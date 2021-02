Le bici da corsa sono biciclette con prezzi elevati e un costo non accessibile a tutti, come sanno bene gli appassionati di ciclismo. Sono, infatti, biciclette top di gamma, ideali soprattutto per per ciclisti, professionisti e per chi pratica abitualmente questo sport, anche a livello semi-professionistico. Di conseguenza non sono biciclette indicate per chi cerca un modello classico, adatto per una pedalata in città o una passeggiata all'aperto. Per quanto riguarda il prezzo basti considerare che i modelli realizzati in fibra di carbonio, leggeri e resistenti, possono raggiungere un costo che supera anche i 5.000 Euro, senza considerare che altri arrivano anche a 10.000 Euro.

Ma è possibile acquistare una bici da corsa di buona qualità anche senza avere a disposizione un grosso budget? Per fortuna in commercio ci sono diversi modelli con prezzi molto più accessibili e che offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo. Scopriamo insieme quali sono le migliori bici da corsa del 2021 attualmente disponibili sul mercato, incluse quelle più economiche, realizzate con materiali leggeri e resistenti. Abbiamo selezionato quelle con un costo che si aggira tra i 1.000 e i 2.000 Euro, selezionate tra i modelli di bici da corsa più vendute.

Le 7 migliori bici da corsa: classifica del 2021

Di seguito troverete la classifica delle bici da corsa più vendute e delle migliori di quest'anno. Abbiamo selezionato i modelli tenendo in considerazione il rapporto qualità/prezzo, i materiali del telaio, il design, la praticità e le recensioni degli utenti che le hanno acquistate online.

1. Bici da strada Savadeck Herd

Il primo modello che vi consigliamo è questa bici di Savadeck la migliore bici da strada economica che unisce qualità a un prezzo ragionevole. Il telaio di forma triangolare è perfettamente aerodinamico per garantire ottime prestazioni su strada. Il cambio è Shimano a 22 velocità per permettervi di affrontare al meglio salite e terreni ripidi. La maggior parte delle componenti è realizzata in fibra di carbonio materiale che assicura un'ottima resistenza pur mantenendo il peso entro soli 8 chili.

Prezzo: 1.699,00 €

2. Savadeck Warwind 5.0 bici da strada

Il modello Warwind 5.0 di Savadek, realizzata in carbonio e in grado di garantire prestazioni eccezionali mantenendo un peso contenuto. Anche in questo caso si tratta di una bici da strada che monta un cambio Shimano a 22 velocità e un doppio sistema frenante, anteriore e posteriore, in grado di assicurare una frenata sicura ed efficace. Grazie all'instradamento interno dei cavi il design appare pulito e aerodinamico. Tra le migliori bici da corsa.

Prezzo: 1.399,00 €

3. Bici da strada Savadeck Phantom 3.0

Passiamo a quella che è probabilmente la miglior bici da corsa sui 2.000 Euro. La Phantom 3.0 di Savadeck è una bici da strada presenta un robusto telaio in fibra di carbonio in grado di garantire prestazioni professionali e peso contenuto. Il cambio Shimano a 22 velocità è perfetto per salite e terreni particolarmente pendenti. Il look è molto colorato ed è possibile scegliere tra diverse fantasie per trovare lo stile più adatto a voi.

I pneumatici sono i Continental 25C per una tenuta di strada perfetta.

Prezzo: 1.899,00 €

4. Sava Fiamma1.0

Altro modello in carbonio è Fiamma 1.0 di Sava. Dal punto di vista delle prestazioni questa bici da strada non ha nulla da invidiare ad altri modelli. Il cambio Shimano a 12 velocità permette di affrontare al meglio qualsiasi pendenza grazie anche al telaio robusto e leggero al tempo stesso. Le ruote sono da 29 pollici e assicurano una stabilità impeccabile anche su terreni leggermente meno curati. Il prezzo è in linea con la qualità offerta.

Prezzo: 1.269,00 €

5. Bicicletta Giordanoshop

Un'altra bici dall'ottimo rapporto qualità prezzo è questa di Giordanoshop. Nello specifico si tratta di una bici da corsa con una struttura aerodinamica, in grado di garantire ottime prestazioni. La bicicletta arriva praticamente già montata, e necessita di una semplice regolazione di freni, sella e manubrio per poter iniziare a pedalare. Il cambio è di qualità e presenta sette marce avanti e due dietro, in modo da agevolare la pedalata su qualsiasi tipo di pendenza. Per il resto si tratta di una bici di qualità che, in virtù del prezzo, è particolarmente indicata a chi cerca una seconda bicicletta o un modello entry level per iniziare.

Prezzo: 260,90 €

6. Pinarello

Se si è alla ricerca di una bici da corsa performante, questa questa proposta da Pinarello è di sicuro una scelta valida. Il telaio è molto robusto e presenta il cablaggio interno per il 100%, in modo che i fili non ostacolino durante la marcia. Il manubrio è in allumino, così come il reggisella, con una struttura aerodinamica che assicura una postura ideale per prestazioni elevate. Per quanto riguarda il cambio questo caratterizzato da un mix di 2 x 11 velocità del gruppo 105 Shimano. Una bicicletta decisamente top di gamma, adatta a chi ha intenzione di acquistare un ciclo da competizione.

Prezzo: 10.900 €

7. Nilox eBike X6

Infine concludiamo con la bici da strada di Nilox eBike X6. In questo caso si tratta di una bicicletta elettrica con un motore brusheless da 250W.La bici presenta una batteria rimovibile da 36v, un display LCD per monitorare la distanza percorsa e la velocità, e cambio Shimano a 21 velocità, che permette di affrontare al meglio qualsiasi pendenza. Il telaio è interamente in alluminio, un materiale che assicura un'ottima resistenza, a fronte di un peso decisamente contenuto. I freni a disco Treko permettono di avere un controllo sulla frenata ottimale e, dal punto di vista dell'autonomia, permette di percorrere fino a 80Km con una sola carica.

Prezzo: 799,00 €

Come scegliere la migliore bici da corsa

Scegliere una bici da corsa, soprattutto per chi ha poca esperienza, non è semplicissimo. Come abbiamo visto anche nella classifica, infatti, queste biciclette presentano spesso caratteristiche e aspetti tecnici che è fondamentale conoscere per poterle valutare al meglio

In questa guida all'acquisto vogliamo mostrarvi tutti i fattori più importanti che dovete tenere in considerazione prima dell'acquisto.

Design ed ergonomia

Le bici da corsa o da strada sono caratterizzate in primo luogo dal design. Questo infatti è molto diverso da altri tipi di biciclette come ad esempio le mountain bike di cui potete leggere qui la guida a riguardo. Come avrete notato scorrendo i vari modelli tutte presentano un design ergonomico e allungato che le rende perfette per garantire ottime prestazioni in termini di velocità.

Queste biciclette sono realizzate in modo da presentare il sellino leggermente più alto rispetto al manubrio e con linee del telaio che seguono quelli che sono i movimenti naturali del ciclista. La posizione, quando si pedala, è quella tipica allungata verso avanti in modo da favorire l'aerodinamicità della bici stessa.

Telaio e materiali

I materiali sono il secondo aspetto fondamentale da verificare quando si acquista una bicicletta. A tal proposito sono due i materiali più scelti: l'alluminio e naturalmente il carbonio.

Il primo è un materiale molto semplice da lavorare caratterizzato da un peso molto ridotto e una buona resistenza. Il carbonio, invece, è molto più resistente, pur mantenendo un peso contenuto.

Alcuni modelli di bicicletta da strada sono realizzati poi in acciaio il quale, però, presenta naturalmente un peso molto più elevato rispetto agli altri due. Non dimenticate che una bicicletta, per poter essere valida e performante, deve sì essere resistente ma anche molto leggera.

Cambio

Il cambio è quella componente che vi permette di passare da una marcia all'altra e di affrontare al meglio le pendenze. In questo senso è importante scegliere dei modelli con cambi a numerosi rapporti che permettano, quindi, di scegliere il tipo di pedalata più adatto al terreno e alla vostra forza.

I cambi poi possono dividersi in manuali o elettronici anche se, in termini di godibilità della pedalata, quelli manuali risultano ancora i più scelti. In alternativa, per chi non volesse interagire con cambio e rapporti, esistono anche le bici a scatto fisso, con le quali non dovrete fare altro che pedalare.

Per quanto riguarda il cambio è importante naturalmente anche il marchio. Tra i più conosciuti e di qualità segnaliamo senza dubbio Shimano, da anni un top di gamma per le migliori bici da corsa per salita e non solo, ma anche Sram Force e Campagnolo Chorus.

Ruote

Le ruote sono una componente fondamentale affinché la vostra bici da corsa sia performante. In particolare sono due gli aspetti da considerare: lo spessore e i materiali.

Per quanto riguarda lo spessore le ruote per le bici ad alte performance sono generalmente molto sottili in quanto pensate per attraversare strade asfaltate e ben tenute. In più questo permette di mantenere il peso abbastanza contenuto.

I materiali, anche in questo caso, sono pensati in funzione di peso e resistenza. In genere i cerchi in carbonio sono i migliori ma, per avere un prodotto di qualità spendendo cifre considerevolmente inferiori, anche l'alluminio va benissimo.

Sella

Il telaio e le ruote non sono le uniche componenti di cui tener conto. In fase di acquisto vi consigliamo di dare uno sguardo anche alla sella, la quale deve garantirvi un certo comfort.

I migliori modelli di bici da strada e da corsa in genere hanno delle selle realizzate in spugna e ricoperte da cuoio. Questo permette di ottenere una sella morbida ma resistente al tempo stesso. In più verificate che quest'ultima sia antiscivolo in modo che tenga bene anche su lunghe pedalate.

Marca

La marca di bici da corsa può fare realmente la differenza nella scelta del modello giusto. Trattandosi di cicli professionali è naturale che la marca ne possa determinare l'effettiva qualità.

Tra le migliori marche vi segnaliamo senza dubbio SAVADECK che, come avrete notato, propone numerosi modelli dalle performance interessanti. Altri marchi conosciuti sono DUABOBAO e Treck.

Prezzo

Come abbiamo detto in apertura di questa guida, il prezzo è da sempre il punto dolente per quanto riguarda le bici da corsa. In genere queste presentano costi proibitivi adatti solo a chi ha fatto del ciclismo una vera e propria professione. I migliori modelli professionali hanno prezzi che possono partire dai €3000 fino ad arrivare anche a €10.000.

Naturalmente per amatori e appassionati esistono bici da corsa più economiche con prezzi accessibili. In genere una buona bici costa intorno ai €2000 ma è possibile trovare anche modelli più entry level, con un costo intorno ai €1000.