sono più ingombranti ma possono contenere maggiori quantità d'acqua.

Per gli escursionisti o sportivi che faticano molte ore, bisognerebbe optare per una borraccia termica con una capienza maggiore; mentre per gli amanti dell'allenamento in palestra o per la vita da ufficio, è consigliabile anche una borraccia da 500.

Tipologia di chiusura

Bisogna sempre assicurarsi che il tappo sia ermetico per evitare fuoriuscite indesiderate. Le borracce termiche possono avere due tipi di chiusura e la loro scelta dipende molto semplicemente dal gusto e dal tipo di utilizzo. Nello specifico vi sono borracce con chiusura a vite in silicone e quelle apri e chiudi.

Il tipo di scelta può riguardare soprattutto chi pratica sport e vuole idratarsi più comodamente possibile. Se si ama andare in bicicletta o fare trekking, la seconda tipologia è più consigliata poiché permette di aprire la borraccia anche con una sola mano. Per chi va in palestra o pratica jogging, vanno bene entrambe le tipologie.

Le 10 migliori borracce termiche del 2023

Una borraccia termica deve essere molto resistente, affidabile e costruita con i giusti materiali. Gli 8 modelli proposti sono tutti realizzati in acciaio, diversi tra loro per dimensioni, tipologia di chiusura, prezzo, feedback degli utenti e utilizzo. Tutti i modelli sono ecosostenibili e non contengono BPA.

A seguire, abbiamo stilato una lista con i 10 migliori borracce termiche.

1.Borraccia termica di 720°DGREE

La miglior borraccia termica per tutti i tipi di bevande

Consigliata per: tutti coloro che praticano sport, chi ha voglia di dissetarsi con una tisana calda o fredda in ufficio, o coloro che amano passeggiare. Si addice ai bambini che vogliono portare una piccola borraccia nello zainetto, ma anche agli adulti che cercano un modello capiente per potersi dissetare in ufficio. É disponibile in diversi formati.

Pro: il materiale in acciaio inossidabile tiene la borracce sempre alla temperatura ideale. Il prodotto è disponibile in vari colori e formati. É possibile lavarla comodamente in lavastoviglie o a mano.

Contro: il prezzo sopra la media rispecchia il reale valore della borraccia.

Capacità: 410, 530, 710, 950, 1200 ml

720°DGREE è una borraccia termica professionale in acciaio inox perfetta per chi vuole tenere sempre la propria bevanda alla temperatura giusta. Questo prodotto tiene le bevande al caldo per 12h e al freddo per 24h. L'acciaio è privo di BPA, BPS, plastificanti e ftalati. I formati disponibili sono da 410/530/710/950/1200 millilitri. La chiusura è la classica apri-chiudi per permettere un utilizzo rapido e confortevole.

‎2.Borraccia termica di S-350-Stainless Steel

La miglior borraccia termica in rapporto qualità prezzo

Consigliata per: studenti, sportivi, chi ama passeggiare all'aria aperta o chi vuole dissetarsi a casa o a lavoro.

Pro: la borraccia è dotata di un rivestimento in polvere brevettato che favorisce il lavaggio in lavastoviglie. Ottimo il rapporto qualità prezzo.

Contro: non si riscontrano fattori negativi

Capacità: 350, 500, 620, 750, 1000 ml

Il modello proposto è ancora una volta una borraccia termica in acciaio inossidabile 18/8: la ‎3.S-350-Stainless Steel è un prodotto con molte recensioni positive su Amazon. É privo di BPA. Il doppio tappo a vite (uno completamente in plastica, l'altro in acciaio inox con una copertura di legno nella parte superiore) con chiusura ermetica permette l'idratazione utilizzando una sola mano, senza togliere tempo all'attività sportiva. L' isolamento "Insu-Shield a doppia parete" permette alla bevanda di mantenere sempre la temperatura richiesta (bevande fredde fino a 24 ore o calde fino a 12).

Il rivestimento in polvere impedisce la formazione di condensa sulla parte esterna della bottiglia. Sono disponibili diversi modelli di colore e formato: da 350, 500, 620, 750, 1000 ml. Nella confezione sono presenti anche due cannucce. La borraccia è lavabile sia a mano che in lavastoviglie.

‎3.‎Borraccia termica di Aorin 0.35L

La miglior borraccia termica per lo sport

Consigliata per: tutti gli usi, soprattutto per chi pratica trekking, running o va in bicicletta. Essendo molto resistente e robusta non si rompe se sottoposta a cadute o eventuali urti.

Pro: il prodotto è molto resistente agli urti e ai graffi; è un prodotto molto economico.

Contro: non esiste una versione con capienza maggiore di 750 ml, se si cerca un prodotto più capiente bisogna considerarne altri presenti nella guida.

Capacità: 350, 500, 750 ml

L'Aorin 0.35L è un prodotto molto resistente considerata da molti come la miglior borraccia termica per lo sport, soprattutto per come tiene a temperatura le bevande sia fredde che calde. I formati disponibili sono 350, 500, 750 ml. É molto facile da pulire e non trattiene gli odori e i sapori. Il tappo sportivo a vite è privo di BPA e non permette fuoriuscite accidentali. É consigliabile lavarla a mano.

4.Bottiglia termica di 24BOTTLES Clima ‎97-1

La miglior borraccia per leggerezza

Consigliata per: tutti gli usi. Perfetta per mantenere calde le bevande in inverno, oppure per assaporare appieno la freschezza di una bevanda energetica.

Pro: la borraccia è ultraleggera, affidabile e resistente. Conserva la temperatura calda per 12h e fredda per 24h.

Contro: non esiste la versione da 1 litro

Capacità: 330, 500, 850 ml

Fatta di acciaio inox , tappo 100% ermetico e priva di BPA, la 24BOTTLES Clima ‎97-1 è una borraccia certificata CarbonNeutral (con zero emissioni) con chiusura a vite in silicone. Adatta a conservare la temperatura fredda per 24 ore e calda per 12 ore. Il prodotto è disponibile in diversi colori e formati: 330, 500, 850 ml. Il prezzo leggermente sopra la media, lo rende ugualmente un prodotto molto apprezzato. La bottiglia può essere lavata sia a mano che in lavastoviglie.

5.Borraccia termica di Santeco

La miglior borraccia per il trekking

Consigliata per: tutti gli usi, soprattutto per coloro che praticano sport all'aperto come il trekking ed il running

Pro: mantiene la bevanda fredda per più di 24h. Il prodotto ha un buon rapporto qualità prezzo ed è disponibile in diversi colori.

Contro: solo 2 formati disponibili, se si desidera valutare una borraccia termica più capiente bisogna cercare gli altri modelli presenti all'interno di questa guida.

Capacità: 350, 500 ml

La Santeco è progettata appositamente per gli amanti degli sport all'aria aperta, realizzata in acciaio inox che resiste perfettamente alla corrosione. É dotata di chiusura ermetica ed è al 100% priva di BPA. Mantiene la bevanda a temperatura e non trattiene sapori ed odori e conserva perfettamente il gusto durante l'utilizzo, offrendo al contempo un'alternativa sana e sostenibile. I formati disponibili sono 350 ml e 500 ml. É consigliabile lavarla a mano.

6.Borraccia termica di Above

La miglior borraccia termica per robustezza e compattezza

Consigliata per: chi pratica sport in palestra grazie all'ottima capienza interna.

Pro: l'Above è una borraccia termica da 1 litro che mantiene la temperatura fredda per 24 h e calda per più di 24 ore.

Contro: 1 sola variazione di formato, pertanto, all'interno della guida, sono presenti altri modelli con diversa capacità.

Capacità: 1000 ml

La borraccia in acciaio inox Above ha una capacità di circa 1 litro e mantiene le bevande perfettamente a temperatura, grazie all'isolamento a doppia parete thermos. Essa ha una doppia chiusura a vite con buon diametro, per permettere una rapida e confortevole pulizia della bottiglia. É resistente agli urti ed impermeabile, perfetta per chi trascorre ore ed ore in palestra o per studenti un po maldestri. Può essere lavata manualmente o in lavastoviglie. Ha 4 variazioni di colore disponibili: blu-bianco, nero-giallo, rosa-bianco, rosso-oliva. Il prezzo è nella media

7.‎Borraccia termica di Feijian ‎FJ-KL750

La migliore borraccia termica per la bici

Consigliata per: idratarsi durante una passeggia, corsa, escursioni, ovunque. Per farlo basta attaccarla allo zaino grazie al moschettone in alluminio.

Pro: il set offre in aggiunta una comoda spazzola per pulire efficacemente la borraccia senza metterla in lavastoviglie. Il modello contiene anche una borsa protettiva per mantenerla sempre pulita e al riparo da eventuali botte accidentali.

Contro: la prima guarinizione ne facilita la pulizia ma per bere più comodamente è consigliabile il tappo con chiusura sportiva.

Capacità: 750 ml

Questa bottiglia Termica targata Feijian è fatta di due guarnizioni in silicone e di un filo a tripla aderenza, igienico e sano. Feijian FJ-KL750 è la bottiglia thermos sportiva per antonomasia che può essere utilizzata anche a scuola, in campeggio o a lavoro, per mantenersi sempre super idratati.

Insapore e inodore, è molto facile da pulire, vista la bocca più ampia della prima guarnizione. La Feijian resiste perfettamente ai graffi ed è senza BPA. Al suo interno, le bevande si mantengono sempre fredde per più di 24h. É disponibile in un unico formato da 750 ml in 6 varietà di colori.

8. Borraccia termica di Filiano Borraccia 0001

La borraccia termica per lo sport economica più apprezzata

Consigliata per: sportivi che hanno bisogno di idratarsi durante una passeggia, corsa ed escursioni, ma anche viaggiatori e lavoratori che hanno voglia di sorseggiare bevande in tutta comodità: per trasportare questa borraccia, basta attaccarla allo zaino grazie al moschettone in alluminio compreso nel set.

Pro: il prodotto ha un ottimo rapporto qualità prezzo. All'interno è presente anche un infusore per il tè integrato.

Contro: unico formato disponibile è quello da 500 ml. Se si cercano modelli con capienza maggiore bisogna affidarsi agli altri prodotti presenti nella guida.

Capacità: 500 ml

Filiano Borraccia 0001 è il thermos in acciaio inossidabile della miglior qualità che gli è valso le 5 stelle di valutazioni su Amazon. Il prezzo è tra i più bassi nel mercato. Il formato da 500ML entra perfettamente nelle borse da palestra, da viaggio e negli zaini da spalla. Essa è dotata di una chiusura anti-perdita per impedire la fuoriuscita della bevanda. Conserva le bevande fredde per 24h. La sua bocca di largo diametro permette una facile pulizia ed anche l'inserimento di cubetti di ghiaccio. Questa borraccia è ecosostenibile e priva di BPA. Il Thermos è inoltre dotato di infusore anch'esso in acciaio inossidabile 304.

Il design è elegante e moderno ed è disponibile in diversi colori. Si consiglia di lavarla manualmente.

9.Borraccia termica di Mameido

La miglior borraccia termica eco-friendly

Consigliata per: l'ufficio, la palestra o a casa, la borraccia sarà sempre fresca o calda, senza il fastidioso sapore metallico.

Pro: la bottiglia ha un design ricercato.

Contro: non è presente un moschettone per attaccarla allo zaino. Pertanto, in questa guida, ci sono altri modelli che presentano questa caratteristica distintiva.

Capacità: 500, 750, 1000 ml

La borraccia termica Mameido sfoggia uno stile unico ed elegante. É stata progettata in Germania ed è stata realizzata in acciaio. É resistente al 100% alla ruggine ed è priva di BPA, garantendo l'assenza di materiali nocivi.

Essa assicura 24 ore di freschezza per le bevande fredde e 12 ore di calore per quelle calde e il tappo antigoccia evita ogni fuoriuscita. Questa borraccia termica è riutilizzabile e riciclabile al 100%. É disponibile in tanti colori e 3 tipologie di formato

10.Borraccia termica di Santeco

La migliore borraccia termica per la scuola

Consigliata per: tutti gli studenti e bambini che vogliono tenere a portata di mano una borraccia di media capacità per poterla trasportare comodamente nello zaino.

Pro: la doppia chiusura non permette la fuoriuscita del liquido inserito e ne consente il facile trasporto.

Contro: capacità limitata ma, all'intento della guida, vi sono altri modelli di diversa capienza da poter selezionare.

Capacità: 710 ml

La Borraccia termica Santeco è dotata di una doppia parete che mantiene le bevande calde per 12 ore e fredde per 24 ore. Il design con doppie guarnizioni in silicone garantisce una tenuta al 100% che impedisce la formazione di condensa. Realizzata in acciaio inossidabile 18/8 senza BPA, è un'opzione ecologica e riutilizzabile. Il colore elegante e il cordino unico rendono la bottiglia comoda e alla moda. Disponibile solo nel formato da 710 ml

Come pulire la borraccia termica?

Come si è visto, optare per una borraccia termica, è la migliore soluzione in quanto a portabilità, versatilità, sicurezza e funzionalità. Siccome può essere utilizzata in diverse occasioni, è consigliabile lavarla (non solo sciacquarla) dopo l'utilizzo, in particolare modo se si fa uso di bevande grasse o acide (come ad esempio i succhi di frutta): questo perché le bottiglie sono facilmente soggette a contaminazione di microrganismi, soprattutto in presenza di ambienti molto umidi.

Per questo motivo è importante tenerle sempre in luogo asciutto e lavarle in lavastoviglie o a mano.

1.Lavaggio in lavastoviglie

Non tutte le borracce possono essere lavate in lavastoviglie, per cui è opportuno controllare le informazioni presenti sulla bottiglia. É consigliabile rimuovere il tappo per non rischiare di danneggiarlo con le alte temperature.

2.Lavaggio a mano con aceto/ detersivo/ limone

Molto consigliato è il lavaggio manuale: basta inserire un piccola quantità di aceto, detersivo o limone, miscelare il tutto con acqua calda, per poi pulire il tutto asciugando bene.

Spesso è compreso nel set anche la spazzola per pulire la borraccia che permette di raggiungere senza problemi anche le zona più interne della bottiglia, eliminando qualsiasi residuo.